Londonski derbi na Emiratesu, sinjemodri po prve točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Manchester Uniteda so v prvem krogu poskrbeli za najvišjo zmago.

Nogometaši Manchester Uniteda so v prvem krogu poskrbeli za najvišjo zmago. Foto: Reuters

V uvodnem krogu angleškega prvenstva favoriti po večini niso razočarali in vknjižili prve tri točke. Izjemi sta le Arsenal, ki se je opekel pri novincu Brentfordu, in pa Manchester City, ki je izgubil derbi s Tottenhamom. Prav londonski rdeči pa so tisti, ki bodo zaigrali na derbiju tega kroga, saj se bodo doma udarili z vročim Chelseajem, ki je po osvojitvi evropskega superpokala za uvod v domačo sezono gladko odpravil Crystal Palace.