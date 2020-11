Ranjeni Barceloni bo v ukrajinskem mrazu sodil Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vrsti je šele 4. krog lige prvakov, a bi si lahko številne ekipe že zagotovile napredovanje med 16 najboljših. Med njimi je tudi "ranjena" Barcelona, ki jo v torek čaka gostovanje pri Verbičevem Dinamu. V Kijevu bo pravico delil Slovenec Matej Jug. V torek bosta na delu še dva slovenska legionarja, in sicer Miha Blažič in Kevin Kampl, v sredo pa bodo dejavni Jan Oblak, Samir Handanović in Josip Iličić.