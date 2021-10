Oblak na poslastici v Madridu ostal praznih rok, Messi rešil PSG

Tretji krog nogometne lige prvakov je že danes ponudil ogromno poslastic. Oblakov Atletico je na poslastici večera po številnih preobratih klonil z 2:3 proti Liverpoolu, zvezdniški PSG je z enakim izidom ugnal Kamplove rdeče bike, Handanovićev Inter pa je s 3:1 premagal z največjo senzacijo sezone, do tega kroga še stoodstotni Šerif iz Moldavije, za katerega ni nastopil poškodovani Lovro Bizjak. Josip Iličić bo z Atalanto v sredo igral na Old Traffordu, Benjamin Verbič bo gostoval pri Barceloni, njegov soimenjak Benjamin Šeško pa bo izpustil srečanje med Salzburgom in Wolfsburgom.

Ljubitelji nogometa so danes zagotovo prišli na svoj račun. V Madridu so za pravcati spektakel poskrbeli varovanci Diega Simeoneja in Jürgena Kloppa, dveh priznanih trenerjev, ki gojita različen slog. Tekma je upravičila naziv derbija, na koncu pa so se zmage s 3:2 veselili nogometaši Liverpoola, ki so po treh krogih še naprej stoodstotni in so si praktično že zagotovili napredovanje.

Mrežo Atletica je že v osmi minuti načel Mohamed Salah, Jana Oblaka pa je le pet minut kasneje z izjemnim volejem presenetil še Naby Keita. A gostitelji so se po hitrem zaostanku pobrali, v 20. in 34. minuti se je pod zadetka podpisal Antoine Griezmann in postavil izid polčasa (2:2). A Francoz je že na začetku drugega polčasa poskrbel za veliko napako, potem ko je nerodno posredoval in z nogo v glavo zadel Roberta Firmina, ob tem pa si je prislužil rdeči karton. Liverpool je nato unovčil številčno premoč, z bele pike pa je končni izid v 76. minuti postavil Salah. Egipčan je zadel na zadnjih devetih zaporednih tekmah Liverpoola (če ne štejemo ligaškega pokala, kjer je Liverpool igral z drugo postavo), skupno je dosegel enajst zadetkov.

Trenutek, ko si je Griezmann prislužil rdeči karton. Foto: Reuters

Liverpool je s to zmago prekinil negativen niz, saj je do te tekme na zadnjih sedmih gostovanjih v ligi prvakov v Španiji izgubil kar šestkrat, zmagal pa ni niti enkrat. Na Wanda Metropolitano je sicer leta 2019 postal evropski prvak.

Messi rešil PSG Lionel Messi in Kylian Mbappe sta poskrbela za zmago PSG-ja. Foto: Guliverimage

Zanimivo je bilo tudi na Parku princev. PSG je brez številnih zvezdnikov s 3:2 ugnal RB Leipzig, pri katerem Kevin Kampl ni dobil priložnosti za igro. Pri Parižanih sta manjkala južnoameriška asa Neymar in Angel di Maria, še vedno je odsoten Španec Sergio Ramos. V kadru ni bilo niti Maura Icardija, ki je zaradi zakonskih težav z Wando Naro izpustil že zadnja klubska treninga. V središču zanimanja je bil tako Argentinec Lionel Messi, ki je z dvema goloma odločil srečanje v Parizu.

Neymar se je z južnoameriških kvalifikacij, kjer mu gre z Brazilijo imenitno, vrnil poškodovan. Zaradi bolečin v stegenski mišici bo počival nekaj dni, nato pa se skušal vrniti k treningom.

Handanović na svoji 400. tekmi za Inter do zmage proti "senzaciji"

Samir Handanović je z Interjem vknjižil prvo zmago v tej sezoni lige prvakov. Foto: Guliverimage Končala pa se je evropska pravljica novinca Šerifa iz Tiraspola. Ta je kvalifikacijah izločil beograjsko Crveno zvezdo in zagrebški Dinamo, nato v krstnem nastopu med elito ugnal Šahtar, sledilo pa je nepozabno gostovanje na Santiago Bernabeuu, kjer je z 2:1 šokiral sloviti Real.

Šerif, ki že dlje časa ne more računati na poškodovanega slovenskega napadalca Lovra Bizjaka, je bil tokrat neuspešen na San Siru, kjer so Samir Handanović, ki je branil na svoji 400. tekmi za Inter, in ekipa upravičili vlogo favorita in prvaku Moldavije prizadejali prvi poraz (3:1). Beli baletniki iz Madrida so na gostovanju v Ukrajini s petardo odpravili Šahtar (5:0).

Najboljši strelci: 6 – Sebastien Haller (Ajax)

5 – Mohamed Salah (Liverpool)

4 – Robert Lewandowski (Bayern), Christopher Nkunku (Leipzig)

3 – Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Riyad Mahrez (Man City), Lionel Messi (PSG), Hans Vanaken (Club Brugge)

…

Iličić v gledališču sanj

Josipa Iličića čaka atraktivno gostovanje na Otoku. Foto: Guliverimage V sredo se obeta prvovrstna poslastica na Old Traffordu, kjer Manchester Unitedu v zadnjem obdobju ne gre vse po načrtih. Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, strelski rekorder lige prvakov, bo imel posebno motivacijo proti Atalanti, ki ji je v zadnjih sezonah v Italiji v dresu Juventusa pogosto grenil življenje. Pri moštvu iz Bergama je na zadnji prvenstveni tekmi (4:1 pri Empoliju) blestel Josip Iličić, v napadu je zelo nevaren tudi Kolumbijec Duvan Zapata. Atalanta je v prejšnji sezoni na Otoku spravila v žalost Liverpool. Lahko zdaj preseneti še enega angleškega velikana, ki ga po tekmi z Italijani čaka prav angleški derbi z rdečimi?

Vojničan Benjamin Verbič, ki se je nedavno vrnil v reprezentanco, ima veliko izkušenj z igranjem v Evropi. Z Barcelono se je kosal že v prejšnji sezoni, ko je za Katalonce še igral Lionel Messi. Zdaj bo s kijevskim Dinamom okusil še moč Barcelone brez Messija. Po manj prepričljivem vstopu v sezono je na zadnji tekmi španskega prvenstva pokazala boljši obraz, v nedeljo s 3:1 premagala Valencio, prvič pa je njene barve branil Sergio Agüero.

Komaj 18-letni Benjamin Šeško bo z nogometnih igrišč odsoten vsaj tri tedne. Foto: Guliver Image

Mladi biser slovenskega nogometa Benjamin Šeško bo zaradi poškodbe mišice manjkal tri tedne. V sredo tako ne bo mogel pomagati soigralcem proti Wolfsburgu.

Lucas Hernandez. Foto: Guliverimage Lucas Hernandez, francoski reprezentant in nogometaš Bayerna, ki mu je sodišče v Madridu dosodilo šest mesečno zaporno kazen zaradi kršitve prepovedi približevanja svojemu dekletu, bo igral na sredini tekmi lige prvakov proti Benfici, je sporočilo trenerja Juliana Nagelsmanna povzela dpa. Hernandez bi se moral danes oglasiti na zaslišanju na sodišču v Madridu, a je to storil dva dneva prej, s tem pa si je omogočil, da kandidira za tekmo. "Pogovoril bi se z njim, če bi opazil kaj nenavadnega, a temu ni tako. Je pravi profesionalec, dobro je treniral in jutri bo zagotovo pokazal dobro igro. Zna ločiti službene zadeve od zasebnih," je na novinarski konferenci dejal Nagelsmann. Francoz, ki jo svojo reprezentanco pred dnevi osvojil ligo narodov, je pa tudi aktualni svetovni prvak, se mora v zaporu zglasiti do 28. oktobra, vložil pa je pritožbo, zato še vedno upa, da mu ne bo treba za rešetke. Pravna zadeva sega v februar 2017, ko sta bila Hernandez, ki je takrat igral za Atletico Madrid, in njegova partnerka Amelia Lorente obsojena za nasilje v družini. Štiri mesece pozneje sta bila skupaj na letališču, ko sta se po poroki vračala iz ZDA, zato ga je policija aretirala. Samo njega zato, ker do takrat žena in zdaj tudi mama njunega otroka uradnega odloka sodišča še ni prejela.

Liga prvakov, skupinski del (3. krog):