Ko je Šeško nazadnje gostoval v Beogradu, ni bil srečen

V torek bo v ligi prvakov še kako pestro. Nastopila bosta oba kluba, pri katerih se dokazujejo slovenski legionarji. Benjamin Šeško in Kevin Kampl si lahko z Leipzigom z zmago v Beogradu že zagotovita napredovanje, podobno velja za prvaka Manchester City, če si ne bo privoščil domačega spodrsljaja proti Young Boys. Preboj med 16 bo na severu Nemčije lovila Barcelona, Jan Oblak bo z Atleticom gostil slavljenca iz Škotske in skušal prvič v tej sezoni ohraniti mrežo nedotaknjeno, v ''skupini smrti'' F pa se obetata spektakla v Milanu in Dortmundu.

Po treh krogih skupinskega dela lige prvakov se lahko s stoodstotnim izkupičkom devetih točk pohvalijo štirje klubi. To so po abecednem vrstnem redu Barcelona, Bayern, Manchester City in Real Madrid. Vsi si lahko ta teden že priigrajo napredovanje med 16 najboljših, v torek bosta tako nastopila Barcelona in Manchester City, mikavna priložnost za preboj v osmino finala pa se nasmiha tudi RB Leipzigu.

Borussia Dortmund bo proti Newcastlu računala na bučno podporo zvestih navijačev. Foto: Reuters

Torkovo dogajanje v ''tekmovanju vseh tekmovanj'' se bo ob 18.45 začelo na dveh prizoriščih v Nemčiji, oddaljenih manj kot 300 kilometrov. Borussia Dortmund bo po bolečem porazu v največjem nemškem derbiju (0:4 proti Bayernu) skušala zveste navijače spraviti v boljšo voljo na dvoboju proti Newcastlu, ki spada med najmočnejše angleške klube, samozavest pa si je dodatno utrdil z nedavno zmago nad Arsenalom, ko mu je s pomočjo spornega zadetka uspelo kot prvemu v tej sezoni premagati topničarje. Oba kluba imata po treh nastopih štiri točke, tako da bi bila zmaga v 4. krogu vredna zlata.

Barceloni zadošča že točka

Xavi lahko postane prvi trener, ki bo v tej sezoni popeljal svoj klub v osmino finala lige prvakov. Foto: Reuters Pozno popoldan se bo začel tudi dvoboj v Hamburgu, kjer v tej sezoni gosti evropske tekmece ukrajinski brezdomec iz Donecka. Šahtar je v zadnjem krogu namučil Barcelono, a v Kataloniji ostal brez točk. Če bo tako tudi v torek, si bo Blaugrana zagotovila napredovanje že po četrtem krogu in si tako kot prva v tej sezoni v ligi prvakov priigrala zvezdico. Izbranci Xavija so favoriti, gostitelji, ki jih je pred kratkim prevzel Hrvat Marino Pušić, pri delu pa mu pomaga tudi nekdanji hrvaški zvezdnik Mario Stanić, pa želijo velikemu favoritu prekrižati načrte. Barceloni za potrditev napredovanja zadošča že točka.

Na dobri poti do preboja med najboljših 16 je v skupini H tudi Porto. Tokrat bo na Zmajevem stadionu gostil belgijskega prvaka Royal Antwerp, ki ga je pred dvema tednoma v gosteh nadigral s 4:1, kar tri zadetke pa je dosegel Brazilec Evanilson.

Ko je Šeško nazadnje gostoval v Beogradu, ni bil srečen

Nastop Erlinga Haalanda na Etihadu proti Young Boys je pod vprašajem. Foto: Reuters Slovenski ljubitelji nogometa bodo zagotovo pozorni na dogajanje v skupini G, kjer si lahko glavna favorita skupine Manchester City in RB Leipzig že dva kroga pred koncem zagotovita napredovanje. Evropski prvak bo gostil Young Boys, katerim je Erling Haaland pred dvema tednoma v Švici zabil dva zadetka. Nastop Norvežana, kralja strelcev zadnjih dveh sezon v ligi prvakov, je zaradi bolečin v gležnju pod vprašajem.

Napredovanje pa si lahko v primeru pričakovane zmage Cityja zagotovi tudi Leipzig. Rdeči biki, pri katerih nastopata Kevin Kampl in Benjamin Šeško, bodo gostovali v Beogradu pri Crveni zvezdi. V 3. krogu so srbskega prvaka premagali s 3:1, mladi slovenski napadalec je od trenerja Marca Roseja podobno kot v zadnjem obdobju prejel le drobtinice. Bo tako tudi tokrat?

Šeško nima največjega stadiona v Beogradu v prijetnem spominu, saj je lani z reprezentanco izgubil proti Srbiji v ligi narodov z 1:4. To je tudi njegov najhujši poraz v članski izbrani vrsti. Tri zadetke je ostal s Kekovo četo prekratek le še na gostovanju v Splitu (0:3). Letos gre Šešku in slovenski reprezentanci neprimerno bolje, v kvalifikacijah za Euro 2024 so v skupini H na imenitnem prvem mestu, nastop na velikem tekmovanju pa si lahko zagotovijo že z zmago na naslednji tekmi, ko bodo 17. novembra gostovali na Danskem. Če se jim ne bo posrečilo, jih čaka še ena mikavna priložnost, na domačem dvoboju v razprodanih Stožicah jim 20. novembra proti Kazahstanu zadostuje za ogromen uspeh že točka!

Če bo Kevin Kampl nastopil v Beogradu, bo zaradi odsotnosti Willija Orbana pri Leipzigu znova nosil kapetanski trak. Foto: Reuters

Se bo Oblaku posrečilo v četrto?

Jan Oblak bo v Madridu z Atleticom gostil nekdanjega evropskega prvaka iz Glasgowa. Foto: Guliverimage Atletico Madrid bo zvečer gostil Celtic, ki je v ponedeljek praznoval 136. rojstni dan. Slovenski vratar Jan Oblak se v petek ni najbolj izkazal na gostovanju pri Las Palmasu. Na dvoboju španskega prvenstva je prejel dva zadetka, pri katerih bi lahko, tako so zapisali tudi osrednji španski mediji, bolje posredoval, tako da si ni prislužil višje ocene. Bo šlo bolje Škofjeločanu v ligi prvakov? V tej evropski sezoni sploh še ni dočakal tekme, na katerih bi ohranil mrežo nedotaknjeno. Mu bo uspelo v četrto? To bi bilo odlično izhodišče za Simeonejevo četo, ki je še edina neporažena v skupini E.

Zadnjeuvrščeni Celtic, ki je v Glasgowu proti madridskemu velikanu osvojil točko (2:2), lovi enega zadnjih vlakov za ohranitev upanja v napredovanje. V drugi tekmi bo vodilni Lazio gostil Feyenoord, na Olimpicu, ki najverjetneje ne bo poln do zadnjega kotička, pa zaradi prejšnjih incidentov ne bo smelo biti privržencev nizozemskega prvaka.

V torek zvečer v Italiji ne bo zanimivo le v Rimu, ampak tudi Milanu. Na San Siru se bodo rdeče-črni skušali maščevati PSG za boleč poraz v Parizu (0:3), po katerem so v ''skupini smrti'' padli na dno lestvice. Bogati francoski klub na zadnjih desetih tekmah proti predstavnikom Italije sploh ni izkusil poraza, znova se obeta festival francoskih napadalcev. Olivier Giroud se bo pomeril proti reprezentančnim soigralcem Kylianu Mbappeju, Ousmaneju Dembeleju in Randalu Kolo Muaniju.

Gianluigi Donnarumma je v preteklosti blestel na vratih Milana, nato pa se leta 2021 preselil v Pariz. Foto: Reuters

Zaradi poškodbe mišice bo pri gostiteljih manjkal 34-letni danski branilec Simon Kjaer, sicer s 130 nastopi rekorder v danski izbrani vrsti, ki bo čez poldrugi teden v Köbenhavnu gostila Slovenijo, obe reprezentanci pa bosta imeli takrat na voljo zaključno žogico za preboj na Euro 2024. Pri Parižanih z asistencami vse bolj opozarja nase 17-letni zvezni igralec Warren Zaire-Emery, francoski čudežni deček, kateremu napovedujejo svetlo prihodnost, čustven večer pa se obeta za vratarja francoskih prvakov Gianluigija Donnarummo, ki je v vrhunski svet nogometa vstopil med vratnicama Milana in bo gostoval na "svojem" San Siru.

