Luis Suarez se želi vrniti v urugvajsko reprezentanco

Luis Suarez | Foto Reuters

Luis Suarez, najboljši strelec urugvajske nogometne reprezentance vseh časov, je sporočil, da je odprt za vrnitev v ekipo svoje domovine in igranje na letošnjem svetovnem prvenstvu. Septembra 2024 se je igralec po sporu s selektorjem Marcelom Bielso odločil za reprezentančno upokojitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Devetintridesetletni napadalec Interja iz Miamija je priznal, da se je od takrat premislil o svoji odločitvi, ter zagotovil, da do argentinskega selektorja, ki albiceleste vodi od maja 2023, ne goji nobene zamere.

"Rekel sem nekaj, česar ne bi smel reči," je Suarez povedal novinarjem po treningu s klubom iz Miamija. "Moraš biti sposoben priznati svoje napake; to je sedaj zame preteklost," je zagotovil.

"Če me bodo potrebovali svoji državi nikoli ne bom rekel ne. Dokler bom igral in ostal aktiven, bom vedno na voljo," je dodal Suarez. Bielso je prej obtožil, da ustvarja razdore znotraj ekipe in hladno ravna z igralci. Pojasnil je, da se je od takrat "opravičil pristojnim osebam".

Njegov največji uspeh z reprezentanco, za katero je odigral 143 tekem in dosegel 69 golov, je bila zmaga na pokalu Amerike leta 2011. Je eden redkih urugvajskih igralcev, ki je sodeloval na štirih svetovnih prvenstvih in prvi, ki je sodeloval v petih kvalifikacijskih ciklusih.

V tej sezoni je za Inter Miami, h kateremu se je decembra 2023 pridružil iz Gremia, dosegel dva gola na osmih tekmah. Pred tem je igral za Ajax Amsterdam (2007-10), Liverpool (2011-14), Barcelono (2014-20), Atletico Madrid (2020-22) in na kratko za urugvajski National de Montevideo.

