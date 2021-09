Vse oči uprte v Messija, velika smola Mozirjana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo največjega zanimanja v ligi prvakov deležen "arabski" derbi, spopad nesramno bogatih PSG in Manchester Cityja, na katerem se bo Lionel Messi prvič predstavil v Evropi v novem dresu na Parku princev. Danes naj bi nastopili trije slovenski legionarji. To so Jan Oblak (Atletico), Samir Handanović (Inter) in Kevin Kampl (Leipzig), Lovro Bizjak (Šerif) pa zaradi poškodbe ne bo okusil še kako atraktivnega gostovanja pri slovitem Realu. Pestro bo tudi v sredo, ko bodo na delu Josip Iličić (Atalanta), Benjamin Šeško (Salzburg) in Benjamin Verbič (Dinamo Kijev).

Danes se nadaljuje skupinski del lige prvakov. Najprestižnejše nogometno klubsko tekmovanje na svetu v drugem krogu ponuja ogromno poslastic, za največjo pa bosta v skupini A poskrbeli zvezdniški zasedbi PSG in Manchester Cityja. Vodilni francoski prvoligaš ima v domačem prvenstvu v tej sezoni stoodstotni izkupiček (24 točk na osmih tekmah), v Evropi pa je odprl sezono zgolj z remijem v Belgiji. Danes se želi navijačem odkupiti z zmago nad angleškim prvakom in evropskim podprvakom, na katerem bo v središču pozornosti srečanje Lionela Messija in Josepa Guardiole.

Argentinec je zaradi lažje poškodbe kolena preskočil zadnji dve tekmi francoskega prvenstva, za "arabski" derbi proti Cityju, ki ga je lani odkrito vabil v svoje vrste, pa bo pripravljen. Obramba gostov, v kateri izstopa Portugalec Ruben Dias, v prejšnji sezoni izbran za najboljšega branilca lige prvakov, bo imela opravka z atomskim trojčkom Messi – Mbappe – Neymar. City je v odlični formi, v soboto je evropskega prvaka Chelseaja nadigral bolj z igro kot rezultatom (1:0), v uvodnem krogu lige prvakov pa je z neverjetnim teniškim rezultatom (6:3) odpravil Kamplov Leipzig. Rdeče bike iz Nemčije čaka danes lažja naloga, saj bodo gostili belgijskega prvaka Club Brügge.

Oblaku grozi še ena splitska nevarnost

Jan Oblak ima v tej sezoni v Evropi visoke cilje z Atleticom. Foto: Guliverimage V skupini B se na stadion San Siro, kjer je leta 2016 izgubil v finalu lige prvakov, z Atleticom vrača Jan Oblak. Španski prvak je pred nekaj dnevi doživel prvi poraz v tej sezoni. Ostal je praznih rok na gostovanju v Baskiji pri Alavesu (0:1), tokrat pa ga čaka zahteven obračun z Milanom, ki mu gre v serie A imenitno in navdušuje navijače. Čeprav je švedski zvezdniški veteran Zlatan Ibrahimović poškodovan, so rdeče-črni zelo nevarni v napadu, danes pa bi lahko Škofjeločanu največjo nevarnost predstavljala mladi Španec Brahim Diaz in pa Hrvat Ante Rebić.

Oblak je na zadnjem reprezentančnem srečanju na Poljudu prejel zadetek kar od treh različnih Splitčanov, med njimi pa ni bilo Rebića, saj zaradi določenih zamer za določen čas ni na seznamu selektorja Zlatka Dalića. Liverpool odhaja na Portugalsko, kjer mu želi na stadionu Dragao pokvariti načrte Porto.

Mozirjan z igrišč odsoten že več kot mesec dni

Lovro Bizjak zaradi poškodbe ne bo kandidiral za gostovanje v Madridu. Foto: Guliverimage V skupini C ni slovenskih legionarjev, sta pa kar dva v skupini D. Izkušeni čuvaj mreže Samir Handanović bo z Interjem gostoval v Ukrajini in po nesrečnem porazu proti Realu skušal uloviti prve evropske točke v tej sezoni, v kateri se želi končno prebiti med 16 najboljših v Evropi, njegov 27-letni rojak Lovro Bizjak pa bo zaradi zdravstvenih težav preskočil tudi drugi dvoboj skupinskega dela lige prvakov.

Mozirjan zaradi poškodbe stopala za Šerif ni zaigral že dober mesec dni, njegovi soigralci pa bodo skušali po Šahtarju (2:0 v Tiraspolu) presenetiti še evropskega rekorderja, 13-kratnega prvaka stare celine Reala. Nekdanji napadalec Domžal in ruske Ufe, ki je lani debitiral tudi za člansko izbrano vrsto, bo tako zamudil največji spektakel v dozdajšnjem delu kariere. Beli baletniki so veliki favoriti, obramba serijskega prvaka Moldavije pa se najbolj zavzeto pripravlja na Francoza Karima Benzemaja.

Najboljši strelci: 4 – Sebastien Haller (Ajax)

3 – Christopher Nkunku (Leipzig)

2 – Robert Lewandowski (Bayern)

…

Verbičevi pri velikanu na Bavarskem

Benjamin Verbič, ki je pred kratkim postal očka, je konec prejšnjega tedna zaigral za Dinamo Kijev od prve minute. Foto: Guliverimage V sredo bodo odigrani dvoboji drugega kroga v skupinah E, F, G in H. Ukrajinski prvak Dinamo Kijev se bo mudil na Bavarskem pri eni najboljših evropskih ekip, Bayernu. Benjamin Verbič je pretekli konec tedna prvič v tej sezoni v ukrajinskem prvenstvu začel dvoboj od prve minute in pomagal soigralcem do zmage z 2:0 nad Rukhom. V Münchnu bo najverjetneje čakal na svojo priložnost s klopi za rezervne igralce.

Drugi velikan v skupini E, Barcelona, bo po visokem porazu proti Bayernu poskušal prvič letos zmagati v Evropi. Gostoval bo v Lizboni pri Benfici, samozavest pred zahtevnim izpitom pa jim je dvignila vrnitev Ansuja Fatija, ki se je v nedeljo proti Levanteju po desetmesečni odsotnosti ekspresno vpisal med strelce.

V nepredvidljivi skupini F Atalanto čaka na papirju najlažje opravilo, saj bo v Bergamu gostoval švicarski prvak Young Boys. Ker pa je zasedba iz Berna v uvodnem krogu presenetila Manchester United in pokvarila prvi evropski nastop Cristiana Ronalda v dresu rdečih vragov po 12 letih (podprt še z zadetkom Portugalca), je pred Josipom Iličićem, ki verjetno ne bo začel dvoboja od prve minute, in njegovimi soigralci še zahteven izziv.

Cristiano Ronaldo je na uvodni evropski tekmi v Bernu dosegel zadetek, a z Manchester Unitedom vseeno ostal brez točk (1:2). Portugalec je s 135 zadetki strelski rekorder lige prvakov, zdaj pa bo poskrbel še za "samostojni" rekord v številu nastopov. Foto: Guliverimage

United bo na Old Traffordu gostil Villarreal. Zanimivo je, da so se vse dozdajšnje evropske tekme omenjenih tekmecev končale brez zadetkov. Tako se je v soboto razpletla tudi tekma med Realom in rumeno podmornico, ki je tako v Madridu osvojila točko, United pa je razočaral privržence z nepričakovanim domačim spodrsljajem proti Aston Villi (0:1). Ronaldo se bo z novim nastopom vpisal v zgodovino, saj bo postavil nov rekord lige prvakov. To bo namreč že njegova 178. tekma v elitnem tekmovanju.

Največ nastopov v ligi prvakov:

177 - Cristiano Ronaldo (2003–), Iker Casillas (1999–2019)

151 - Xavi Hernández (1998–2015)

150 - Lionel Messi (2004–)

142 - Raúl González (1995–2011)

141 - Ryan Giggs (1993–2014)

Salzburg z 18-letnim Benjaminom Šeškom, mladim draguljem slovenskega nogometa in serijskega avstrijskega prvaka, napada prve točke proti francoskemu prvaku Lillu. Rdeči biki imajo najmlajšo zasedbo v ligi prvakov, v uvodnem krogu so ostali neporaženi pri Sevilli (1:1), zdaj pa nameravajo pokvariti načrte še nekdanjemu klubu Milenka Ačimovića.

Benjamin Šeško je debitiral v elitnem tekmovanju z odmevnim remijem v Sevilli. Foto: Guliverimage

Za derbi večera bosta v skupini H poskrbela Juventus in Chelsea. Stara dama se spopada s težavami, saj bosta zaradi zdravstvenih težav manjkala Alvaro Morata in Paulo Dybala, Londončani, aktualni evropski prvaki, pa želijo po uvodnem porazu sezone, ko so v soboto občutili nemoč proti Manchester Cityju, spet ujeti zmagoviti ritem.