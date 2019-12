Podvig odpisane Iličićeve Atalante, Stojanović je sladko sanjal pol ure

Prvi sredini tekmi zadnjega kroga lige prvakov sta za nami. Napredovanje si je z zmago v Ukrajini prislužila Atalanta Josipa Iličića, ki pa tokrat zaradi poškodbe ni igral, medtem ko je Dinamo Petra Stojanovića v Zagrebu prišel do vodstva proti Manchester Cityju, a potem prejel štiri gole in se poslovil. Za napredovanje trepeta tudi Jan Oblak, ki si z Atleticom ne sme privoščiti spodrsljaja proti moskovski Lokomotivi v Madridu.

V zgodnejšem sredinem terminu so bili najprej na delu v skupini C, v katerem sta nastopala dva kluba slovenskih legionarjev in imela oba možnosti, da si kot drugouvrščena zagotovita napredovanje. Sprva je bolje kazalo Dinamu, ki je v Zagrebu s Petrom Stojanovićem na začetku tekme prišel do vodstva proti že pred tekmo naprej uvrščenemu Manchester Cityju in v bližini Slovenije je začelo dišati po senzaciji. Brazilec pri gostih Gabriel Jesus je s tremi goli pozneje poskrbel, da je hrvaški prvaki niso dočakali, v zaključku tekme pa je končni izid 1:4 postavil mladi, 19-letni Phil Foden.

Nekaj tisoč kilometrov stran pa je velik podvig uspel Atalanti, ki je brez pomoči poškodovanega Josipa Iličića v gosteh pri Šahtarju zmagala s 3:0 in se naprej uvrstila, potem ko ji je po polovici tekmovanja kazalo katastrofalno slabo. Vse prve tri tekme je namreč izgubila, zdaj pa v debitantski sezoni v elitni evropski klubski ligi prišla do velikega podviga.

Lahko Jan Oblak doživi katastrofo?

Jan Oblak je v petek postal klubski rekorder Atletica, saj je zbral največje število prvoligaških tekem brez prejetega zadetka (96). Foto: Getty Images Atletico Madrid si je v skupini D otežil delo s porazoma v Leverkusnu in Torinu. Še vedno nosi usodo v svojih rokah. Če bi danes v španski prestolnici ugnal moskovski Lokomotiv, bi zadržal drugo mesto in se pridružil vodilnemu Juventusu v osmini finala. Jan Oblak si torej ne sme privoščiti spodrsljaja proti ruskemu prvaku.

Njegov trener Diego Simeone ne more biti zadovoljen z zadnjimi rezultati rdeče-belih, ki ne dosegajo veliko zadetkov. Resda jih, zlasti po zaslugi Škofjeločana, tudi ne prejemajo veliko, a navijači Atletica pogrešajo zmage. Če bodo brez nje ostali tudi v sredo, lahko v Madridu nastane preplah, saj bi se ponudila zgodovinska priložnost Bayerju. Čeprav je izgubil uvodne tri tekme, še vedno ostaja v boju za napredovanje, za Atleticom pa zaostaja le točko. Če bi v sredo premagal še staro damo, pri kateri je lačen evropskih zadetkov rekorder lige prvakov Cristiano Ronaldo …

Mourinho pri Bayernu, bratski derbi v Pireju

Jo lahko Jose Mourinho v Münchnu zagode bavarskemu velikanu? Foto: Reuters V Münchnu je na sporedu evropski derbi za prestiž. Tottenham skuša pod vodstvom novega trenerja Joseja Mourinha, ki je prinesel boljše rezultate, maščevati Bayernu za sramoten poraz v Londonu (2:7). Bavarcem v bundesligi ne gre vse po načrtih, v Evropi pa kot za stavo zadeva Robert Lewandowski. Poljak je v petih krogih dal kar 10 zadetkov, tako da bo v sredo lovil rekord Cristiana Ronalda (11), ki ga je Portugalec dosegel pred štirimi leti.

V drugi tekmi skupine B bosta ''bratska'' kluba Olympiakos in Crvena zvezda, njuni navijači so v izjemno prijateljskih odnosih, medsebojno odločila, kdo bo osvojil tretje mesto in nadaljeval evropsko sezono v šestnajstini finala evropske lige. V boljšem položaju so Beograjčani, ki bi jim v Pireju zadostoval že remi.

V skupini A je odprt lov le še za tretje mesto. PSG bo končal na prvem, Real Madrid na drugem mestu, tako da lahko igrata brez pritiska. Francoski prvak na Parku princev gosti Galatasaray, beli baletniki pa igrajo v Belgiji pri Club Brüggeju, ki jih je to jesen v Madridu presenetil z remijem (2:2).

Samir Handanović je z Interjem tudi v svoji drugi sezoni v ligi prvakov obstal v skupinskem delu. Foto: Reuters

Črn torkov dejavu za Handanovića v Milanu

Inter je v Milanu gostil Barcelono, ki si je napredovanje in tudi prvo mesto v skupini F zagotovila že pred zadnjim krogom, tako da je v Italiji nastopila zelo oslabljena. Manjkal je tudi na novo okronani najboljši nogometaš leta na svetu Lionel Messi. Milančani so v zadnji krog krenili z istim številom točk kot Borussia Dortmund, a z boljšim izkupičkom z medsebojnih tekem, tako da so morali na zadnji tekmi osvojiti vsaj toliko točk, kot so jih Nemci, ki pa so doma gostili praško Slavio.

Zdesetkana Barcelona je kljub temu prišla do vodstva, ko je sredi prvega polčasa zadel mladi Carles Perez. Vodstvo gostov je z golom v zaključku prvega dela igre izničil Romelu Lukaku. V drugem polčasu je Interju nekaj časa kazalo, da bo Inter napredoval, saj je bil izid na tekmi v Dortmundu izenačen, potem pa je tam Borussia prišla do vodstva in na koncu tudi zmage, medtem ko so Milančani prejeli gol in izgubili, ko je v zaključku tekme za goste zadel rezervist, komaj 17-letni Ansu Fati.



Pred tem je Inter kar dvakrat zadel za vodstvo, a so oba gola sodniki razveljavili zaradi nedovoljenega položaja.

Evropski prvak Liverpool je v Salzburgu močno trepetal za napredovanje, a je na koncu uspel. Foto: Reuters

Evropski prvak Liverpool je trepetal v bližini Slovenije

Torkovo dogajanje se je začelo s tekmama v skupini E, v kateri je evropskemu prvaku Liverpoolu grozilo, da bo izpadel že po predtekmovanju. Gostoval je pri izjemno učinkovitemu avstrijskemu prvaku Salzburgu in moral paziti, da ne bo izgubil. Vse do 57. minute so Liverpoolčani trepetali, nekajkrat pa jih je pred najhujšim rešil vratar Alisson Becker, potem pa je Naby Keita trenutno vodilno moštvo angleške lige popeljal v vodstvo. Ko je minuto za tem zadel še Mo Salah, je bilo sanj Avstrijcev o podvigu konec.

Na drugi tekmi skupine Napoli, pri katerem je trener Carlo Ancelotti po dvoboju ostal brez službe, saj Neapeljčani do te tekme niso zmagali na devetih tekmah v nizu v vseh tekmovanjih, doma ni imel težav z Genkom in se je pričakovano uvrstil med najboljših 16. Junak zmage Italijanov je bil Poljak Arkadiusz Milik, ki je že v prvem polčasu zabil tri gole pri zmagi Napolija s 4:0.

Lyonu je z golom v 82. minuti napredovanje prinesel Memphis Depay. Foto: Reuters

Drama v skupinah G in H

Najbolj dramatičen je bil razplet v skupini G, v kateri si je že pred zadnjim krogom napredovanje zagotovil RB Leipzig Kevina Kampla, ki pa tokrat zaradi poškodbe ni igral, medtem ko so se za osmino finala potegovali Zenit, Benfica in Lyon. Najprej je bil v najboljšem položaju Zenit, potem je nekaj časa kazalo, da se bo ob enakem številu točk vseh treh ekip med najboljših 16 uvrstila Benfica, ki je v Lizboni prišla do vodstva s 3:0 in s tem izničila zmago Zenita v Rusiji (v St. Peterburgu je bilo 3:1), potem pa je Lyon v 82. minuti prišel do izenačenja in tudi napredovanja, ki si ga je prislužil s točko prednosti pred Portugalci in Rusi.

Zelo napeto je bilo tudi v skupini H, v kateri smo videli troboj Chelseaja, Valencie in Ajaxa za prvi dve mesti. Chelsea je v Londonu pričakovano premagal odpisani Lille, medtem ko si je polfinalist prejšnje sezone lige prvakov Ajax v Amsterdamu privoščil poraz proti Valencii in se bo moral zadovoljiti z nadaljevanjem evropske sezone v ligi Europa.

Že v osmini finala (15): Atalanta, Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus, Liverpool, Lyon, Manchester City, Napoli, PSG, RB Leipzig, Real Madrid, Tottenham, Valencia.

Žreb parov osmine finala lige prvakov bo v ponedeljek v Nyonu ob 12. uri.