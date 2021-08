Lisice proti meščanom za prvo lovoriko v sezoni

Manchester City se podaja v boj za tretjo tovrstno lovoriko v zadnjih štirih letih, Leicestrova edina lovorika v tem tekmovanju pa sega v davno leto 1971. Oboji so se med poletnim prestopnim rokom že nekoliko okrepili, za odmeven prestop pa so, kot je to že v navadi, poskrbeli sinjemodri, ki so v svoje vrste zvabili Angleškega reprezentanta Jacka Grealisha, ta se je v klub preselil iz Aston Ville za kar 117,50 milijona evrov in postal najdražji angleški nogometaš vseh časov. Klub so zapustili znani igralci Sergio Agüero in Eric Garcia, ki sta odšla k Barceloni, in pa Angeliño, ki se je po posoji dokončno preselil k RB Leipzigu.

Leicester je v svoje vrste zvabil izkušenega branilca Ryana Bertranda, ta se je k lisicam preselil iz Southamptona, in pa mladega vezista Boubakaryja Soumareja, ki se na Otok seli iz francoskega prvaka Lilla. Klub je okrepil še mladi Patson Daka, ki je v pretekli sezoni blestel pri RB Salzburgu, še nekaj igralcev pa se je vrnilo s posoje v drugih klubih. Klub sta zapustila dva, ki sta sodelovala pri pravljici kluba in osvojitvi naslova prvaka, Wes Morgan in Christian Fuchs.

Youri Tielemans Foto: Reuters

Pred srečanjem so marsikaj povedali tudi v taboru Leicestra. Belgijec Youri Tielemans je napovedal napad na lovoriko: "Dvoboja se že veselimo. Gre za priložnost, da osvojimo novo lovoriko, in menim, da bomo odigrali zanimivo tekmo in da bodo navijači na Wembleyju pričarali fantastično vzdušje."