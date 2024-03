V živo: tako norega žreba lige prvakov pa že dolgo ne!

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) poteka ples kroglic, ki ga nestrpno pričakujejo cel nogometni svet. V boju za evropski naslov v ligi prvakov vztraja le še osem velikanov. Največ jih prihaja iz Španije (Real, Barcelona in Atletico), z dvema se lahko pohvalita Anglija (Manchester City in Arsenal) ter Nemčija (Bayern in Borussia Dortmund), enega pa ima Francija (PSG). Slovenske barve bo branil Jan Oblak, ki ga od svojega največjega uspeha z Atleticom, tako želenim prvim evropskim naslovom, delijo še trije koraki.