PSG ostaja med živimi, konec sanj za slovenski dvojec

V obračunu torkovega večera 4. kroga lige prvakov je PSG mukoma z 1:0 premagal RB Leipzig Kevina Kampla, ki je celotno srečanje sedel na rezervni klopi, in ostal v boju za uvrstitev v izločilne boje. Poleg Kampla sta izgubila tudi Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) in Miha Blažič (Ferencvaroš), ki sta se tako že po štirih tekmah poslovila od osmine finala. V sredo bodo še dejavni Jan Oblak, Samir Handanović in Josip Iličić, slovenski sodnik Slavko Vinčić pa bo delil pravico na dvoboju v Madridu.