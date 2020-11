V živo: ne boste verjeli, kaj se je v Belgiji zgodilo Skomini

Danes so na sporedu nove tekme 3. kroga nogometne lige prvakov. Dva slovenska reprezentanta se merita proti velikanoma svetovnega nogometa. Benjamin Verbič z Dinamom iz Kijeva gostuje pri Barceloni Lionela Messija in na priložnost čaka na klopi, medtem ko Ferencvaroš z Miho Blažičem v postavi igra z Juventusom Cristiana Ronalda. Kevin Kampl je na klopi RB Leipziga, ki se v ponovitvi polfinala prejšnje sezone meri z evropskim podprvakom PSG. Damir Skomina bil glavni sodnik tekme v Belgiji, a je moral že na začetku tekme z igrišča zaradi poškodbe.

Miha Blažič (desno ob Argentincu) je pred kratkim igral proti Lionelu Messiju, zdaj pa se meri še proti drugemu velikanu svetovnega nogometa, Portugalcu Cristianu Ronaldu. Foto: Guliverimage

V skupini G se bo Barcelona z Lionelom Messijem na čelu, ta še naprej čaka na svoj prvi gol iz igre v tej sezoni, poskušala odkupiti za katastrofalne rezultate v španskem prvenstvu v zadnjem mesecu. Na štirih tekmah je namreč osvojila le dve točki! V Evropi ji gre veliko bolje, po dveh tekmah je stoodstotna, prejšnji teden pa je v Torinu premagala Juventus. Proti kijevskemu Dinamu kaj drugega kot nova zmaga seveda ne pride v poštev. Vprašanje pa je, ali bo tekma sploh odigrana. Benjamin Verbič kljub številnim okužbam s koronavirusom pri Dinamu tekmo začenja na klopi.

V drugi tekmi večera v isti skupini bo tri tekme pri Ferencvarošu Mihe Blažiča, ki bo igral od prve minute, gostoval Juventus s Cristianom Ronaldom, ki je prebolel koronavirus in se vrnil v svojem slogu. Z dvema goloma pri nedeljski zmagi Juventusa v italijanskem prvenstvu proti Spezii s 4:1.

V skupini H se merita RB Leipzig in PSG. To je ponovitev polfinala prejšnje sezone lige prvakov, ki ga je v Lizboni zanesljivo, s 3:0 dobil francoski prvak. Pri Leipzigu Kevin Kampl na priložnost čaka na klopi. Druga tekma v tej skupini je že za nami, ponudila pa je veliko presenečenje. Do tega kroga vodilni Manchester United je namreč z 1:2 izgubil proti turškemu prvaku Istanbul Basaksehirju.

V skupini F smo videli še tretji oziroma po spletu naključij tudi četrti slovenski nastop sredinega večera. Na tekmi med Club Bruggom in Borussio Dortmund v Belgiji so gledalci prvo menjavo namreč videli že po 12 minutah igre, za njo pa je poskrbel - slovenski sodnik. Damirja Skomino je potem zamenjal njegov rojak Dragoslav Perić.

Prva tekma večera v tej skupini je za nami. Zenit in Lazio sta v Rusiji remizirala z 1:1.

V skupini E bosta poskušala Chelsea in Sevilla na svojih stadionih premagati debitanta v ligi prvakov Rennes oziroma Krasnodar in še dodatno odskočiti od avtsajderjev skupine.

Jan Oblak po remiju proti Lokomotivi z Atleticom iz Moskve ni odšel najbolj zadovoljen. Foto: Reuters

Slab večer za Slovence, do točke samo Oblak

V torek so bili na delu trije slovenski nogometaši. Atletico Madridu je po hudem porazu proti Bayernu v skupini A na uvodu v novo evropsko sezono in zmagi nad Salzburgom tokrat spodrsnilo v Moskvi, kjer proti tamkajšnji Lokomotivi sicer ni izgubil, a je točka zagotovo manj od tega, kar so si obetali Jan Oblak in soigralci. Slovenski reprezentant, ki je v španski ligi skoraj nepremagljiv, je bil premagan še v tretji evropski tekmi v tej sezoni. Tokrat z enajstih metrov.

Na drugi tekmi skupine je evropski prvak Bayern v Salzburgu zaostajal, potem pa pri rezultatu 2:2 pritisnil na plin, v zaključku zmagal s kar 6:2 in dosegel še 14. zmago v nizu v ligi prvakov. Zanimivo, zgodilo se je ravno na obletnico dne, ko je trener Bayerna postal Hansi Flick. Nemec, ki pred tem v samostojni trenerski vlogi na najvišji ravni nikoli ni nastopil, je v 12 mesecih v 48 tekmah zbral kar 44 zmag in Bavarcem prinesel pet lovorik. Impresivno.

Takole je Sergio Ramos, kapetan Reala, premagal Samirja Handanovića, kapetana Interja, in prišel do 100. gola v majici Madridčanov. Foto: Reuters

Handanovićev kapetanski kolega je postavil velik mejnik

V skupini B je Inter s kapetanom Samirjem Handanovićem v vratih gostoval v Madridu, kjer je imel nekdanji slovenski reprezentant veliko dela. Milančani so proti Realu zaostajali že z 0:2, se prebili do rezultata 2:2, nato pa je v zaključku tekme za zmago 13-kratnih evropskih prvakov zadel mladi Brazilec Rodrygo. Pred tem sta za Real zadela Francoz Karim Benzema in kapetan Sergio Ramos, ki je v vlogi branilca dosegel že 100. gol v majici Reala.

Na drugi tekmi skupine sta Šahtar, ki je v prvih dveh krogih osvojil štiri točke proti Realu in Interju, in Borusia Mönchengladbach poskrbela za šokanten rezultat. Nemci so namreč zmagali kar s 6:0 in se po polovici tekmovanja razvrstili na vrh lestvice.

Iličić je s klopi videl katastrofo Atalante proti Liverpoolu

Liverpool se je znesel nad Atalanto. Foto: Reuters V skupini C je tretjo zmago na tretji evropski tekmi v tej sezoni zlahka dosegel Manchester City, ki je doma s 3:0 odpravil Olympiacos. Na drugi tekmi je Porto z enakim rezultatom na svojem stadionu premagal Marseille in skočil na drugo mesto.

V skupini D je Liverpool s hat-trickom novopečenega člana angleških prvakov, Portugalca Dioga Jote, Atalanto v Bergamu ponižala kar s 5:0. Slovenski zvezdnik Josip Iličić tokrat ni dobil priložnosti za igro. Katastrofo soigralcev si je ogledal s klopi.

Na drugi tekmi skupine je Ajax z 2:1 premagal Midtjylland na Danskem in s prvo zmago skočil na drugo mesto lestvice v skupini.

Liga prvakov, skupinski del (2. krog):

Skupina A:

Torek:

Lokomotiva Moskva : Atletico Madrid 1:1 (1:1)

Mirančuk 25./11m; Gimenez 18.

Berisha 4., Okugawa 66.; Lewandowski 21./11m, 88., Sane 83., Kristensen 44.(a.g.), Boateng 79., Hernandez 92. Lestvica:

1. Bayern 3 tekme – 9 točk

2. Atletico Madrid 3 – 4

3. Lokomotiva Moskva 3 – 2

Skupina B:

Torek:

Šahtar Doneck : Borussia Mönchengladbach 0:6 (0:4)

Plea 8., 26., 79., Bondar 17./11m, Bensebaini 44., Stindl 65.

Benzema 25., Ramos 33., Rodrygo 80.; Martinez 35., Perišić 68.

Samir Handanović je za Inter branil vso tekmo. Lestvica:

1. Borussia Mönchengladbach 3 – 5

2. Real Madrid 3 – 4

3. Šahtar 3 – 4

Skupina C:

Torek:

Manchester City : Olympiacos 3:0 (1:0)

Torres 12., Jesus 81., Cancelo 90.



Porto : Marseille 3:0 (2:0)

Marega 4., Sergio Oliveira 28., Luis DIaz 65.



Lestvica:

1. Manchester City 3 – 9

2. Porto 3 – 6

3. Olympiacos 3 – 3

4. Marseille 3 – 0

Skupina D:

Torek:

Midtylland : Ajax 1:2 (1:2)

Midtylland : Ajax 1:2 (1:2)
Dreyer 18.; Antony 1., Tadić 13.

Jota 16., 33., 54., Salah 47., Mane 49.

Josip Iličić je tekmo presedel na klopi Atalante. Lestvica:

1. Liverpool 3 – 9

2. Ajax 3 – 5

3. Atalanta 3 – 4

Skupina E:

Sreda:

Sevilla : Krasnodar 1:2* (1:2)

Sevilla : Krasnodar 1:2* (1:2)
Rakitić 42.; Sulejmanov 17., Berg 21./11m; R.K.: Navas 44./Sevilla
Chelsea : Rennes 3:0* (2:0)
Werner 10./11m, 41./11m, Abraham 50.; R.K.: Dalbert 39./Rennes

Werner 10./11m, 41./11m, Abraham 50.; R.K.: Dalbert 39./Rennes Lestvica:

1. Chelsea 2 – 4

2. Sevilla 2 – 1

3. Krasnodar 2 – 1

Skupina F:

Sreda:

Zenit : Lazio 1:1 (1:0)

Erokhin 32.; Caicedo 82. Zenit : Lazio(1:0)Erokhin 32.; Caicedo 82. Club Brugge : Borussia Dortmund 0:3* (0:3)

Hazard 14., Haaland 18., 32.

Vlogo glavnega sodnika je opravljal Damir Skomina, a ga je moral po 12 minutah zamenjati Dragoslav Perić. Lestvica:

1. Lazio 3 – 5

2. Club Brugge 2 – 4

3. Borussia Dortmund 2 – 3

Skupina G:

Sreda:

Barcelona : Dinamo Kijev 2:1* (1:0)

Messi 5./11m, Pique 65.; Tsygankov 75.

Benjamin Verbič je na klopi Dinama. Ferencvaroš : Juventus 0:2* (0:1) *tekma se je začela ob 18.55

Morata 7., 60.

Miha Blažič je v začetni enajsterici Ferencvaroša. Lestvica:

1. Barcelona 2 – 6

2. Juventus 2 – 3

3. Dinamo Kijev 2 – 1

Skupina H: