Slovenca gledalca v Rimu in Moskvi, Hrvat si je rešil glavo v Münchnu

Za nami so torkove tekme predzadnjega, 5. kroga nogometne lige prvakov. Tokrat nismo dočakali slovenskega nastopa. Mladi, 19-letni napadalec Žan Celar, ki se je večer pred tekmo presenetljivo znašel v ekipi Rome, ni bil niti na klopi Rimljanov, ki so doma z 0:2 izgubili proti Real Madridu. Njegov vrstnik Jaka Bijol je obsedel na klopi CSKA, ki je v Moskvi izgubil z Viktorip Plzen z 1:2. Zagotovo bo drugače v sredo, ko bosta z Atletico Madridom in Interjem na delu Jan Oblak oziroma Samir Handanović.

Derbi torkovega večera je bil v skupini G v Rimu, kjer smo tekmo med Romo in Real Madridom pričakovali še nekoliko bolj nestrpno, saj je večer pred njo iz Italije prišla novica, da se je na seznamu trenerja Rome Eusebija Di Francesca za tekmo proti evropskim prvakom znašel tudi mladi, komaj 19-letni slovenski napadalec Žan Celar.

Uro pred tekmo je postalo jasno, da nekdanji mladinec Maribora, ki je za mladinsko ekipo Rome v tej sezoni v sedmih nastopih zabil kar 14 golov, ne bo dočakal priložnosti za debi. Tekmo si je ogledal s tribun, ni ga bilo niti na klopi. V prvem polčasu je videl sijajno Romo, ki je nizala priložnosti, a ni znala zadeti. Real jo je za neučinkovitost kaznoval v drugem polčasu, ko je dvakrat zadel in z zmago z 2:0 vsaj nekoliko pozabil na nedavni boleč prvenstveni poraz proti Eibarju.

Viktoria Plzen se je veselila pomembne zmage v Moskvi proti CSKA, za katerega Jaka Bijol ni igral. Foto: Reuters

Brez slovenskega nastopa v Moskvi, kjer je CSKA izkusil boleč poraz

Madridčani in Rimljani so si zagotovili napredovanje že dve uri pred tekmo, saj je na večerni tekmi v Moskvi Viktoria Plzen nekoliko nepričakovano, z 2:1, premagala CSKA in Rusom, pri katerih je mladi slovenski vezist Jaka Bijol tokrat sedel na klopi ni dobil priložnosti za igro, onemogočil, da bi v zadnjem krogu, ko bodo gostovali v Madridu, še upali na napredovanje.

Zdaj se bodo potegovali le za ligo Europa, ki jo prinaša tretje mesto.

En Hrvat si je rešil glavo v Münchnu, drugi je zadel za zmago v Torinu

Niku Kovaču je vsaj malce odleglo. Foto: Reuters V skupini E si je z visoko zmago s 5:1 nad Benfico glavo vsaj za nekaj časa rešil hrvaški trener Bayerna Niko Kovač, ki mu gre v prvenstvu zelo slabo. Ob tem si je zagotovil tudi napredovanje. Tako kot tudi Ajax, ki je z 2:0 zmagal na vročem gostovanju pri AEK.

V skupini F si je Manchester City z remijem z 2:2 v Lyonu prav tako zagotovil napredovanje, medtem ko bo v zadnjem krogu vroče med Lyonom in Šahtarjem, ki je tokrat premagal Hoffenheim. Francozi, ki so še četrtič v ligi prvakov remizirali, imajo sedem, Ukrajinci pa pet točk.

V skupini F je prav tako jasno, da sta že napredovala Manchester United, ki spet ni navdušil in je na Old Traffordu z 1:0 premagal Young Boys, ob njem pa pričakovano še Juventus, ki je z golom Maria Mandžukića po podaji Cristiana Ronalda zabil za zmago z 1:0 nad Valencio.

Lažje delo za Oblaka, Handanović na Wembleyju

Jan Oblak poskuša z Atleticom prehiteti Borussio in osvojiti prvo mesto v skupini A. Foto: Getty Images V sredo bo zanimivo že ob 18.55, ko bo Atletico v Madridu gostil Monaco, ki doživlja ogromno krizo, ima ogromno poškodovanih igralcev in mu v francoskem prvenstvu grozi krčevit boj za obstanek. Jan Oblak je z druščino v tej sezoni že premagal Monaco. V gosteh je bil boljši z 2:1, takrat pa bogatega kluba iz kneževine še ni vodil Thierry Henry.

Po Škofjeločanu bo slovenske barve v ligi prvakov predstavljal še en vratar, Samirja Handanovića čaka izjemno pomembno gostovanje v Londonu. Na San Siru je srečno premagal Tottenham (2:1), zdaj pa bo pri Londončanih, ki so v soboto vzeli mero Chelseaju, gostoval na Wembleyju.

Barcelona, edina udeleženka lige prvakov, ki si je po štirih krogih skupinskega dela že zagotovila napredovanje, se odpravlja na gostovanje v Eindhoven k vodilnemu nizozemskemu prvoligašu PSV. Pri Kataloncih bo manjkal poškodovani Luis Suarez (poškodba kolena).

Derbi sredinega večera bo v najtežji in tudi najbolj izenačeni skupini C, v kateri se bosta na Parku princev v festivalu zvezdnikov udarila PSG in Liverpool. Pri francoskem prvaku sta zaradi nedavnih poškodb pod vprašajem nastopa Neymarja in Kyliana Mbappeja.

Crvena zvezda bo poskušala v sredo po Liverpoolu presenetiti še Napoli. Z njim se bo pomerila v gosteh. Foto: Reuters

V drugem srečanju skupine se bosta v mestu pod Vezuvom udarila Napoli in Crvena zvezda, ki zaradi kazni ne bo mogla računati na pomoč svojih navijačev. Beograjčani so v prejšnjem krogu šokirali Liverpool, v tej sezoni pa so že pokvarili načrte Neapeljčanom, saj so z njim na Marakani remizirali brez zadetkov.

Kdo si je že zagotovil napredovanje (1)? Barcelona

Liga prvakov, skupinski del (5. krog):