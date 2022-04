Nekdanji predsednik NK Olimpija Milan Mandarić je na izredni novinarski konferenci ob prisotnosti svoje pravne zastopnice Petre Jereb pojasnil, da novo vodstvo ljubljanskega prvoligaša ni izpolnilo vseh dogovorov iz pogodbe o predaji poslov. Prvi del kupnine, ki ga je dobil od novega predsednika Adama Deliusa, je srbsko-ameriški poslovnež vrnil klubu, da bi novo vodstvo plačalo dolgove iz njegove ere, a so jih poplačali le polovici upnikov. Zadnjega dela kupnine - milijonov evrov, ki naj bi ga Mandarić dobil do 31. marca, pa ni dobil. Češ, da bo šel za odpravnino trenerju Savi Miloševiću in še za nekatere druge dolgove, za katere Mandarić trdi, da so nastali po njegovem odhodu. Tudi Miloševića ni odpustil on, ampak novo vodstvo, ko je pripeljalo Dina Skenderja.

Milan Mandarić s svojo pravno zastopnico Petro Jereb. Foto: Matej Podgoršek "Glede nato, da ni možen noben dogovor, gospod Mandarić razmišlja, da bi začeli sodne postopke. Ima pa seveda tudi možnost, da bi odstopil od pogodbe in dobil Olimpijo nazaj. Tudi možnost ima," je povedala njegova pravna zastopnica Petra Jereb. "Mandarić bo primoran v sodni postopek za izterjavo zadnjega obroka kupnine. Mandarić bo zahteval tudi, da se izpolni pogodba, da so poplačani vsi upniki. To je bil njegov glavni pogoj. Da se poplačajo vsi upniki na dan 29. 9. 2021. To je pogodbeno dogovorjen datum prenosa. Vsa denarna sredstva za te upnike je zagotovil Mandarić. Kot nam je znano, je bilo poplačano polovico upnikov."

Mandarić: Dolgovi niso poravnani

Milan Mandarić in Adam Delius sta si 19. oktobra z nasmeškom segla v roke. Foto: Vid Ponikvar "Na papirju je bilo vse pripravljeno profesionalno. Rad bi, da se vse konča pregledno," je daljši monolog na novinarski konferenci začel Mandarić. "Sam nisem zahteval veliko denarja. Zahteval sem določeno vsoto, ki bo pokrila dolgove, nekaj pa bi ostalo še meni. Vse je zapisano v pogodbi in v aneksu." Sam v klubu ni želel pustiti dolgov. "Da bi jaz odšel čisto, jasno. Da ne bi imel sam s sabo nikakršnih težav. A je prišel 31. marec in stvari se niso odvile, kot bi se morale. Dolgovi niso poravnani. Želel sem, da mi povedo, kaj in komu so plačali, a nismo dobili nobenega odgovora." Komunikacije z novim vodstvom namreč ni, pa čeprav imajo pisarne v isti stavbi, le nadstropje višje. V stiku so le pred odvetnikov.

"Oni so želeli pripeljati svojega trenerja"

Novo vodstvo je želelo Miloševića zamenjati s Skenderjem. Foto: Grega Valančič/Sportida In kaj se je zgodilo z zadnjim milijonom, ki naj bi ostal Mandariću? "Ni izplačan. Navedli so, da so se pojavili novi dolgovi, za katere jaz nisem odgovoren. Izmislili so si dolgove, da mi ne bi plačali. Primer je trener Sava Milošević. Oni so želeli pripeljati svojega trenerja. Želeli so odpustiti Miloševića, da bi se vrnil Skender. Jaz sem ga 10 mesecev prej odpustil." Mandarić je bil takrat v ZDA, uradno je sicer še bil predsednik (predaja poslov se je zgodila 19. oktobra), je bila pa pogodba že podpisana in novo vodstvo je že odločalo in odpustilo Miloševića (10. oktobra). "Zdaj pa trdijo, da je moja obveznost, da mu plačam. On je tožil klub." Za odškodnino, ker so z njim pravočasno pretrgali pogodbo.

Pravi, da je odpustil veliko trenerjev, a se je z vsemi razšel brez zamer. Tudi z Igorjem Bišćanom, za kar mu je danes žal. "Ko sem dobil korono, mi je Bišćan prvi poslal sporočilo z dobrimi željami. Z ljudmi se je potrebno lepo pogovoriti. Oni se pa z Miloševićem niso. Samo rekli so mu, naj ne hodi več na treninge, ker imajo svojega trenerja."

"Nisem odšel iz Olimpije, imam ŽNK Olimpija, ki bo prvak"

Od februarja je na čelu ŽNK Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida "V življenju sem naredil veliko poslov. In so bili tudi boljši od tega," je z nekaj ironije dejal Mandarić. O morebitni vrnitvi v klub, ki jo je omenila odvetnica, pa 83-letnik pove: "Jaz nisem odšel iz Olimpije. Olimpijo imam tudi danes. Zelo sem ponosen in srečen, da imam ženski klub Olimpija, ki bo letos prvak, ki se bo borila v Evropi in naredila veliko znamko ženskega nogometa v Sloveniji. Nisem torej povsem odšel iz Olimpije." Februarja letos je res postal predsednik ŽNK Olimpija. Na derbiju so marca z 1:0 premagale večkratne državne prvakinje ekipo ŽNK Nova Pomurje Beltinci. Pet krogov pred koncem prvenstva imata Olimpija in Pomurje na vrhu lestvice enako število točk.