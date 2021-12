Noro, Oblak v nekaj minutah od pekla do raja!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Parku princev je najprej dal dva gola Kylian Mbappe, nato še dva Lionel Messi in PSG je zmagal s 4:1.

Na Parku princev je najprej dal dva gola Kylian Mbappe, nato še dva Lionel Messi in PSG je zmagal s 4:1. Foto: Reuters

V zadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov je bilo v torek najbolj razburljivo v skupini B, kjer se je Liverpoolu, ki je nanizal še šesto zmago, na seznamu udeležencev osmine finala pridružil še Atletico. Real Madrid je doma ugnal Handanovićev Inter in si zagotovil prvo mesto v skupini, Kylian Mbappe (PSG) je poskrbel za rekord lige prvakov, Sebastien Haller (Ajax) pa je kot prvi v tej sezoni prebil mejo desetih zadetkov.

Skupina A:

Torek, 7. december:

RB Leipzig : Manchester City 2:1 (1:0)

Szoboszlai 24., Silva 71.; Mahrez 76.; R.K.; Walker 82./Manchester City

Kevin Kampl (Leipzig) je igral celotno tekmo in dobil rumeni karton.



PSG : Club Brügge 4:1 (3:0)

Mbappe 2., 7., Messi 38., 76./11-m; Rits 68. Skupina B:

Milan : Liverpool 1:2 (1:1)

Tomori 31.; Salah 36., Origi 55.



Porto : Atletico Madrid 1:3 (0:0)

Oliveira 90.+6/11-m; Griezmann 56., Correa 90., de Paul 90.+2; R.K.: Carrasco 67./Atletico, Wendell 71./Porto

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo in zbral pet obramb. Skupina C:

Ajax : Sporting Lizbona 4:2 (2:1)

Haller 8./11-m, Antony 42., Neres 58., Berghuis 62.; Santos 22., Tabata 78.



Borussia Dortmund : Bešiktaš 5:0 (2:0)

Malen 29., Reus 45.+2/11-m, 53., Haaland 68., 81.; R.K.: Welinton 43./Bešiktaš



Skupina D:

Real Madrid : Inter Milan 2:0 (1:0)

Kroos 17., Asensio 79.; R.K.: Barella 64./Inter

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo in zbral tri obrambe.



Šahtar Doneck : Šerif Tiraspol 1:1 (1:0)

Fernando 42.; Nikolov 90.+3

Lovro Bizjak (Šerif) zaradi poškodbe ni kandidiral za nastop.

V osmino finala so se že uvrstili (12): Ajax, Atletico Madrid, Bayern München, Chelsea, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, PSG, Real Madrid, Sporting Lizbona.

V prestižnem evropskem tekmovanju je znanih že 12 udeležencev osmine finala lige prvakov. V sredo bodo podeljene še zadnje štiri vstopnice.

Najprej se je smejalo Milanu, nazadnje pa Atleticu

Mohamed Salah je poskrbel za izenačenje na 1:1 v Milanu. Foto: Reuters V skupini B je bilo zelo dramatično. Sprva je v boju za drugo mesto najbolje kazalo Milanu, ki je v 29. minuti povedel proti oslabljenem Liverpoolu, pri katerem je Jürgen Klopp spočil večino zvezdnikov. Ker takrat na Zmajevem stadionu v Portu še ni bilo zadetkov (0:0), se je rdeče-črnim nasmihal preboj med 16 najboljših. Čeprav je trenutno vodilni italijanski prvoligaš v uvodnih štirih krogih lige prvakov osvojil le točko, je šel po stopinjah junaške Iličićeve Atalante iz sezone 2019/20, ki ji je uspel tovrsten podvig. Ko se stvari za Jana Oblaka niso odvijale pretirano dobro (že v 13. minuti je moral zaradi poškodbe zapustiti igrišče Luis Suarez), v tistem trenutku je bil Atletico celo izven boja za tretje mesto, tako da bi že končal evropsko sezono, pa so sledili preobrati.

Najprej je navijače Atletica v boljšo voljo spravil Mohamed Salah. Razigrani Egipčan je na San Siru izenačil na 1:1. Zdaj so bili v težavah sedemkratni evropski prvaki, drugo mesto pa se je smejalo Portu. A ne za dolgo. V nekaj minutah se je Oblak z Atleticom iz pekla preselil v raj. Divock Origi, ki je Liverpoolu v izdihljajih srečanja priboril že zadnjo zmago na Otoku proti Wolverhamptonu, je v Milanu popeljal rdeče v vodstvo z 2:1, le minuto za tem pa je v Portu v polno zadel Antoine Griezmann.

Veselje Jana Oblaka in soigralcev po zmagi v Portu, ki je španskega prvaka popeljala v osmino finala. Foto: Reuters

Francoz je v tej sezoni najboljši strelec Atletica v Evropi, rezultat pa se v Portu kljub pestrim dogodkom na zelenici, obe strani sta zaradi rdečih kartonov ostali z igralcem manj, ni spreminjal skoraj do konca rednega dela. Ko pa je Angel Correa v 90. minuti podvojil vodstvo, Liverpool pa je še naprej vodil v Lombardiji, je postalo dokončno jasno, da bodo španski prvaki ''pet minut pred dvanajsto'' le prejeli vstopnico za osmino finala. Rodrigo de Paul je še povišal prednost na 3:0, gostitelji pa so z bele točke v šesti minuti sodnikovega podaljška dosegli časten zadetek. Po zaslugi Liverpoola bodo evropsko sezono nadaljevali v ligi Europa, AC Milan pa je ostal brez vsega.

Rekord Mbappeja, Kampl v evropsko ligo

Kevin Kampl bo z Leipzigom nadaljeval evropsko sezono v ligi Europa. Foto: Reuters Pred zadnjima tekmama v skupini A je bilo aktualno le še vprašanje, kdo se bo uvrstil v evropsko ligo. Nogometaši Leipziga so v obračunu s Cityjem pred praznimi tribunami potrdili tretje mesto, saj so zmagali z 2:1. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je igral celo tekmo, v prvem delu si je prislužil rumen karton. Rdeči biki so tako prekinili niz sedmih zaporednih zmag varovancev Pepa Guardiole v vseh tekmovanjih.

Na Parku princev je drugouvrščeni PSG nadigral Club Brügge (4:1). Kylian Mbappe je že v sedmi minuti popeljal Parižane do vodstva z 2:0 in poskrbel za rekord tekmovanja, saj je postal najmlajši nogometaš, ki je v ligi prvakov dosegel 30 zadetkov. Omenjeni dosežek je postavil dva tedna pred 23. rojstnim dnevom. Tretji gol za domače je v 38. minuti dosegel Lionel Messi, ki je bil nato uspešen še z bele točke. Argentinec, letošnji dobitnik zlate žoge, je drugič v karieri dosegel dva zadetka za Parižane, skupno je v ligi prvakov že pri petih zadetkih.

Derbi v Madridu pripadel Realu

Samir Handanović v dvoboju z Luko Jovićem, ki je v napadu Reala nadomeščal poškodovanega Karima Benzemaja. Foto: Reuters V spektakularnem derbiju v Madridu je Real odpravil milanski Inter. Čeprav so gostje, ki so za skok na prvo mesto potrebovali nujno zmago, bolj napadali in večkrat ogrožali vrata tekmeca, so v polno zadeli le beli baletniki.

V prvem polčasu je Samirja Handanovića z mojstrskim strelom z okrog 18 metrov premagal Nemec Toni Kroos, po rdečem kartonu, ki ga je po sporu z Ederjem Militaom prejel vročekrvni Nicolo Barella, pa je Real lažje kot v prvem delu nadzoroval potek dogajanja na igrišču in prek rezervista Marca Asensia s prekrasnim strelom še enkrat matiral nekdanjega slovenskega reprezentanta.

Tretje mesto v skupini D je pripadlo Šerifu, ki je izvrstno evropsko sezono kronal z novim uspehom, remijem na gostovanju v Ukrajini.

Haller ponovil podvig Ronalda, Haaland spet vroč

Tako je Sebastien Haller dosegel deseti zadetek v tej evropski sezoni. Foto: Reuters Napadalec Ajaxa Sebastien Haller je pomagal nizozemskemu velikanu do stoodstotnega izkupička. Ajax je v zadnjem krogu s 4:2 premagal Sporting, kot prvi pa je v polno zadel prav rojeni Francoz, ki nastopa za Slonokoščeno obalo. Postal je prvi nogometaš po Cristianu Ronaldu, ki se je vpisal med strelce na vseh tekmah skupinskega dela, hkrati pa tudi igralec, ki je za deset zadetkov v skupinskem delu potreboval najmanj časa. Dvomestno število golov je pozdravil v osmi minuti zadnje tekme, ko je z bele točke zatresel mrežo zeleno-belih iz Lizbone.

V izjemni strelski formi je tudi Erling Braut Haaland. Odkar se je vrnil na igrišča, redno dosegal zadetke. Ko je proti Bešiktašu vstopil na igrišče v drugem polčasu, se je hitro podpisal pod dva zadetka in pomagal Borussi Dortmund do visoke zmage s 5:0. Rumeno-črnim vseeno ni pomagala za kaj več kot potrditev tretjega mesta in nadaljevanja sezone v ligi Europa.

Najboljši strelci: 10 – Sebastien Haller (Ajax),

9 – Robert Lewandowski (Bayern),

7 – Christopher Nkunku (Leipzig), Mohamed Salah (Liverpool),

6 – Cristiano Ronaldo (Man United),

5 – Karim Benzema (Real Madrid), Riyad Mahrez (Man City), Lionel Messi (PSG)

4 – Pedro Goncalves (Sporting), Antoine Griezmann (Atletico), Kylian Mbappe (PSG), Leroy Sane (Bayern),

…

Iličić in Šeško imata vse v svojih rokah

Josip Iličić mora z Atalanto v sredo nujno premagati Villarreal, če želi ponovno nastopiti v izločilnem boju lige prvakov. Foto: Reuters V sredo bo zelo zanimivo v treh skupinah, vstopnico za osmino finala si bosta skušala zagotoviti tudi slovenska reprezentanta Josip Iličić in Benjamin Šeško. Izkušeni Kranjčan ima vse v svojih rokah. Atalanta mora v zadnjem krogu izkoristiti prednost domačega igrišča in v Bergamu ugnati Villarreal. Če bo v Italiji padla rumena podmornica, se bo Atalanta v osmini finala pridružila Manchester Unitedu.

Rdečim vragom gre v Evropi bolje kot na domačem prvenstvu, po menjavi trenerja pa bo prvič v ligi prvakov vodil United Nemec Ralf Rangnick. Portugalec Cristiano Ronaldo bi lahko še izboljšal imeniten strelski dosežek, saj prihaja na Old Trafford švicarski prvak Young Boys. Moštvo iz Berna si še vedno lahko zagotovi tretje mesto, a bi moralo pripraviti senzacijo na Otoku, hkrati pa bi morala Atalanta doma izgubiti proti Villarrealu.

Benjamin Šeško Foto: Guliverimage V skupini G bi bilo lahko v sredo napeto do zadnje sekunde, saj za napredovanje kandidirajo še vsi štirje udeleženci. Avstrijski prvak Salzburg ima že tretjo zaključno žogico za napredovanje. Prvih dveh ni izkoristil, saj je izgubil v Wolfsburgu in Lillu, zdaj pa bi lahko zgodovinski uspeh, v osmini finala lige prvakov še ni zaigral, proslavil z domačimi navijači. Na stadion Wals-Siezenheim prihaja španski velikan Sevilla, rdeči biki pa potrebujejo zgolj točko. Dvoboj bo sodil Slavko Vinčić, nove priložnosti za prvi zadetek v ligi prvakov pa bo deležen mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško. Ko je Salzburg v prvem krogu gostoval v Sevilli, se je dvoboj končal brez zmagovalca (1:1).

Barcelona po podvig v München

Novemu trenerju Barcelone Xaviju ne gre vse po načrtih. Na zadnji tekmi španskega prvenstva je doživel domač poraz proti Betisu (0:1), za vodilnim Realom (ob tekmi manj) pa zaostaja kar 16 točk. Foto: Reuters V skupini E se obeta spektakel na Bavarskem. Žal bo potekal pred praznimi tribunami, kar bi lahko pomagalo Barceloni do velikega podviga. Kataloncem namreč grozi, da bi ostali brez uvrstitve med 16 najboljših. Po petih krogih imajo sedem točk, ker pa ima tretjeuvrščena Benfica le dve manj in neprimerno lažjo nalogo v zadnjem krogu, bi lahko Barcelona zdrsnila na lestvici na tretje mesto.

Izbranci Xavija Hernandeza imajo še vedno vse v svojih rokah. Če bi zmagali v Münchnu, bi uresničili cilj. To bo skrajno zahtevno, saj je Bayern v izjemni formi, Robert Lewandowski pa poln motivacije, da nekdanjemu klubu Lionela Messija dokaže, koliko velja. Pri gostih zaradi zdravstvenih težav ne bo številnih pomembnih igralcev, ne bo niti najboljšega mladega igralca na svetu Pedrija, pa Ansuja Fatija, Sergija Roberta, Sergia Agüera …

Katalonce bo spremljal boleč spomin na lanskoletno sramoto, ko so na Portugalskem izgubili proti Bayernu z 2:8, dosti bolje jim ni šlo niti v uvodnem krogu, ko jih je Bayern na Camp Nouu nadigral s 3:0. Lahko pa Barceloni, če ne bo premagala nemških prvakov, do napredovanja pomaga tudi Dinamo Kijev. Ukrajinski prvak bo z Benjaminom Verbičem gostoval na Luzu pri Benfici. Če bi ostal neporažen, bi mu navijači Barcelone zagotovo namenili ogromen aplavz, saj bi to pomenilo, da bi Benfica ostala na tretjem mestu.

Žreb parov osmine finala bo prihodnji ponedeljek.