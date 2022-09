V živo: hrvaški prvak šokiral Chelsea, Mbappe se znaša nad Juventusom

Liga prvakov, skupinski del (1. krog): Salzburg : Milan 1:0 (-:-)

Okafor 28.

Benjamin Šeško (Salzburg) je začel dvoboj na klopi. RB Leipzig : Šahtar Doneck 0:1 (-:-)

Šved 16.

Kevin Kampl (Leipzig) je začel dvoboj na klopi. Celtic : Real Madrid 0:0 (-:-) Sevilla : Manchester City 0:1 (-:-)

Haaland 20. Benfica : Maccabi Haifa 0:0 (-:-) PSG : Juventus 2:0 (-:-)

Mbappe 5., 22. Dinamo Zagreb : Chelsea 1:0 (1:0)

Oršić 13.



Borussia Dortmund : Köbenhavn 3:0 (2:0)

Reus 35., Guerreiro 42., Bellingham 83.

Uvodno dejanje lige prvakov je postreglo z velikim presenečenjem. Čeprav je Chelsea veljal za ogromnega favorita na gostovanju v Zagrebu, je na koncu potegnil kratko in na stadionu Maksimir ostal brez točk. Dvoboj, ki ga je v častni tribuni spremljal tudi prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, je tako postregel s senzacionalno zmago Dinama.

Pri Chelseaju je prvič v Evropi zaigral mladi Francoz Wesley Fofana, za katerega so bogati Londončani nedavno v poletnem prestopnem roku Leicestrer Cityju odšteli dobrih 80 milijonov evrov. Izmed poletnih okrepitev so se v začetni enajsterici Chelseaja znašli tudi Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly in Pierre-Emerick Aubameyang. Fofana se v 13. minuti ni kaj prida izkazal, ko ga je prehitel Mislav Oršić. Nekdanji napadalec Celja, ki obožuje domače tekme proti angleškim velikanom, saj je lani kar trikrat zatresel mrežo Tottenhama (3:0), je popeljal Dinamo v vodstvo.

Mislav Oršić je v 13. minuti zatresel mrežo evropskega prvaka iz leta 2021. Foto: Reuters

Gostje, največji zapravljivci v poletnem prestopnem roku, saj so zapravili kar 280 milijonov evrov, so skušali izenačiti, a je mreža hrvaškega reprezentančnega vratarja Dominika Livakovića ostala nedotaknjena do konca. Še več, Dinamo bi lahko na začetku drugega polčasa povišal prednost, a je žoga po strleu Stefana Ristovskega zadela okvir vrat Chelseaja, evropski prvaki iz leta 2021 pa so bili najbližje izenačenju v 86. minuti, ko je zadel vratnico Reece James.

Na drugi tekmi, ki se je v torek začela ob 18.45, je Borussia Dortmund izkoristila prednost domačega igrišča proti danskemu prvaku Köbenhavnu in ga premagala s prepričlljivih 3:0.

Benjamin Šeško bo poskušal zvečer zatresti mrežo Milana, pri katerem ne bo poškodovanega Zlatana Ibrahimovića. Foto: Guliver Image

V drugem spopadu skupine E pa bo Salzburg z Benjaminom Šeškom gostil italijanskega prvaka AC Milan. Mladi slovenski napadalec se bo skušal prvič vpisati med strelce v najbolj cenjenem evropskem tekmovanju.

Real začenja na Škotskem

Rdeči biki, ki niso najboljše začeli sezone, bodo gostili Šahtar. Foto: Guliverimage Branilec naslova Real Madrid, ki je v tej sezoni že osvojil evropski superpokal, bo na delu v Glasgowu. Celtic je v izjemni strelski formi, v domačem prvenstvu kot za stavo polni mreže tekmecev, tokrat pa bo imel opravka z zvezdniki v belih dresih. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl naj bi zaigral od prve minute na domači tekmi proti ''brezdomcem'', najboljšem ukrajinskem klubu Šahtarju.

Manchester City bo na krilih serijskega strelca Erlinga Haalanda gostoval pri Sevilli, ki na začetku sezone niza skromne rezultate, bogati PSG, ki je zadržal glavne zvezdnike v napadu, zamenjal pa trenerja in skoraj vso zvezno vrsto, pa bo na Parku princev pričakal Juventus, za katerega bi lahko zaigral tudi nekdanji član Parižanov Leandro Parades. Angel di Maria zaradi poškodbe mišice ne kandidiral za tekmo.

Druga polovica tekme uvodnega kroga bo odigrana v sredo. Atletico bo brez poškodovanega Jana Oblaka pričakal Porto, Inter pa bo v poslastici večera v skupini smrti C, v kateri sta tudi Barcelona in Viktoria, gostil Bayern.