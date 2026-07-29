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Avtor:
STA

Sreda,
29. 7. 2026,
12.47

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek
Manuel Neuer Bayern München

Sreda, 29. 7. 2026, 12.47

36 minut

Že 21. profesionalna sezona nemškega vratarja

Manuel Neuer namignil na upokojitev po koncu sezone

Avtor:
STA

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Bayern München Manuel Neuer | Manuel Neuer vstopa že v 21. profesionalno nogometno sezono. | Foto Reuters

Manuel Neuer vstopa že v 21. profesionalno nogometno sezono.

Foto: Reuters

Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. Štiridesetletni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil.

Manuel Neuer, svetovni prvak z nemško izbrano vrsto leta 2014, bo krenil že v svojo 21. profesionalno sezono. Že preden je podpisal svoje najnovejše podaljšanje pogodbe, ki mu poteče ob koncu prihodnje sezone, si je vzel veliko časa za premislek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"V morda 85 odstotkov primerov bi že končal. Toda s to ekipo in strokovnim štabom je preprosto preveč zabavno. Vedno imamo priložnost, da se potegujemo za vsak naslov. Ta ekipa je res na najvišji ravni," je v torek ob robu začetka priprav Bayerna, aktualnega nemškega prvaka, na novo sezono dejal izkušeni vratar in kapetan kluba.

Zimzeleni Neuer bo v prihajajoči sezoni v veliki meri zadolžen tudi za pomoč pri razvoju mladega 22-letnega vratarja Jonasa Urbiga, ki ga Bayern vidi kot dolgoročnega naslednika Neuerja in bi lahko v tej sezoni dobil več priložnosti med vratnicama.

Po izpadu Nemčije z letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki je Neuer, ki je poleg bavarskega velikana igral še za nemški Schalke, že napovedal konec reprezentančne kariere.

Neuer je z Bayernom med drugim osvojil dva naslova v ligi prvakov, 13 naslovov nemškega prvaka in šest lovorik v nemškem pokalu, kjer je bil enkrat uspešen tudi s Schalkejem.

Manuel Neuer
Sportal Manuel Neuer končal reprezentančno kariero
Manuel Neuer Bayern München
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