Marcelino Garcia toral Villarreal

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 16.09

Marcelino po koncu sezone zapušča klop Villarreala

Marcelino Garcia Toral | Foto Guliverimage

Španski nogometni klub Villarreal je na spletni strani sporočil, da se bo po koncu sezone razšel s španskim trenerjem Marcelinom Garcio Toralom. Šestdesetletni strokovnjak je na klop rumene podmornice sedel novembra 2023, to sezono pa se klubu obeta tretje mesto v španskem prvenstvu.

Marcelino je Villarreal vodil že med letoma 2013 in 2016, novembra 2023 pa se je vrnil na klop in v zaporednih sezonah v španskem prvenstvu zasedel osmo (2023/24) oziroma peto mesto (2024/25).

V evropskih tekmovanjih rumena podmornica ni imela večjih uspehov, v evropski ligi je v sezoni 2023/24 izpadla v osmini finala, to sezono pa je nekoliko neslavno končala ligaški del lige prvakov na 35. mestu med 36 udeleženci.

Kljub temu se Villarrealu tretjič v zgodovini obeta uvrstitev med najboljše tri v državnem prvenstvu. V sezoni 2007/08 je bil drugi, v 2004/05 pa tretji.

Marcelino, ki je med obema obdobjema na klopi Villarreala vodil še Valencio, Athletic iz Bilbaa in Marseille, pred tem pa je bil na čelu Seville, Racinga, Zaragoze, Recreativa Huelve in Gijona, je zbral največ tekem na klopi rumene podmornice.

Pot pri njej bo po koncu sezone končal z 298 tekmami, štiri kroge pred koncem ima na računu 145 zmag, prav tako največ v zgodovini tega kluba. Največji evropski uspeh v njegovi karieri je polfinale evropske lige 2015/16.

Klub bo 60-letnemu strokovnjaku predvidoma 24. maja na domačem stadionu Ceramica pripravil poseben sprejem ob slovesu na zadnji tekmi sezone proti Atleticu iz Madrida.

