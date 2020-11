Slab slovenski večer. Handanović prvič poražen, Oblaku točka, Iličić videl katastrofo.

Za nami so torkove tekme tretjega kroga nogometne lige prvakov. V derbiju večera je Inter s Samirjem Handanovićem z 2:3 izgubil v Madridu proti Realu. Jan Oblak je z Atletico Madridom z 1:1 v Moskvi remiziral proti Lokomotivi. Josip Iličić ni igral za Atalanto, ki je doma doživela pravcato katastrofo. Proti Liverpoolu je izgubila z 0:5. V sredo bomo videli še tri slovenske nastope in tudi Damirja Skomino, ki bo sodil v Belgiji. Dinamo Kijev Benjamina Verbiča ima velike težave zaradi koronavirusa, zato je njegov nastop v Barceloni vprašljiv.

Jan Oblak se z gostovanja v Moskvi ne vrača najboljše volje. Foto: Reuters

Atleticu Madridu je po hudem porazu v skupini A na uvodu v novo evropsko sezono proti z Bayernom in zmagi nad Salzburgom tokrat spodrsnilo v Moskvi, kjer proti tamkajšnji Lokomotivi sicer ni izgubil, a je točka zagotovo manj od tega, kar so si obetali Jan Oblak in soigralci. Slovenski reprezentant, ki je v španski ligi domala nepremagljiv, je bil premagan še v tretji evropski tekmi v tej sezoni. Tokrat z enajstih metrov.

Na drugi tekmi skupine je evropski prvak Bayern v Salzburgu zaostajal, potem pa pri rezultatu 2:2 pritisnil na plin, v zaključku zmagal s kar 6:2 in prišel še do 14. zmage v nizu v ligi prvakov. Zanimivo, zgodilo se je ravno na obletnico dne, ko je trener Bayerna postal Hansi Flick. Nemec, ki pred tem v samostojni trenerski vlogi na najvišji ravni nikoli ni nastopil, je v 12 mesecih v 48 tekmah zabeležil kar 44 zmag in Bavarcem prinesel pet lovorik. Impresivno.

Takole je Sergio Ramos, kapetan Reala, premagal Samirja Handanovića, kapetana Interja, in prišel do 100. gola v majici Madridčanov. Foto: Reuters

Handanovićev kapetanski kolega je postavil velik mejnik

V skupini B je Inter s kapetanom Samirjem Handanovićem v vratih gostoval v Madridu, kjer je imel nekdanji slovenski reprezentant veliko dela. Milančani so proti Realu zaostajali že z 0:2, se potem prebili do rezultata 2:2, nato pa je v zaključku tekme za zmago 13-kratnih evropskih prvakov zadel mladi Brazilec Rodrygo. Pred tem sta za Real zadela Francoz Karim Benzema in kapetan Sergio Ramos, ki je v vlogi branilca prišel že do 100. gola v majici Reala.

Na drugi tekmi skupine sta Šahtar, ki je v prvih dveh krogih osvojil štiri točke proti Realu in Interju, in Borusia Mönchengladbach poskrbela za šokanten rezultat. Nemci so namreč zmagali kar s 6:0 in se po polovici tekmovanja razvrstili na vrh lestvice.

Iličić je s klopi videl katastrofo Atalante proti Liverpoolu

Liverpool se je znesel nad Atalanto. Foto: Reuters V skupini C je do tretje zmage na tretji evropski tekmi v tej sezoni zlahka prišel Manchester City, ki je doma s 3:0 odpravil Olympiacos. Na drugi tekmi je Porto z istim rezultatom na svojem stadionu premagal Marseille in skočil na drugo mesto.

V skupini D je Liverpool s hat-trickom novopečenega člana angleških prvakov, Portugalca Dioga Jote, Atalanto v Bergamu ponižala kar s 5:0. Slovenski zvezdnik Josip Iličić tokrat ni dobil priložnosti za igro. Katastrofo soigralcev si je ogledal s klopi.

Na drugi tekmi skupine je Ajax z 2:1 premagal Midtjylland na Danskem in s prvo zmago skočil na drugo mesto lestvice v skupini.

Verbičevim grozi, da bodo ostali brez tekme

V sredo nas čaka druga polovica tretjega kroga elitne evropske nogometne lige.

Miha Blažič (na fotografiji tesno ob Argentincu) je spoznal, kako je igrati proti Lionelu Messiju, zdaj pa bo imel priložnost, da se pomeri še s Cristianom Ronaldom. Foto: Reuters

V skupini G se bo Barcelona z Lionelom Messijem na čelu, ta še naprej čaka na svoj prvi gol iz igre v tej sezoni, poskušala odkupiti za katastrofalne rezultate v španskem prvenstvu v zadnjem mesecu. Na štirih tekmah je namreč osvojila le dve točki! V Evropi ji gre veliko bolje, po dveh tekmah je stoodstotna, prejšnji teden pa je v Torinu premagala Juventus. Proti kijevskemu Dinamu kaj drugega kot nova zmaga seveda ne pride v poštev. Vprašanje pa je, ali bo tekma sploh odigrana. Zaradi številnih okužb z novim koronavirusom so namreč Kijevčani v Španijo pripotovali s samo 13 nogometaši, med njimi je tudi slovenski reprezentant Benjamin Verbič, ki je zdrav. Ker pravila Uefe velevajo, da mora imeti ekipa za tekmo na voljo vsaj 13 igralcev, je jasno, da bo v primeru samo še ene okužbe katerega izmed nogometašev Dinama tekma odpadla.

V drugi tekmi večera v isti skupini bo tri tekme pri Ferencvarošu Mihe Blažiča, ta naj bi spet igral od prve minute, gostoval Juventus s Cristianom Ronaldom, ki je prebolel koronavirus in se vrnil v svojem slogu. Z dvema goloma pri nedeljski zmagi Juventusa v italijanskem prvenstvu proti Spezii s 4:1.

Damirja Skomino čaka že 53. tekma v vlogi glavnega sodnika v ligi prvakov. Foto: Reuters

Skomina bo v Belgiji sodil nekdanjemu evropskemu prvaku

V skupini F nas čaka še tretji slovenski nastop sredinega večera, a v sodniški vlogi. Damir Skomina, tudi on se bo družil z nekdanjimi evropskimi prvaki, bo namreč glavni sodnik na tekmi med Club Bruggom in Borussio Dortmundom v Belgiji. Na drugi tekmi večera bo Lazio poskušal osvojiti točko ali pa celo vse tri v Rusiji pri Zenitu.

V skupini E bosta poskušala Chelsea in Sevilla na svojih stadionih premagati debitanta v ligi prvakov Rennes oziroma Krasnodar in še dodatno odskočiti od avtsajderjev skupine.

Liga prvakov, skupinski del (2. krog):

Skupina A:

Torek:

Lokomotiva Moskva : Atletico Madrid 1:1 (1:1)

Mirančuk 25./11m; Gimenez 18.

Jan Oblak je za Atletico branil vso tekmo. Lokomotiva Moskva : Atletico Madrid(1:1)Mirančuk 25./11m; Gimenez 18.je za Atletico branil vso tekmo. RB Salzburg : Bayern München 2:6 (1:2)

Berisha 4., Okugawa 66.; Lewandowski 21./11m, 88., Sane 83., Kristensen 44.(a.g.), Boateng 79., Hernandez 92. Lestvica:

1. Bayern 3 tekme – 9 točk

2. Atletico Madrid 3 – 4

3. Lokomotiva Moskva 3 – 2

4. Red Bull Salzburg 3 – 1 1. Bayern 3 tekme – 9 točk2. Atletico Madrid 3 – 43. Lokomotiva Moskva 3 – 24. Red Bull Salzburg 3 – 1

Skupina B:

Torek:

Šahtar Doneck : Borussia Mönchengladbach 0:6 (0:4)

Plea 8., 26., 79., Bondar 17./11m, Bensebaini 44., Stindl 65. Šahtar Doneck :(0:4)Plea 8., 26., 79., Bondar 17./11m, Bensebaini 44., Stindl 65. Real Madrid : Inter Milano 3:2 (2:1)

Benzema 25., Ramos 33., Rodrygo 80.; Martinez 35., Perišić 68.

Samir Handanović je za Inter branil vso tekmo. Lestvica:

1. Borussia Mönchengladbach 3 – 5

2. Real Madrid 3 – 4

3. Šahtar 3 – 4

4. Inter 3 – 2 1. Borussia Mönchengladbach 3 – 52. Real Madrid 3 – 43. Šahtar 3 – 44. Inter 3 – 2

Skupina C:

Torek:

Manchester City : Olympiacos 3:0 (1:0)

Torres 12., Jesus 81., Cancelo 90.



Porto : Marseille 3:0 (2:0)

Marega 4., Sergio Oliveira 28., Luis DIaz 65.



Lestvica:

1. Manchester City 3 – 9

2. Porto 3 – 6

3. Olympiacos 3 – 3

4. Marseille 3 – 0

Skupina D:

Torek:

Midtylland : Ajax 1:2 (1:2)

Dreyer 18.; Antony 1., Tadić 13. Midtylland : Ajax 1:2 (1:2)Dreyer 18.; Antony 1., Tadić 13. Atalanta : Liverpool 0:5 0:2)

Jota 16., 33., 54., Salah 47., Mane 49.

Josip Iličić je tekmo presedel na klopi Atalante. Lestvica:

1. Liverpool 3 – 9

2. Ajax 3 – 5

3. Atalanta 3 – 4

4. Midtjylland 3 – 0 1. Liverpool 3 – 92. Ajax 3 – 53. Atalanta 3 – 44. Midtjylland 3 – 0

Skupina E:

Sreda:

21.00 Sevilla – Krasnodar 21.00 Sevilla – Krasnodar 21.00 Chelsea – Rennes Lestvica:

1. Chelsea 2 – 4

2. Sevilla 2 – 1

3. Krasnodar 2 – 1

4. Rennes 2 – 1 1. Chelsea 2 – 42. Sevilla 2 – 13. Krasnodar 2 – 14. Rennes 2 – 1

Skupina F:

Sreda:

18.55 Zenit – Lazio 18.55 Zenit – Lazio 21.00 Club Brugge – Borussia Dortmund

Vlogo glavnega sodnika bo opravljal Damir Skomina. Lestvica:

1. Lazio 2 – 4

2. Club Brugge 2 – 4

3. Borussia Dortmund 2 – 3

4. Zenit 2 – 0 1. Lazio 2 – 42. Club Brugge 2 – 43. Borussia Dortmund 2 – 34. Zenit 2 – 0

Skupina G:

Sreda:

21.00 Barcelona – Dinamo Kijev

Benjamin Verbič naj bi tekmo začel na klopi Dinama. 21.00 Barcelona – Dinamo Kijevnaj bi tekmo začel na klopi Dinama. 21.00 Ferencvaroš – Juventus

Miha Blažič naj bi za Ferencvaroš igral vso tekmo. Lestvica:

1. Barcelona 2 – 6

2. Juventus 2 – 3

3. Dinamo Kijev 2 – 1

4. Ferencvaroš 2 – 1 1. Barcelona 2 – 62. Juventus 2 – 33. Dinamo Kijev 2 – 14. Ferencvaroš 2 – 1

Skupina H: