Noro, kakšni zaslužki! V Zagrebu in drugod si manejo roke.

Evropska nogometna klubska smetana je zbrana v Istanbulu, ki bo ob koncu sezone gostil finale lige prvakov. Na današnjem plesu kroglic bo 32 udeležencev razdeljenih v osem skupin. V ligi prvakov bodo nastopili štirje slovenski legionarji. To so Jan Oblak (Atletico), Kevin Kampl (Leipzig), Samir Handanović (Inter) in Benjamin Šeško (Salzburg). Udeležence čakajo bogate nagrade. Dinamo Zagreb, Sloveniji najbližji udeleženec lige prvakov, bo že pred začetkom nastopov bogatejši za 24 milijonov evrov! Danes bodo podelili tudi nagradi za najboljšega nogometaša in trenerja zadnje evropske sezone.

Udeleženci LP so pred žrebom razdeljeni v štiri kakovostne skupine: Prvi boben:

Real Madrid (Špa)*, Eintracht Frankfurt (Nem)**, Manchester City (Ang), Milan (Ita), Bayern München (Nem), PSG (Fra), POrto (Por), Ajax (Niz) Drugi boben:

Liverpool (Ang), Chelsea (Ang), Barcelona (Špa), Juventus (Ita), Atletico Madrid/Jan Oblak (Špa), Sevilla (Špa), RB Leipzig/Kevin Kampl (Nem), Tottenham (Ang) Tretji boben:

Borussia Dortmund (Nem), Salzburg/Benjamin Šeško (Avt), Šahtar Doneck (Ukr), Inter/Samir Handanović (Ita), Napoli (Ita), Benfica (Por)***, Sporting Lizbona (Por), Bayer Leverkusen (Nem) Četrti boben:

Glasgow Rangers (Ško)***, Dinamo Zagreb (Hrv)***, Marseille (Fra), Köbenhavn (Dan)***, Club Brugge (Bel), Celtic Glasgow (Ško), Viktoria Plzen (Češ)***, Maccabi Haifa (Izr)*** * zmagovalec lige prvakov

** zmagovalec lige Europa

*** preboj v skupinski del prek kvalifikacij

Žreb skupinskega dela se bo danes v Istanbulu začel ob 18. uri. V sezoni 2022/23 bo v ligi prvakov nastopilo 32 klubov iz 15 držav. Vsak udeleženec bo prejel 15,64 milijona evrov, zaslužek pa bo še mnogo večji, saj velja prišteti še zaslužek iz posebnega fonda Uefe, ki bo razdelila 600 milijonov evrov klubom na podlagi njihove uspešnosti v evropskih tekmovanjih v zadnjih desetih letih.

Zagrebški Dinamo je v sredo premagal norveškega prvaka Bodo/Glimt, pred tem pa v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil še prvaka Severne Makedonije Shkupi in prvaka Bolgarije Ludogorec Razgrad, ki ga vodi slovenski strateg Ante Šimundža. Foto: Reuters

Dinamo Zagreb, udeleženec lige prvakov, ki je najbližje Sloveniji, bo npr. s tega naslova prejel skoraj osem milijonov evrov. Treba pa je dodati še zaslužek iz marketinškega bazena, prodanih vstopnic, igralcem se bo dvignila vrednost, vsaka zmaga v skupinskem delu pa prinaša novo bogastvo, kar 2,8 milijona evrov. Remi? Če se bosta tekmeca razšla brez zmagovalca, bo vsaj bogatejši za 0,93 milijona evrov.

Nemci kar s petimi

Naslov brani Real Madrid, na seznamu favoritov pa se poleg belih baletnikov največ možnosti za osvojitev naslova pripisuje Manchester Cityju (na fotografiji), PSG, Liverpoolu in Bayernu. Foto: Guliverimage V skupinskem delu lige prvakov bo imela največ predstavnikov Nemčija. Kar pet, saj si je Eintracht Frankfurt vstopnico za najbolj prestižno tekmovanje pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) zagotovil kot zmagovalec evropske lige. V kvalifikacijah si je udeležbo v tekmovanju, kjer se cedita med in mleko, zagotovilo šest klubov. Trije prvaki držav (Dinamo Zagreb iz Hrvaške, Viktoria Plzen iz Češke in Maccabi Haifa iz Izraela) ter trije podprvaki, ki so nastopili v kvalifikacijah na podlagi visokega koeficienta uspešnosti svojih držav. Z elito se bodo tako družili tudi Benfica (Portugalska), Köbenhavn (Danska) in Glasgow Rangers (Škotska).

Za priznanje najboljšega igralca v evropski sezoni 2021/22 kandidirajo Francoz Karim Benzema, Belgijec Thibaut Courtois (oba Real Madrid) in Belgijec Kevin De Bruyne (Manchester City). Za najboljšo trojico so zaostali Poljak Robert Lewandowski (54 točk), Hrvat Luka Modrić (51), Senegalec Sadio Mane (51), Egipčan Mohamed Salah (46), Francoz Kylian Mbappe (25) in preostali. Lani je lovoriko prejel italijanski reprezentant Jorginho (Chelsea).

Francoski as Karim Benzema, ki je v prejšnji sezoni blestel z zadetki v ligi prvakov in Realu pomagal do evropske krone, je prvi favorit za osvojitev priznanja za najboljšega igralca evropskih nogometnih tekmovanj v sezoni 2021/22. Foto: Reuters

V boju za lovoriko, namenjeno najboljšemu trenerju sezone 2021/22, še vztrajajo Italijan Carlo Ancelotti (Real), Nemec Jürgen Klopp (Liverpool) in Španec Josep Guardiola (Manchester City). Najbližje trojici so bili nemški trener Eintrachta Oliver Glasner (75 točk), Španec Unai Emery (Villarreal – 74) in Portugalec Jose Mourinho (Roma – 51).