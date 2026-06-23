Luka Modrić nerad pomni prvega. Takrat se je omenjal celo Matjaž Kek!

Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić bo v noči na sredo vknjižil 200. nastop za izbrano vrsto. Če ga bo selektor Zlatko Dalić poslal v ogenj na srečanju SP 2026 proti Panami, o čemer ne gre dvomiti, bo postal šele četrti Zemljan, ki bo vstopil v reprezentančni klub 200. Modrić si želi, da bi ob tem jubileju doživel lepše stvari, kot jih je ob prejšnjem, ko je zaigral stotič za reprezentanco. Kaj vse je šlo narobe takrat?

Hrvaška reprezentanca vstopa v dvoboj 2. kroga skupine L kot favorit. Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih je stala na stopničkah, po uvodnem porazu proti evropskemu podprvaku Angliji (2:4), kar je bila ena najbolj atraktivnih tekem dozdajšnjega dela SP 2026, pa pričakuje tri točke proti Panami. Ta je v prvem nastopu nesrečno izgubila proti Gani (0:1), tokrat pa bo skušala prirediti presenečenje in pokvariti načrte Luki Modriću ter druščini.

Hrvaška je odprla SP 2026 s porazom proti Angliji (2:4). Foto: Guliverimage

To bo prav posebna tekma za 40-letnega hrvaškega kapetana, vajenega velikih srečanj. Neuničljivi zvezni igralec Milana bo namreč vknjižil jubilejni 200. nastop za "ognjene". S tem se bo zapisal v zgodovino kot šele četrti Zemljan, ki mu je to uspelo. Na večni lestvici zaostaja le za Portugalcem Cristianom Ronaldom, ki bo danes proti Uzbekistanu zbral že 230. nastop, Kuvajčanom Baderjem Al-Mutawo (202) in Argentincem Lionelom Messijem (201), najboljšim strelcem letošnjega mundiala.

Ko je nastopil stotič, je Hrvaška razočarala

Matjaž Kek je izjemno cenjen strokovnjak na Hrvaškem. Foto: Vid Ponikvar Modrić upa, da bo po tokratnem jubileju bistveno boljše volje, kot je bil po prvem. Ko je namreč nastopil stotič za Hrvaško, so slovenski sosedi doživljali pravo dramo. Na Reki so v kvalifikacijah za SP 2018 zgolj remizirali s Finsko (1:1) in si močno otežili preboj na mundial v Rusiji.

Takratni selektor Ante Čačić, ki je nekaj let pred tem za kratek čas vodil tudi Maribor, je izgubil službo, hrvaški nogometni veljaki pa so zasedali pozno v noč in iskali primernega kandidata za novega selektorja. Med predlogi se je znašel celo Matjaž Kek, ki je takrat blestel kot trener Rijeke. Hrvaška sicer podobno kot Slovenija ni še nikoli, kar zadeva nogometno reprezentanco, imela tujega selektorja, zato si lahko Mariborčan, ki se je pred kratkim po dolgem času vrnil na vroči stolček Rijeke, vse skupaj šteje še v toliko večjo čast.

Začela se je Dalićeva pravljica

Zlatko Dalić vodi hrvaško reprezentanco že od leta 2017. Dlje jo neprekinjeno izmed udeležencev SP 2026 vodi le Didier Deschamps (Francija). Foto: Reuters Na koncu so se po burnih sestankih pri Hrvaški nogometni zvezi odločili za Zlatka Dalića, ki je do takrat največje trenerske uspehe dosegal na Bližnjem vzhodu. To je bilo presenečenje, a je karizmatični strateg iz Livna izbrani vrsti hitro vrnil prepotrebno pozitivno energijo. Hrvaška je le nekaj dni po neugodnem remiju s Finsko na tekmi, ki jo je preprosto morala dobiti, v gosteh ugnala Ukrajino. Priigrala si je play-off za SP 2018, v katerem je zlahka izločila Grčijo, nato pa na ruskih zelenicah pisala zgodovino in se pod Dalićevo taktirko uvrstila v veliki finale svetovnega prvenstva.

Modrić bo torej drugih sto nastopov v državnem dresu zbral zgolj pod vodstvom enega selektorja. To je 59-letni Zlatko Dalić, ki verjame v svoje varovance, s katerimi ni na velikem tekmovanju še nikoli izgubil druge tekme.

Hrvaška je na zadnjem SP 2022 v Katarju v drugem nastopu nadigrala Kanado s 4:1. Foto: Reuters

Na SP 2018 je senzacionalno odpravil Argentino s 3:0, na Euru 2020 remiziral s Češko (1:1), na SP 2022 nadigral Kanado (4:1), na Euru 2024 pa nesrečno ostal brez zmage proti Albaniji (2:2). Se bo tradicija nadaljevala? Kar zadeva druge tekme na velikih tekmovanjih, Hrvaška v kratki, a že zelo bogati zgodovini še ni izgubila niti ene! Bo tako ostalo tudi po tekmi, v kateri bo Modrić vstopil v klub 200?