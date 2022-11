Drama v skupini D, navijači Marseilla v solzah

V zadnjem krogu skupinskega dela nogometne lige prvakov se delijo še zadnje vozovnice za osmino finala. Jan Oblak s soigralci pred zadnjo tekmo ni imel več možnosti za izločilne boje, se je pa z Atleticom v Portu boril za tretje mesto, a po porazu z 1:2 in remiju med Bayer Leverkusen in Club Brugge (0:0) padel na zadnje mesto in končal evropsko sezono . Podoben scenarij lahko v sredo doleti Juventus. V skupini D je bil dramatičen večer, saj so bili v igri za napredovanje prav vsi štirje klubi (Tottenham, Sporting, Eintracht in Marseille), a napredovanja sta se naposled veslila Tottenham in Eintracht.

Liga prvakov, skupinski del (6. krog - torkove tekme): Skupina A:

Torek, 1. november:

Liverpool : Napoli 2:0 (0:0)

Salah 86., Nunez 90+8



Rangers : Ajax 1:3 (0:2)

Tavernier 86./11-m; Berghuis 3., Kudus 29., Conceicao 89.



Lestvica:

1. Napoli* 5 tekem – 15 točk

2. Liverpool* 5 – 12

3. Ajax 6 – 6

4. Rangers 6 – 0 Skupina B:

Bayer Leverkusen : Club Brugge 0:0 (0:0)



Porto : Atletico Madrid 2:1 (2:0)

Taremi 5., Eustaquio 24.; Marcano 90.+5/ag

(Jan Oblak/Atletico je branil od prve minute.) Lestvica:

1. Porto* 6 – 12

2. Club Brugge* 6 – 11

3. Bayer Leverkusen 6 – 5

4. Atletico Madrid 6 – 5 Skupina C:

Bayern München : Inter Milano 2:0 (1:0)

Pavard 32., Choupo-Moting 72.

(Samir Handanović/Inter je kot drugi vratar srečanje spremljal na klopi.)



Viktoria Plzen : Barcelona 2:4 (0:2)

Chory 51., 63.; Alonso 7., Torres 44., 54., Torre 75. Lestvica:

1. Bayern München* 6 – 18

2. Inter* 6 – 10

3. Barcelona 6 – 7

4. Viktoria Plzen 6 – 0 Skupina D:

Sporting Lizbona : Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0)

Arthur Gomes 39.; Kamada 62./11-m, Kolo Muani 72.



Marseille : Tottenham 1:2 (1:1)

Mbema 45.+2; Lenglet 54., Hojbhjerg 90+5 Lestvica:

1. Tottenham* 6 – 11

2. Eintracht* 6 – 10

3. Sporting 6 – 7

4. Marseille 5 – 6 * - v osmini finala

Skupinski del lige prvakov se bo končal rekordno hitro. Še nikoli niso vseh šestih krogov spravili pod streho do začetka novembra. Ta korak je bil nujen zaradi letošnjega nevsakdanjega svetovnega prvenstva v Katarju, ki se bo začel že čez slabe tri tedne. Nogometaše največjih evropskih klubov tako kmalu po koncu lige prvakov čakajo še zadnje obveznosti v domačih prvenstvih, nato pa se bodo pridružili reprezentancam in začeli priprave na spektakel v bogati državici na Arabskem polotoku.

Oblak z Atleticom prvič brez evropske pomladi

Med najbolj znanimi nogometni imeni, ki se z izbrano vrsto niso uvrstila na SP 2022 v Katarju in bodo tako v nasprotju s številnimi klubskimi soigralci deležna poznojesenskega počitka, je tudi Jan Oblak.

Eden najboljših vratarjev na svetu si je s soigralci Atletica v zadnjem krogu lige prvakov prizadeval osvojiti vsaj tretje mesto v skupini B, ki prinaša tolažilno nagrado, nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa, a jim to ni uspelo.

Škofjeločan je moral že v peti minuti po žogo v svoj gol, ugnal ga je Mehdi Taremi, v 24. minuti je na 2:0 zvišal Stephen Eustaquio in še poglobil krizo Atletica. Tega bi ob porazu med Evropo držal le še poraz Bayerja iz Leverkusna, a je ta proti Bruggeju remiziral in osvojil tretje mesto. O razmerju moči na stadionu do Dragao v Portu pa najbolje pove dejstvo, da je bil najboljši mož Atletica prav slovenski vratar, ki je z dobrimi obrambami preprečil precej višji poraz. Končnih 2:1 v Portu je z avtogolom globoko v sodnikovem dodatku postavil Ivan Marcano.

Porto je z zmago osvojil prvo mesto, Madridčani pa so končali na dnu svoje skupine. Oblak je brez evropske pomladi ostal prvič, odkar je čuvaj mreže Los Colchoneros. Simeonejeva četa do te sezone v osmino finala lige prvakov ni napredovala le enkrat. To se je Madridčanom zgodilo v sezoni 2017/18, ko so šli potem do konca v evropski ligi, jo osvojili (to je bila prva evropska lovorika za Jana Oblaka), nato pa uspeh nadgradili še z evropskim superpokalom.

Inter brez Handanovića na Bavarskem, Liverpool brez čudeža

V "skupini smrti" C, v kateri sta jo Bayern in Inter zagodla Barceloni, ki je še drugič zapored ostala brez osmine finala lige prvakov in se morala zadovoljiti z evropsko ligo, je Bayern v derbiju večera premagal Inter in potrdil prvo mesto. Barcelona se od lige prvakov za letos poslavlja z zmago, s 4:2 je zmagala v Plznu.

V skupini A je Liverpool, ki mu gre v tej sezoni v Evropi bistveno bolje kot v angleškem prvenstvu, še upal na prvo mesto v skupini, a bi moral na Anfieldu vrniti udarec Napoliju in ga premagati za najmanj štiri zadetke. To mu ni uspelo, zmagal je "le" z 2:0.

Nogometaši in navijači Marseilla so skupinski del lige prvakov končali v solzah. Foto: Reuters

V Marseillu in Lizboni je bilo napeto

Najbolj dramatično je bilo v skupini D, kjer so bili v igri za napredovanje vsi štirje klubi. Tottenham je gostoval na Velodromu in s poznim golom, globoko v sodnikovem podaljšku razžalostil navijače Marseilla. Ti so nekaj časa pri izidu 1:1 še upali na nadaljevanje sezone v evropski ligi, saj je Eintracht v Lizboni vodil proti Sportingu (2:1), a so jih Londončani pobili v 95. minuti tekme, ko je za zmago gostov zadel Danec Pierre-Emile Hojbjerg.

Tottenham je tako zmagovalec skupine D, v osmino finala lige prvakov se je prebil še Eintracht, Sporting nadaljuje v ligi Europa, za Marseille pa je konec evropske sezone.

Najboljši strelci: 7 - Salah (Liverpool)

6 – Mbappe (PSG),

5 – Taremi (Porto), Haaland (Man City), Lewandowski (Barcelona),

4 – Bellingham (Borussia D.), Messi (PSG), Raspadori (Napoli), Sane (Bayern), Simeone (Napoli), Kudus (Ajax),

...

Šeško lahko še napreduje, a tudi izpade

Bo Benjamin Šeško prekrižal načrte sedemkratnemu evropskemu prvaku? Foto: Guliverimage V sredo bo Benjamin Šeško, ki v uvodnih petih krogih ni dočakal prvega zadetka v ligi prvakov, s Salzburgom v skupini E poskušal prekrižati načrte slovitemu Milanu. Italijanski prvak se zaveda, da ga med najboljših 16 pelje le zmaga. Rdeči biki morajo tako ostati neporaženi, če želijo še drugič zapored zaigrati v izločilnem delu lige prvakov. Mladi slovenski napadalec bi lahko ponovno čakal na priložnost na klopi. Po navdušujočih predstavah in zadetkih na reprezentančnih tekmah proti Norveški in Švedski se je nato na devetih klubskih tekmah vpisal med strelce le v pokalu proti Admiri.

Zagrebški Dinamo je ostal brez možnosti za napredovanje, lahko pa se v primeru novega čudeža, še druge zmage nad Chelseajem v tej sezoni, zavihti na tretje mesto. V tem primeru bi potreboval tudi pomoč Milana.

Poslastica se obeta na Poljskem, kjer bo Šahtar Doneck pričakal RB Leipzig. Ukrajinski "brezdomci" so si že zagotovili najmanj tretje mesto, z zmago nad rdečimi biki - na začetku evropske sezone so jih šokirali v Nemčiji - pa bi se uvrstili med najboljših 16, kar bi bil izjemen uspeh. Kevin Kampl in druščina tako za napredovanje v osmino finala v sredo nujno potrebujeta vsaj točko.

Juventus lahko ostane brez vsega

Lionel Messi bo na gostovanju v Torinu v napadu pogrešal Neymarja. Foto: Reuters V skupini H je še marsikaj odprto. Sploh v boju za tretje mesto. Juventus, eden redkih evropskih velikanov, ki še vztraja pri ideji superlige, lahko ostane brez vsega. V Torinu bo pričakal razigrani PSG, ki v zadnjem obdobju dosega ogromno zadetkov.

Zaradi kazni bo manjkal Brazilec Neymar, bo pa v napadu še kako motiviran Argentinec Lionel Messi, ki na večni lestvici najboljših strelcev lige prvakov marljivo niža zaostanek za Cristianom Ronaldom. Po novem za Portugalcem, ki v tej sezoni nastopa le v evropski ligi, zaostaja le še 11 zadetkov. Pri gostiteljih je vprašljiv nastop mladega srbskega zvezdnika Dušana Vlahovića, ki se ubada s poškodbo stegenske mišice. Maccabi bo imel na papirju lažje delo od Juventusa. V Haifi bo gostil Benfico, ki si je že zagotovila napredovanje.

Pri Manchester Cityju na tekmi proti Sevilli zaradi težav s stopalom v napadu ne bo Erlinga Haalanda, sicer enega izmed favoritov za osvojitev naziva najboljšega strelca lige prvakov v tej sezoni. Foto: Guliver Image

Žreb parov osmine finala lige prvakov bo v ponedeljek, 7. septembra, na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu (12.00). Prvič v zgodovini bodo med zadnjo tekmo skupinskega dela in uvodnimi tekmami izločilnega dela kar trije meseci in pol premora.