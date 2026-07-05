"Ko te pogledam, me sprašujejo, zakaj te gledam." Lionel Messi je po zmagi Argentine v Miamiju javno odgovoril na dolgoletne govorice o domnevni aferi z argentinsko športno novinarko Sofi Martinez. Ob njem je tudi novinarka jasno poudarila, da so bile vse govorice izmišljene, poroča Daily Mail.

Po tesni zmagi Argentine s 3:2 po podaljšku v osmini finala svetovnega prvenstva proti Zelenortskim otokom je 39-letni Messi pristopil k Sofi Martinez, ki dela za televizijsko hišo Telefe. Po kratkem objemu in poljubu na lice je argentinski kapetan izkoristil priložnost, da je pred množico novinarjev spregovoril o zgodbah o naravi njunega odnosa. "Ko te pogledam, me sprašujejo, zakaj te gledam. In ko te pozdravim, me vprašajo, zakaj te pozdravljam," je dejal Messi, kot poroča Bild, in se očitno posmehoval internetnim govoricam.

Videoposnetek, ki je postal viralen, prikazuje tudi 33-letno novinarko, ki se takoj odzove osemkratnemu dobitniku zlate žoge. "Vse to so laži," je dejala in se nogometašu zahvalila za razjasnitev situacije.

MESSI SALUDO EXCLUSIVAMENTE A SOFI MARTINEZ PARA QUE LOS VIRGOS DE TWITTER LA SIGAN CHUPANDO



MAMA TE A MOO pic.twitter.com/DMGtS6cDJS — MF (@MundoFamososOk) July 4, 2026

Podpora Messijeve žene

Do javnega zanikanja je prišlo kmalu zatem, ko je Martinez sama razkrila, da jo je sredi medijskega viharja kontaktirala Messijeva žena Antonela Roccuzzo. Po poročanju novinarke ji je 38-letna Roccuzzo poslala sporočilo podpore, s katerim je ovrgla obtožbe o ljubosumju. "Sofi, ne skrbi, ignoriraj te neumnosti," ji je domnevno napisala Antonela.

Ugibanja so se začela razvnemati po zmagi Argentine nad Hrvaško v polfinalu svetovnega prvenstva 2022 v Katarju. Martinez je takrat v intervjuju Messija čustveno nagovorila in mu dejala, da noben rezultat ne more zmanjšati vpliva, ki ga je imel na argentinsko ljudstvo. Ta trenutek je med navijači sprožil val neutemeljenih teorij. Martinez, katere priljubljenost je od takrat narasla, je zvezdnika Inter Miamija intervjuvala že večkrat, srečala pa sta se na različnih športnih dogodkih, vključno z Ballon d'Or in Copa America.

"Znašla sem se v smešni situaciji"

Novinarka je o povečani pozornosti javnosti že spregovorila med nastopom v argentinski oddaji "Podemos Hablar". "Ko si bolj izpostavljen javnosti, to s seboj prinese nekaj manj dobrih stvari in moja družina zaradi tega zelo trpi," je dejala. "Ljudje so začeli komentirati 'kako te gleda' in podobne stvari, in nenadoma sem se znašla v absurdni situaciji, ko sem morala razlagati nekaj, kar ni obstajalo," je dodala Martinezova. Trdila je, da je bila tarča zgolj zato, ker je ženska, in poudarila, da se moški novinarji ne bi soočili z enakimi ugibanji.

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