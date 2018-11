Super Handanović ustavil Barcelono, hud šok za Liverpool v Beogradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Torkove tekme 4. kroga skupinskega dela nogometne lige prvakov so za nami. Presenečenje večera je pripravila Crvena zvezda, ki je v Beogradu z 2:0 premagala evropskega podprvaka Liverpool. Samir Handanović je navduševal med vratnicama Interja, ki je v Milanu z 1:1 remiziral proti Barceloni. Jan Oblak ni imel veliko dela pri Atleticu, ki je v Madridu z 2:0 odpravil Borussio Dortmund. Jaka Bijol bo z moskovskim CSKA na delu v sredo, ko bo pričakal Romo. Dvoboj v Münchnu bo sodil Matej Jug.

V skupini B je Samir Handanović navduševal in zaklenil vrata vse do zaključka tekme proti Barceloni, pri kateri, čeprav je pripotoval v Milano, Lionela Messija, ki se vrača po poškodbi, ni bilo niti na klopi.

Zbral je kar sedem obramb, potem pa ga je v 83. minuti premagal Malcom, ki je na igrišče prišel le dve minuti pred tem. Brazilec, ki je v Barcelono prišel poleti, je dosegel sploh prvi gol v majici Kataloncev, ki so tako prišli do vodstva z 1:0 in bili na dobri poti, da Milančane po zmagi pred domačimi navijači premagajo še enkrat.

To se ni zgodilo, zvezdnik Interja Mauro Icardi je namreč po zmedi v gostojočem kazenskem prostoru v 87. minuti postavil končni izid tekme.

Na drugi tekmi skupine je Tottenham v Londonu v zadnjem delu tekme prišel do zmage z 2:1 nad PSV in ostal v igri za napredovanje.

Nočna mora za Thierryja Henryja

V skupini A je Thierry Henry brez zmage ostal tudi na peti tekmi v nizu na začetku svoje trenerske poti. Pa ne samo to, legendarni nekdanji francoski napadalec je z Monacom doživel pravcati debakel in pred domačimi navijači proti Club Bruggu izgubil kar z 0:4.

V isti skupini se je Atletico Madrid Borussii Dortmund uspešno maščeval za boleč poraz v Nemčiji z 0:4 in zmagal z 2:0. Jan Oblak je bil tokrat praktično brez dela, gostje v njegova vrata niso sprožili niti enega strela.

Nogometašem Crvene zvezde je v Beogradu uspel velik podvig. Foto: Reuters

Hud šok za Liverpool v Beogradu

V skupini C je prišlo do velikega presenečenja. Crvena zvezda, ki je na Otoku izgubila z 0:4, je šokirala evropskega podprvaka Liverpool in ga v vročem Beogradu premagala z 2:0. Oba gola za srbskega prvaka je že v prvem polčasu zabil 24-letni napadalec Milan Pavkov.

Na derbiju skupine sta Napoli in PSG remizirala z 1:1 v Neaplju, tako da bo v lovu na napredovanje še zelo zanimivo. Na vrhu sta s šestimi točkami Napoli in Liverpool, PSG ima točko manj, s štirimi točkami pa je v nepričakovano dobrem položaju tudi Crvena zvezda.

V skupini D sta Porto, ki je bil doma s 4:1 boljši od moskovske Lokomotive, in Schalke, ki je pred domačimi navijači z 2:0 odpravil Galatasaray, odskočila in zasedla prvi dve mesti.

Slovenski najstnik proti Romi, Ronaldo po prvi zadetek proti Man Utd

Jaka Bijol bo v sredo s CSKA gostil Romo. Foto: Reuters V sredo bo izmed slovenskih udeležencev lige prvakov na delu Jaka Bijol, ki bo z moskovskim CSKA v skupini G gostil Romo. Na domačih tleh je v ligi prvakov že premagal moskovski Real, ki bo tokrat prvič pod vodstvom Santiaga Solarija v Evropi gostoval na Češkem v Plznu.

Za derbi večera bosta v Torinu poskrbela Juventus in Manchester United, Cristiano Ronaldo pa se bo še drugič v tej sezoni pomeril z nekdanjim klubom in skušal doseči prvi evropski zadetek v dresu italijanskega velikana. S 120 zadetki je prvi strelec tekmovanja.

Bayern bo v skupini E gostil atenski AEK, ki ima še zadnjo priložnost, da se vmeša v boj za napredovanje. Dvoboj na Bavarskem bo sodil Slovenec Matej Jug, ki je pred dobrim tednom v Ljudskem vrtu delil pravico na večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo (1:2) ter z nekaterimi odločitvami spravil vijolice v nezadovoljstvo.

