Za Oblaka in Iličića bi imel poraz katastrofalne posledice

Kaj prinaša današnji dan v najbogatejšem klubskem tekmovanju na svetu? Največja gneča pri vrhu je v skupini H, kjer se za napredovanje poteguje Manchester United, PSG in RB Leipzig. V zadnji krog vsi vstopajo z enakim številom točk, v medsebojnih srečanjih pa se je najslabše godilo rdečim bikom (0:5 v Manchestru, proti PSG pa doma 2:1 in v gosteh 0:1), ki bi tako za napredovanje skoraj zagotovo potrebovali zmago nad rdečimi vragi z Otoka.

Obstaja tudi rezervni scenarij za Kevina Kampla in druščino, ki so v soboto v Münchnu namučili evropskega prvaka Bayern (3:3). Če bi danes remizirali z angleškim velikanom, bi se lahko vseeno dokopali drugega mesta, a bi jim moral na pomoč priskočiti že odpisani turški prvak Istanbul Basaksehir in senzacionalno premagati PSG na Parku princev. To bi bil ogromen udarec za Parižane, ki so pred zadnjim krogom v skupini H v najboljšem položaju.

Messi še zadnjič proti Ronaldu?

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo veljata za večna tekmeca že poldrugo desetletje. Foto: Getty Images Najbolj ''zvezdniško'' bo drevi v Barceloni, kjer bo na praznem Camp Nouu gostoval Juventus. Stara dama potrebuje za skok na prvo mesto prepričljivo zmago, saj za Katalonci zaostaja za tri točke, v Torinu pa je izgubila z 0:2. V središču pozornosti bosta najboljša strelca lige prvakov vseh časov, večna tekmeca in največja nogometna superzvezdnika 21. stoletja Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Je to njun zadnji medsebojni obračun, ali bi se lahko 33-letni Argentinec in dve leti starejši Portugalec še kdaj srečala v ligi prvakov?

V senci derbija v Barceloni se bosta ''slovenska'' Dinamo in Ferencvaroš v Kijevu udarila za tretje mesto, ki prinaša evropsko pomlad, nastop v 1/16 evropske lige. Moštvi Benjamina Verbiča in Mihe Blažiča, reprezentančna soigralca bi lahko začela dvoboj od 1. minute, imata enako število točk (1), v Budimpešti sta v 2. krogu remizirali z 2:2. Zanimivo je, da madžarskega prvaka vodi Ukrajinec Sergej Rebrov, nekdanji as Dinama.

Benjamin Verbič bo v zadnjem krogu proti rojaku Mihi Blažiču računal na prednost domačega igrišča. Foto: Reuters

V skupinah F se bosta za drugo mesto v Rimu neposredno udarila Lazio in Club Brugge. Gostiteljem za napredovanje zadošča že točka. V skupini E je že vse odločeno. Chelsea si je po nepozabnem večeru Olivierja Girouda, ki je prejšnji teden v Sevilli dosegel kar štiri zadetke, zagotovil prvo mesto.

Oblak in Iličić ne smeta izgubiti

Samir Handanović z Interjem še ni rekel zadnje v boju za osmino finala. Foto: Reuters V sredo bodo na ogromni preizkušnji številni nogometni velikani. Na nitki visita tudi usodi madridskih predstavnikov, Atletica in Reala. Kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak bo z rdeče-belimi, s katerimi mu gre odlično v španskem prvenstvu, veliko manj pa je prepričljiv v Evropi, gostoval v Salzburgu. Če bi Los Colchoneros doživeli poraz, bi padli na tretje mesto in nadaljevali sezono v ligi Europa. To bi bilo veliko razočaranje za Simeonejevo četo, ki je imela v Madridu veliko težav z rdečimi biki. Po hudem boju jih je premagala s 3:2.

V skupini B so v igri za napredovanje še vse štiri ekipe, tako da se obeta dramatičen večer. Evropski rekorder Real Madrid potrebuje za napredovanje vsaj točko, obenem pa ne sme Šahtar v Milanu presenetiti Interja. Če bi beli baletniki ugnali Borussio Mönchengladbach, bi uresničili cilj in se uvrstili med 16 najboljših. Nemce bi lahko po drugi strani v osmino finala popeljal celo poraz v Španiji, a bi morala Inter in Šahtar v tem primeru remizirati v Italiji.

Želja črno-modrih iz Milana, pri katerih nosi kapetanski trak Samir Handanović, je seveda zmaga nad ukrajinskimi prvaki. Če bi jo dočakali, bi jim lahko napredovanje preprečil le remi v Madridu. Italijanski mediji se bojijo, da ne bi med Realom in Borussio prišlo do morebitnega dogovora, saj bi neodločen rezultat v Španiji popeljal oba kluba v izločilni del, a iz obeh klubov odgovarjajo, da so to zgolj govorice in neupravičeni strahovi.

Josip Iličić je na zadnjem evropskem gostovanju zatresel mrežo Liverpoola. Bo uspešen tudi na Nizozemskem? Foto: Reuters

V skupini D se lahko za zdaj smeji le Liverpoolu. Evropski prvak iz leta 2019 lahko na Danskem gostuje brez rezultatskega imperativa, saj si je že priigral napredovanje, tako da bi lahko trener Jürgen Klopp odpočil številne zvezdnike. Povsem drugače bo v Amsterdamu, kjer bosta o drugem mestu neposredno odločala Ajax in Atalanta. V boljšem položaju je ''boginja'' iz Bergama, za katero se je Josip Iličić v tej evropski sezoni že vpisal med strelce. Atalanta za drugo zaporedno napredovanje med 16 najboljših v ligi prvakov potrebuje nujno vsaj točko, nizozemskemu prvaku pa igra le zmaga. Razlog več za nogometno poslastico v domovini tulipanov.

Najboljši strelci lige prvakov: 6 - Olivier Giroud (Chelsea), Erling Braut Haaland (Borussia D.), Alvaro Morata (Juventus), Marcus Rashford (Man Utd),

5 - Alassane Plea (Borussia M.),

4 - Mergim Berisha (Salzburg), Diogo Jota (Liverpool), Romelu Lukaku (Inter),

...

1 - Josip Iličić (Atalanta)

Liga prvakov, skupinski del (6. krog):

Skupina A:

Sreda, 9. december:

21.00 Bayern München - Lokomotiv Moskva

21.00 Salzburg - Atletico Madrid



Lestvica:

1. Bayern* 5 tekem – 13 točk

2. Atletico Madrid 5 – 6

3. Salzburg 5 – 4

4. Lokomotiv Moskva 5 – 3

Skupina B:

Sreda, 9. december:

21.00 Real Madrid - Borussia Mönchengladbach

21.00 Inter Milano - Šahtar Doneck



Lestvica:

1. Borussia Mönchengladbach 5 – 8

2. Šahtar 5 – 7

3. Real Madrid 5 – 7

4. Inter 5 – 5

Skupina C:

Sreda, 9. december:

21.00 Manchester City - Marseille

21.00 Olympiakos - Porto



Lestvica:

1. Manchester City* 5 – 13

2. Porto* 5 – 10

3. Olympiakos 5 – 3

4. Marseille 5 – 3

Skupina D:

Sreda, 9. december:

18.55 Ajax Amsterdam - Atalanta

18.55 Midtjylland - Liverpool



Lestvica:

1. Liverpool* 5 – 12

2. Atalanta 5 – 8

3. Ajax 5 – 7

4. Midtjylland 5 – 1

Skupina E:

Torek, 8. december:

21.00 Chelsea - Krasnodar

21.00 Rennes - Sevilla



Lestvica:

1. Chelsea* 5 – 13

2. Sevilla* 5 – 10

3. Krasnodar 5 – 4

4. Rennes 5 – 1

Skupina F:

Torek, 8. december:

18.55 Lazio - Club Brugge

18.55 Zenit St. Peterburg - Borussia Dortmund



Lestvica:

1. Borussia Dortmund* 5 – 10

2. Lazio 5 – 9

3. Club Brugge 5 – 7

4. Zenit 5 – 1

Skupina G:

Torek, 8. december:

21.00 Dinamo Kijev - Ferencvaroš

21.00 Barcelona - Juventus Lestvica:

1. Barcelona* 5 – 15

2. Juventus* 5 – 12

3. Dinamo Kijev 5 – 1

4. Ferencvaroš 5 – 1 1. Barcelona* 5 – 152. Juventus* 5 – 123. Dinamo Kijev 5 – 14. Ferencvaroš 5 – 1

Skupina H:

Torek, 8. december:

21.00 PSG - Istanbul Basaksehir

21.00 RB Leipzig - Manchester United



Lestvica:

1. Manchester United 5 – 9

2. PSG 5 – 9

3. RB Leipzig 5 – 9

4. Istanbul Basaksehir 5 – 3



*že v izločilnih bojih