Jaka Bijol noče k Realu na izlet

Nogometni torek in sreda bosta v znamenju predzadnjega kroga skupinskega dela lige prvakov, v kateri si je za zdaj napredovanje zagotovila le Barcelona. V torek bo izmed slovenskih udeležencev tekmovanja na delu Jaka Bijol (CSKA), ki ga čaka pomemben obračun z Viktorio Plzen, Jan Oblak (Atletico) in Samir Handanović (Inter) pa si lahko preboj med 16 najboljših zagotovita v sredo, ko bi bilo lahko zelo vroče v Parizu med PSG in Liverpoolom.

Karavana lige prvakov bo v torek sprva v središču pozornosti v Moskvi in Atenah. Ruski podprvak CSKA bo z Jako Bijolom pet minut pred 19. uro začel loviti zadnji vlak, ki bi ga še lahko pripeljal v osmino finala. Doma bo pričakal češkega prvaka Viktorio iz Plzna.

Če ga bo premagal, si bo že zagotovil evropsko pomlad, saj mu v tem primeru ne uide tretje mesto, ki pelje v šestnajstino finala evropske lige, hkrati pa bi ostal v igri za napredovanje do zadnjega kroga in spektakularnega gostovanja pri madridskem Realu.

Bele baletnike čaka zahtevno delo, saj se bodo le tri dni po boleči zaušnici v domačem prvenstvu, ko jih je Eibar ugnal kar s 3:0, brez poškodovanega Casemira predstavili na vročem Olimpicu v Rimu, kjer domuje Roma.

Kovač še zadnjič, Ronaldo do kljukice?

Cristiano Ronaldo dvoboja prvega kroga z Valencio ne pomni po najlepšem, saj je prejel rdeči karton. Foto: Reuters Bayern bo poskušal prekiniti niz slabih rezultatov z domačo zmago nad Benfico, ki bi ga popeljala v osmino finala. Usoda hrvaškega trenerja Nika Kovača je nejasna, saj je zaradi številnih spodrsljajev deležen vse glasnejših kritik. Zaradi poškodb bo pri Bavarcih manjkalo kar nekaj pomembnih igralcev (James, Thiago, Tolisso in Coman).

V derbiju skupine F se bosta spopadla Lyon in Manchester City. Francozi so ligo prvakov odprli z zmago na Etihadu, nato pa trikrat zapored remizirali. Josep Guardiola ne bo mogel računati tudi na poškodovana Kevina de Bruyna in Benjamina Mendyja.

V skupini H bo Juventus z razigranim Cristianom Ronaldom lovil napredovanje proti Valencii. Če bo italijanski prvak ostal neporažen, bo že uresničil cilj in obkljukal napredovanje. Na papirju čaka lahko delo Manchester United, ki bo gostil zadnjeuvrščeni Young Boys.

Lažje delo za Oblaka, Handanović na Wembleyju

Jan Oblak poskuša z Atleticom prehiteti Borussio in osvojiti prvo mesto v skupini A. Foto: Getty Images V sredo bo zanimivo že ob 18.55, ko bo Atletico v Madridu gostil Monaco, ki doživlja ogromno krizo, ima ogromno poškodovanih igralcev in mu v francoskem prvenstvu grozi krčevit boj za obstanek. Jan Oblak je z druščino v tej sezoni že premagal Monaco. V gosteh je bil boljši z 2:1, takrat pa bogatega kluba iz kneževine še ni vodil Thierry Henry.

Po Škofjeločanu bo slovenske barve v ligi prvakov predstavljal še en vratar, Samirja Handanovića čaka izjemno pomembno gostovanje v Londonu. Na San Siru je srečno premagal Tottenham (2:1), zdaj pa bo pri Londončanih, ki so v soboto vzeli mero Chelseaju, gostoval na Wembleyju.

Barcelona, edina udeleženka lige prvakov, ki si je po štirih krogih skupinskega dela že zagotovila napredovanje, se odpravlja na gostovanje v Eindhoven k vodilnemu nizozemskemu prvoligašu PSV. Pri Kataloncih bo manjkal poškodovani Luis Suarez (poškodba kolena).

Derbi sredinega večera bo v najtežji in tudi najbolj izenačeni skupini C, v kateri se bosta na Parku princev v festivalu zvezdnikov udarila PSG in Liverpool. Pri francoskem prvaku sta zaradi nedavnih poškodb pod vprašajem nastopa Neymarja in Kyliana Mbappeja.

Crvena zvezda bo poskušala v sredo po Liverpoolu presenetiti še Napoli. Z njim se bo pomerila v gosteh. Foto: Reuters

V drugem srečanju skupine se bosta v mestu pod Vezuvom udarila Napoli in Crvena zvezda, ki zaradi kazni ne bo mogla računati na pomoč svojih navijačev. Beograjčani so v prejšnjem krogu šokirali Liverpool, v tej sezoni pa so že pokvarili načrte Neapeljčanom, saj so z njim na Marakani remizirali brez zadetkov.

Kdo si je že zagotovil napredovanje (1)? Barcelona

Liga prvakov, skupinski del (5. krog):