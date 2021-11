Iličić zabil, a je Ronaldo v sodnikovem dodatku rešil rdeče vrage

Derbi torkovega večera v četrtem krogu lige prvakov sta igrala Atalanta in Manchester United. Josip Iličić je Italijane popeljal v vodstvo že v 12. minuti, a je Cristiano Ronaldo zabil v sodnikovem dodatku obeh polčasov za končni izid 2:2. Povratnik po poškodbi Benjamin Šeško je za Salzburg igral od 73. minute, a poraza proti Wolfsburgu z 1:2 ni mogel preprečiti. V zaključku tekme je igral tudi Benjamin Verbić in proti Barceloni s kijevskim Dinamom izgubil z 1:2.

Izjemen nogometni večer v Bergamu, tudi s slovenskih priokusom. Glavni sodnik Slavko Vinčić, v dresu Atalante pa Josip Iličić. In v super zanimivem prvem polčasu, z veliko priložnostmi na obeh straneh, je prav slovenski reprezentant zabil prvi. V peti minuti je Scott McTominay zatresel okvir Atalantinih vrat, sedem minut zatem pa je mrežo Manchestra Uniteda zatresel Iličić. To je bil njegov prvi gol v ligi prvakov v tej sezoni. V 30. minuti je Jojo sicer prejel udarec v koleno, a lahko nadaljeval s tekmo. Če je Cristiano Ronaldo v 20. minuti zastreljal svojo prvo priložnost, pa je v sodnikovem dodatku prvega polčasa le zabil. Gol za 1:1 je bil njegov že 36. v ligi prvakov.

Cristiano Ronaldo po golu za 2:2. Foto: Reuters Duvan Zapata je bil vso tekmo zelo nevaren, v 56. minuti je tudi zadel. Stranski sodnik je dvignil zastavico za prepovedan položaj. Presojal je sistem VAR in po dolgem čakanju je Vinčič pokazal, da gol vendarle velja. Atalanta je znova vodila (2:1). Italijani so kontrolirali potek tekme, Angležem v drugem polčasu niso dovolili nevarnega strela na svoj gol. Iličić je bil na igrišču do 71. minuti. Zapata in Luis Muriel, ki je zamenjal Iličića, sta imela v zaključku še nekaj strelov za povišanje rezultata. In ko so se navijači v Bergamu že veselili velike zmage, je v sodnikovem dodatku znova na veliko sceno stopil kdo drug kot Ronaldo. Zadel je za končni izid 2:2. V skupini F je Villarreal z 2:0 premagal Young Boys in ima tako kot United sedem točk. S petimi sledi Atalanta, Young Boys imajo na dnu tri.

1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24

Šeško je nazaj, a ni mogel preprečiti poraza

Wolfsburg je premagal Salzburg. Foto: Guliver Image Za Red Bull Salzburg je to prvi poraz v letošnji ligi prvakov, a ostaja na vrhu skupine G s sedmimi točkami. Wolfsburg je bil boljši z 2:1. Nemški klub je nedavno zamenjal trenerja in izvrstno odprl tekmo. Že v tretji minuti je zabil Ridle Baku. Avstrijski prvaki so v 30. minuti izenačili prek Maximiliana Wöberja. Benjamin Šeško, ki zaradi težave z mišico nekaj tednov ni igral, je v vstopil tri minute po novem vodstvu Nemcev. Za 2:1 je zadel Lukas Nmecha. Šeško na svoj prvi gol v skupinskem delu lige prvakov še čaka. Mladenič je nevarno zapretil v 84. minuti, ko je sprožil s 30-ih metrov, a je sijajno posredoval vratar Koen Casteels.

Tudi Benjamin Verbić je vstopil kot adut s klopi in imel eno izvrstno priložnost. Gola Barcelone vendarle ni zatresel in velikan iz Katalonije je Dinamo Kijev premagal z 1:0. A so se Katalonci z Ukrajinci pošteno namučili. Edini gol je v 70. minuti dosegel Ansu Fati. Toliko bolj prepričljiv je bil v skupini E Bayern München, ki je s 5:2 odpravil Benfinco. S tremi goli je še enkrat več zablestel Robert Lewandowski. Visoka zmaga v torek zvečer še za Juventus, ki je bil v obračunu skupine H s 4:2 boljši od Zenita. Bayern in Juventus sta si tako že dva kroga pred koncem skupinskega dela zagotovila uvrstitev v osmino finala.

Oblak se v sredo vrača na Anfield

Na Anfieldu se bosta še drugo leto zapored pomerila Mohamed Salah in Jan Oblak. Foto: Guliverimage V ligi prvakov bo zelo zanimivo tudi v sredo. V skupini B bo Atletico Madrid v derbiju večera igral pri vodilnem Liverpoolu. Lani je na Anfieldu prizadejal Kloppovi četi boleč poraz in jo izločil iz Evrope, zdaj pa bo poskušal vrniti rdečim milo za drago za nedaven stresen poraz v Madridu (2:3), po katerem so bili španski prvaki jezni na sodnike. Jan Oblak bo v ekipi pogrešal kaznovanega Antoina Griezmanna, dvakratnega strelca na domači tekmi proti Liverpoolu, za katerega blesti Mohamed Salah.

AC Milan je v nehvaležnem položaju. Čeprav italijanski velikan ne igra slabo, v serie A pa blesti tako, da je z Napolijem razred zase, v Evropi še ni osvojil točke. V sredo se bo na San Siru poskušal maščevati Portu za nedaven poraz na Portugalskem (0:1), napad bo sestavljal tudi mladostni veteran Zlatan Ibrahimović.

Dvoboj resnice za Šerif, Messija ne bo v Leipzig

V Tiraspolu bi lahko spremljali obračun vseh slovenskih legionarjev, a napadalec Šerifa Lovro Bizjak zaradi poškodbe še nekaj časa ne bo mogel pomagati soigralcem, s tem pa tudi (še) ne bo mogel debitirati v največjem tekmovanju. Moldavski prvak je pred izpitom resnice. Za zdaj je v vodilnem položaju, v hrbet mu gledata tako Real kot tudi Inter, ta je pred dvema tednoma kot prvi v tej sezoni v ligi prvakov premagal Šerif (3:1). Samir Handanović bo poskušal s soigralci ponoviti vajo še v gosteh, z zmago pa bi se približal velikemu cilju, preboju v osmino finala. Tega, odkar brani za Inter, še ni doživel. Real je pred dvema tednoma ponižal Šahtar v Ukrajini kar s 5:0, zdaj pa namerava vlogo favorita upravičiti tudi na domači zelenici.

V skupini A bo zvezdniški PSG, pri katerem v zadnjih dneh odmeva zlasti negotova usoda še vedno poškodovanega Sergia Ramosa, gostoval v Nemčiji. Leipzig Kevina Kampla, ki bi lahko začel dvoboj od prve minute, bo lovil prve evropske točke v sezoni. Če jih ne bo osvojil tudi tokrat, se bo znašel v hudih težavah. Nastop Lionela Messija, ki v francoskem prvenstvu še ni zadel v polno in se je med strelce v dresu Parižanov vpisal le v ligi prvakov, je odpovedan, saj je na zadnji tekmi v Lillu zaradi bolečin v koleno odigral le en polčas.