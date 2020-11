Evropski teden poslastic za vse Slovence razen Oblaka

Današnji spored 3. kroga skupinskega dela lige prvakov začenja Jan Oblak, ki bo z Atleticom Madridom gostoval v Moskvi. Preostalih pet slovenskih nogometašev čakajo obračuni proti spektakularnim nasprotnikom in večkratnim evropskim prvakom. Josipa Iličića, ki bo z Atalanto gostil Liverpool, in Samirja Handanovića, ki z Interjem gostuje pri Realu, že danes. Delo na tekmi nekdanjega evropskega prvaka ta teden čaka tudi najboljšega slovenskega sodnika Damirja Skomino.

Pred nami je še tretji teden v nizu, v katerem bodo lahko nogometni navdušenci z vsega sveta uživali v najboljšem, kar ponuja evropski nogomet. Tretji krog bo z Atleticom Madridom v skupini A z gostovanjem v Moskvi odprl Jan Oblak. Po hudem porazu proti Bayernu v prvem krogu so Madridčani ob svojem drugem nastopu v novi sezoni lige prvakov prišli do pomembnih treh točk na obračunu s Salzburgom, ki jih bodo tokrat poskušali oplemenititi z novo zmago v Moskvi. Lokomotiva ni v najboljši formi. Izgubila je namreč zadnje tri tekme, ki jih je odigrala. Dve v prvenstvu. V soboto jo je v ruskem prvenstvu z 2:1 odpravil Soči slovenskega reprezentanta Miha Mevlje.

V drugi tekmi sezone bi lahko evropski prvak Bayern, ki lovi že 14. zmago v ligi prvakov v nizu, z zmago v Avstriji Salzburg, ta je zgolj pri točki, že praktično vrgel iz igre za napredovanje, sebi pa na široko odprl vrata v drugi krog.

Samir Handanović bo poskušal z Interjem prizadejati nov evropski udarec Realu. Foto: Getty Images

Handanović po točke k Realu, ki je na dnu lestvice

V skupini B pomembno gostovanje čaka Samirja Handanovića, ta bo s kapetanskim trakom poskušal do točk popeljati Inter na gostovanju v Madridu pri Realu. Toda nekdanji kapetan slovenske reprezentance z Milančani ne bo gostoval na kultnem Santiagu Bernabeu, ki ga prenavljajo, ampak na pomožnem igrišču Reala, stadionu Alfreda Di Stefana. K 13-kratnemu evropskemu prvaku Realu Handanović ne prihaja v najbolj primernem trenutku. Španski prvaki, ki so pretekli konec tedna s prvim golom Edena Hazarda po letu dni v prvenstvu s 4:1 odpravili Huesco, so namreč zgolj pri točki in nujno potrebujejo zmago za napredovanje. Inter ima po dveh remijih dve točki.

Na vrhu skupine je s šestimi točkami nepričakovano Šahtar, ki bi se lahko z zmago nad Borussio Mönchengladbachom zelo približal uvrstitvi v osmino finala.

Bo Josip Iličić, ki je v prejšnji sezoni blestel, dočakal prvi gol v ligi prvakov v tej sezoni? Foto: Getty Images

Iličić gosti Liverpool. Se v Bergamu obeta atomski nogomet?

Josipa Iličića, ki se je po odsotnosti zaradi psihičnih težav po novem vrnil tudi v slovensko reprezentanco, z Atalanto tako kot Handanovića čaka obračun z velikanom, v Bergamo prihaja angleški prvak, ki je bil šestkrat najboljši v Evropi, Liverpool. To bo derbi skupine D, verjetno pa kar vsega torkovega večera, v katerem se bosta pomerili dve zelo napadalni ekipi, ki na lestvici trenutno vodita. Liverpool s stoodstotnim izkupičkom, Atalanta pa z dvema točkama več. Iličić, ki v tej sezoni v petih nastopih še ni zadel, naj bi tekmo začel na klopi Atalante.

V drugem obračunu večera bo Ajax, ki je po dveh tekmah pri točki, gostoval pri danskem Midtjyllandu in upal na zmago. Imajo pa Amsterdamčani pred gostovanjem na Danskem veliko težav. Zaradi enajstih okužb z novim koronavirusom so namreč tja pripotovali z zgolj 17 nogometaši.

Kevin Kampl je z RB Leipzigom avgusta letos proti PSG v polfinalu lige prvakov izgubil z 0:3. Kako bo tokrat? Foto: Getty Images

Kampla čaka ponovitev polfinala lige prvakov

V skupini C bo Manchester City Josepa Guardiole lovil še tretjo zmago v nizu, gostil bo Olympiakos, ki ima tri točke. Porto jih ima prav tako toliko, na drugo zmago pa bo meril na tekmi proti Marseillu, ki je še brez točk.

V sredo bo akter zelo zanimivega obračuna še en Slovenec, nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, ki ga v skupini H z RB Leipzigom čaka ponovitev polfinala lige prvakov iz prejšnje sezone, v Nemčiji se bo pomeril proti PSG. Evropski podprvak je bil pred nekaj meseci prepričljivo boljši in zmagal s 3:0, kako pa bo tokrat? Če bo RB Leipzig, ki je v prejšnjem krogu doživel debakel in z 0:5 izgubil proti Manchester Unitedu, pretekli konec tedna pa izgubil tudi v nemškem prvenstvu, doživel še tretji zaporedni poraz, bi se lahko tresel za napredovanje. Kampl naj bi igral od prve minute.

Na drugi tekmi večera Manchester Uniteda, ta je po navdušujoči zadnji evropski predstavi v nedeljo svoje navijače razočaral z domačim porazom proti Arsenalu, ne bo zanimalo nič drugega kot tri točke na gostovanju v Istanbulu pri tamkajšnjem Basaksehirju.

Miha Blažič (na fotografiji tesno ob Argentincu) je spoznal, kako je igrati proti Lionelu Messiju, zdaj pa bo imel priložnost, da se pomeri še s Cristianom Ronaldom. Foto: Reuters

Verbič bo spoznal Messija, Blažič pa Ronalda

V skupini G se bo Barcelona z Lionelom Messijem na čelu, ta še naprej čaka na svoj prvi gol iz igre v tej sezoni, poskušala odkupiti za katastrofalne rezultate v španskem prvenstvu v zadnjem mesecu. Na štirih tekmah je namreč osvojila le dve točki! V Evropi ji gre veliko bolje, po dveh tekmah je stoodstotna, prejšnji teden pa je v Torinu premagala Juventus. Proti kijevskemu Dinamu kaj drugega kot nova zmaga seveda ne pride v poštev. Po napovedih, ki prihajajo iz tabora Ukrajincev, bo slovenski reprezentant Benjamin Verbič tekmo začel na klopi.

V drugi tekmi večera v isti skupini bo tri tekme pri Ferencvarošu Mihe Blažiča, ta naj bi spet igral od prve minute, gostoval Juventus s Cristianom Ronaldom, ki je prebolel koronavirus in se vrnil v svojem slogu. Z dvema goloma pri nedeljski zmagi Juventusa v italijanskem prvenstvu proti Spezii s 4:1.

Damirja Skomino čaka že 53. tekma v vlogi glavnega sodnika v ligi prvakov. Foto: Reuters

Skomina bo v Belgiji sodil nekdanjemu evropskemu prvaku

V skupini F nas čaka še tretji slovenski nastop sredinega večera, a v sodniški vlogi. Damir Skomina, tudi on se bo družil z nekdanjimi evropskimi prvaki, bo namreč glavni sodnik na tekmi med Club Bruggom in Borussio Dortmundom v Belgiji. Na drugi tekmi večera bo Lazio poskušal osvojiti točko ali pa celo vse tri v Rusiji pri Zenitu.

V skupini E bosta poskušala Chelsea in Sevilla na svojih stadionih premagati debitanta v ligi prvakov Rennes oziroma Krasnodar in še dodatno odskočiti od avtsajderjev skupine.

Liga prvakov, skupinski del (2. krog):

Skupina A:

Torek:

18.55 Lokomotiva Moskva – Atletico Madrid

Jan Oblak naj bi za Atletico branil od prve minute. 18.55 Lokomotiva Moskva – Atletico Madridnaj bi za Atletico branil od prve minute. 21.00 RB Salzburg – Bayern München Lestvica:

1. Bayern 2 tekmi – 6 točk

2. Atletico Madrid 2 – 3

3. Red Bull Salzburg 2 – 1

4. Lokomotiva Moskva 2 – 1 1. Bayern 2 tekmi – 6 točk2. Atletico Madrid 2 – 33. Red Bull Salzburg 2 – 14. Lokomotiva Moskva 2 – 1

Skupina B:

Torek:

18.55 Šahtar Doneck – Borussia Mönchengladbach 18.55 Šahtar Doneck – Borussia Mönchengladbach 21.00 Real Madrid – Inter Milano

Samir Handanović naj bi za Inter branil od prve minute. Lestvica:

1. Šahtar 2 – 4

2. Borussia Mönchengladbach 2 – 2

3. Inter 2 – 2

4. Real Madrid 2 – 1 1. Šahtar 2 – 42. Borussia Mönchengladbach 2 – 23. Inter 2 – 24. Real Madrid 2 – 1

Skupina C:

Torek:

21.00 Manchester City – Olympiacos



21.00 Porto – Marseille



Lestvica:

1. Manchester City 2 – 6

2. Olympiacos 2 – 3

3. Porto 2 – 3

4. Marseille 2 – 0

Skupina D:

Torek:

21.00 Midtylland – Ajax 21.00 Midtylland – Ajax 21.00 Atalanta – Liverpool

Josip Iličić naj bi pri Atalanti tekmo začel na klopi. Lestvica:

1. Liverpool 2 – 6

2. Atalanta 2 – 4

3. Ajax 2 – 2

4. Midtjylland 2 – 0 1. Liverpool 2 – 62. Atalanta 2 – 43. Ajax 2 – 24. Midtjylland 2 – 0

Skupina E:

Sreda:

21.00 Sevilla – Krasnodar 21.00 Sevilla – Krasnodar 21.00 Chelsea – Rennes Lestvica:

1. Chelsea 2 – 4

2. Sevilla 2 – 1

3. Krasnodar 2 – 1

4. Rennes 2 – 1 1. Chelsea 2 – 42. Sevilla 2 – 13. Krasnodar 2 – 14. Rennes 2 – 1

Skupina F:

Sreda:

18.55 Zenit – Lazio 18.55 Zenit – Lazio 21.00 Club Brugge – Borussia Dortmund

Vlogo glavnega sodnika bo opravljal Damir Skomina. Lestvica:

1. Lazio 2 – 4

2. Club Brugge 2 – 4

3. Borussia Dortmund 2 – 3

4. Zenit 2 – 0 1. Lazio 2 – 42. Club Brugge 2 – 43. Borussia Dortmund 2 – 34. Zenit 2 – 0

Skupina G:

Sreda:

21.00 Barcelona – Dinamo Kijev

Benjamin Verbič naj bi tekmo začel na klopi Dinama. 21.00 Barcelona – Dinamo Kijevnaj bi tekmo začel na klopi Dinama. 21.00 Ferencvaroš – Juventus

Miha Blažič naj bi za Ferencvaroš igral vso tekmo. Lestvica:

1. Barcelona 2 – 6

2. Juventus 2 – 3

3. Dinamo Kijev 2 – 1

4. Ferencvaroš 2 – 1 1. Barcelona 2 – 62. Juventus 2 – 33. Dinamo Kijev 2 – 14. Ferencvaroš 2 – 1

Skupina H: