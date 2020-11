Vinčić sodi Oblaku, Iličić na slovitem Anfieldu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo v 4. kroga lige prvakov med drugim na delu Jan Oblak, Samir Handanović in Josip Iličić, slovenski sodnik Slavko Vinčić pa bo delil pravico na dvoboju v Madridu. V obračunu torkovega večera je bil PSG z 1:0 boljši od RB Leipziga Kevina Kampla, ki je celotno srečanje sedel na rezervni klopi, in ostal v boju za uvrstitev v izločilne boje. Poleg Kampla sta izgubila Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) in Miha Blažič (Ferencvaroš), ki sta tako že po štirih tekmah izgubila vse možnosti za uvrstitev v izločilne boje.

Zaključna žoga za evropskega prvaka, Vinčić sodi Oblaku

Bayern se je na tekmi v Salzburgu znesel nad avstrijskim prvakom. Foto: Reuters Zelo pestro bo tudi v sredo. Evropski prvak Bayern München bi si že lahko priigrali napredovanje. Na Bavarskem bo gostil avstrijskega prvaka iz Salzburga, ki ga je 3. novembra v gosteh ponižal s teniškim rezultatom 6:2, kar štiri zadetke pa dosegel v zadnjih 11 minutah. Atletico je v tej evropski sezoni prejel že sedem zadetkov. Bo Jan Oblak doma proti Lokomotivu končno ostal nepremagan, madridski velikan pa si priigral zmago, s katero bi se približal uresničitvi zadanega cilja, preboja med 16 najboljših? Simeonejeva četa je po prestižni zmagi nad Barcelono polna samozavesti. Sodnik bo Mariborčan Slavko Vinčić, ki je nazadnje delil pravico v soboto na primorskem derbiju v Kopru, ko je spravil Novogoričane v slabo voljo z zelo sporno 11-metrovko.

V skupini B sta se v neugodnem položaju znašla nekdanja večkratna evropska prvaka Inter in Real Madrid. Na njuno smolo se bo za enega položaj še poslabšal, saj se bosta pomerila neposredno v Milanu. V skupini je presenetljivo v vodstvu Borussia Mönchengladbach, ki je v zadnjem nastopu na krilih trikratnega strelca Alassaneja Pleaja povozila Šahtar v Ukrajini kar s 6:0.

Iličić na Anfieldu

Manchester City lahko v sredo v skupini C vpiše zvezdico za udeležbo v osmini finala že po tekmi v Pireju, Marseille pa se bo poskušal izogniti novi sramoti, saj je v ligi prvakov izgubil v zadnjih 12 nastopih. V tej sezoni ni dosegel še niti enega zadetka, na Velodrome pa prihaja neugodni Porto, kar bo velik izziv zlasti za njegovega nekdanjega trenerja Andreja Villasa-Boasa.

Josip Iličić želi po reprezentančnih uspehih visoko poseči tudi z Atalanto v ligi prvakov. Foto: Grega Valančič/Sportida

V skupini D se z napredovanjem med 16 spogleduje Liverpool. Osvojil je vseh devet točk, tokrat pa bo na Anfieldu gostil Atalanto, ki jo je pred tremi tedni ponižal v Bergamu kar s 5:0. Čeprav ima trener Jürgen Klopp velike težave s poškodovanimi igralci, mu gre za zdaj odlično na vseh frontah. Josip Iličić bo prvi Slovenec, ki bo gostoval na Anfieldu po Janu Oblaku. Škofjeločan je zgodaj spomladi zablestel na Otoku, navdušil javnost z izvrstnimi obrambami in z Atleticom izločil Liverpool. Bi se lahko v sredo veselil tudi njegov reprezentančni soigralec, ki želi v boju za drugo mesto prehiteti Ajax? Nizozemskega velikana čaka na papirju najlažje opravilo, domača tekma z danskim prvakom Midtjyllandom.

Verbič in Blažič brez možnosti za napredovanje

Torkovo srečanje v Kijevu, ki ga je sodil slovenski sodnik Matej Jug, je v prvi postavi začel tudi slovenski napadalec Benjamin Verbič, a njegov Dinamo ni imel prav nobenih možnosti proti razigrani Barceloni. Pri Kataloncih, ki so na koncu slavili s kar 4:0, ni bilo Lionela Messija, ki je počival, uspešno pa ga je v napadu nadomestil danski napadalec Martin Braithwaite, ki je prispeval dva zadetka in podajo.

Benjamin Verbič je odigral celotno srečanje proti Barceloni. Enkrat je tudi zadel, a je bil v prepovedanem položaju. Foto: Reuters

Barcelona si je s četrto zmago zagotovila napredovanje, enako pa velja za Juventus, ki je v zadnjih sekundah tekme z 2:1 premagal pogumni Ferencvaroš, pri katerem je celotno srečanje odigral tudi slovenski branilec Miha Blažič.

V sodnikovem dodatku je madžarskega prvaka razžalostil Alvaro Morata in mu ugasnil še zadnje upanje na osmino finala. Blažiču in Verbiču tako na zadnjih dveh tekmah skupinskega dela preostane le še dvoboj za tretje mesto, ki vodi v izločilne dele lige Europa.

V skupini E že vse odločeno, PSG ostaja v igri

V skupini E sta "zaključno žogico" za napredovanje v osmino finala izkoristila Chelsea in Sevilla ter si po zmagi v sodnikovem dodatku že zagotovile izločilne boje. Junak modrih je bil Olivier Giroud, Sevilli pa je novo zmago zagotovil Munir El Haddadi.

V skupini F so bile oči uprte v vročega strelca Borussie Dortmund Erlinga Brauta Haalanda, ki ponovno ni razočaral. Norveški napadalec je v svojo zbirko dodal dva zadetka in nemško ekipo popeljal do nove lahke zmage.

Poleg Borussie je v tej skupini svoje delo z odliko opravil tudi Lazio. Rimljani so s 3:1 ugnali Zenit in si na stežaj odprli vrata v drugi del tekmovanja.

Foto: Reuters

V skupini H je pod nogami močno gorelo PSG. Letošnji finalisti lige prvakov so na prvih treh tekmah osvojili le tri točke, zato so morali nujno premagati Kamplov RB Leipzig, kar jim je po zadetku Neymarja tudi uspelo. Parižani imajo pred zadnjima dvema krogoma enako število točk kot Kevin Kampl, ki v torek ni dobil priložnosti za igro, in druščina, tri več pa ima Manchester United, ki je visoko, s 4:1, premagal turškega tekmeca.

Izjemen zadetek Bruna Fernandesa na Old Traffordu:

Najboljši strelci: 6 - Erling Braut Haaland (Borussia D.)

5 - Alvaro Morata (Juventus), Marcus Rashford (Man Utd)

4 - Diogo Jota (Liverpool)

3 - Fernandes (Man Utd), Immobile (Lazio), Messi (Barcelona), Plea (Borussia M.), Torres (Man Cit), Zapata (Atalanta), Werner (Chelsea)

...

Liga prvakov, skupinski del (4. krog):

Skupina A:

Sreda, 25. november:

21.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskva

21.00 Bayern München - Red Bull Salzburg



Lestvica:

1. Bayern 3 tekme – 9 točk

2. Atletico Madrid 3 – 4

3. Lokomotiva Moskva 3 – 2

4. Red Bull Salzburg 3 – 1

Skupina B:

Sreda, 25. november:

18.55 Borussia Mönchengladbach - Šahtar Doneck

21.00 Inter Milano - Real Madrid

Lestvica:

1. Borussia Mönchengladbach 3 – 5

2. Real Madrid 3 – 4

3. Šahtar 3 – 4

4. Inter 3 – 2

Skupina C:

Sreda, 25. november:

18.55 Olympiacos - Manchester City

21.00 Marseille - Porto



Lestvica:

1. Manchester City 3 – 9

2. Porto 3 – 6

3. Olympiacos 3 – 3

4. Marseille 3 – 0

Skupina D:

Sreda, 25. november:

21.00 Ajax - Midtjylland

21.00 Liverpool - Atalanta



Lestvica:

1. Liverpool 3 – 9

2. Ajax 3 – 5

3. Atalanta 3 – 4

4. Midtjylland 3 – 0

Skupina E:

Torek, 24. november:

Krasnodar : Sevilla 1:2 (0:1)

Wanderson 56.; Rakitić 4., El Haddadi 90.+5



Rennes : Chelsea 1:2 (0:1)

Guirassy 85.; Hudson-Odoi 22., Giroud 90.+1



Lestvica:

1. Chelsea* 4 – 10

2. Sevilla* 4 – 10

3. Krasnodar 4 – 1

4. Rennes 4 – 1

Skupina F:

Torek, 24. november:

Lazio : Zenit 3:1 (2:1)

Immobile 3., 55./11-m, Parolo 22.; Dzjuba 25.



Borussia Dortmund : Club Brugge 3:0 (2:0)

Haaland 18., 60., Sancho 45.



Lestvica:

1. Borussia Dortmund 4 – 9

2. Lazio 4 – 8

3. Club Brugge 4 – 4

4. Zenit 4– 1

Skupina G:

Torek, 24. november:

Dinamo Kijev : Barcelona 0:4 (0:0)

Dest 52., Braithwaite 57., 70., Griezmann 90.+2



Juventus : Ferencvaroš 2:1 (1:1)

Ronaldo 35., Morata 90.+2; Uzuni 19. Lestvica:

1. Barcelona* 4 – 12

2. Juventus* 4 – 9

3. Dinamo Kijev 4 – 1

4. Ferencvaroš 4 – 1 1. Barcelona* 4 – 122. Juventus* 4 – 93. Dinamo Kijev 4 – 14. Ferencvaroš 4 – 1

Skupina H:

Torek, 24. november:

Manchester United : Istanbul Basaksehir 4:1 (3:0)

Fernandes 7., 19., Rashford 35./11-m, James 90.+2; Türuc 75.



PSG : RB Leipzig 1:0 (1:0)

Neymar 11./11-m



Lestvica:

1. Manchester United 4 – 9

2. PSG 4 – 6

3. RB Leipzig 4 – 6

4. Istanbul Basaksehir 4 – 3



*že v izločilnih bojih