Liverpool bo prisluhnil Mariborčanu, Iličić rešuje sezono pri Guardioli

Real Madrid je konec prejšnjega tedna izgubil na Majorki in zapravil prvo mesto v španskem prvenstvu.

Najboljši nogometni klubi v Evropi se bodo med tednom potegovali za točke 3. kroga skupinskega dela lige prvakov. Jan Oblak bo z Atleticom v torek gostil starega znanca Bayer, Josip Iličić bo z Atalanto gostoval v Manchestru pri Cityju, Dinamo Zagreb bo s Petrom Stojanovićem na delu v Ukrajini, Samir Handanović bo dan pozneje z Interjem gostil Borussio Dortmund, Kevin Kampl pa bo z Leipzigom pričakal Zenit. V sredo bo na delu tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki bo delil pravico na srečanju med Genkom in Liverpoolom.

Nogometni torek ponuja dvoboje 3. kroga v skupinah od A do D. Real Madrid bo po presenetljivem porazu v Mallorci v zelo oslabljeni postavi (manjkali bodo Gareth Bale, Luka Modrić, Marco Asensio, Nacho …) gostoval v Istanbulu, PSG pa bo poskušal v sosedskem obračunu brez pomoči poškodovanega Neymarja upravičiti vlogo favorita proti belgijskemu podprvaku Clubu Brugge.

Beograjčani pri evropskem podprvaku

Josip Iličić bo gostoval z Atalanto na stadionu Etihad v Manchestru. Foto: Getty Images V skupini B bo Tottenham brez pomoči poškodovanega vratarja Huga Llorisa prvo evropsko zmago v tej sezoni iskal v Londonu proti beograjski Crveni zvezdi, ki bo poskušala izkoristiti presenetljivo skromno formo evropskega podprvaka, Bayern, ki je na dveh tekmah v Evropi dosegel kar deset zadetkov, pa bo gostoval v Pireju. Bavarci bodo pogrešali branilca Niklasa Süleja, ki ga po hudi poškodbi kolena čaka dolgotrajno okrevanje.

V ''slovenski'' skupini C bo zanimivo že pet minut pred 19. uro, ko se bosta v Harkivu udarila Šahtar Doneck in Dinamo Zagreb, za katerega bi lahko spet zaigral Petar Stojanović. To bo neposreden dvoboj za drugo mesto v skupini, Atalanta pa bo v krstni sezoni v ligi prvakov prve točke z Josipom Iličićem lovila na zahtevnem gostovanju pri eni od najmočnejših ekip v Evropi, Manchester Cityju, ki ga vodi Josep Guardiola. Ekipa iz Bergama, ki ji gre odlično v serie A, je v ligi prvakov izgubila tako z Dinamom (0:4 v gosteh) kot Šahtarjem (1:2 doma), tako da bo na Otoku po ponesrečenem začetku reševala evropsko sezono.

Jan Oblak je v soboto proti Valencii prejel prvi zadetek v dresu Atletica po 557 minutah. Foto: Getty Images

V skupini D, kjer sta v vodstvu Juventus in Atletico, bo vodilni dvojec deležen prednosti domačega igrišča. Jan Oblak in druščina bodo v Madridu pričakali Bayer Leverkusen, na katerega ima Škofjeločan v ligi prvakov prijetne spomine, Juventus pa bo s strelskim rekorderjem tekmovanja Cristianom Ronaldom v Torinu gostil moskovski Lokomotiv. Pri Atleticu bo zaradi poškodbe manjkal najdražji novinec Joao Felix.

Vinčić spet na delu v Belgiji

Slavko Vinčić bo sodnik dvoboja v Genku. Foto: Vid Ponikvar Sreda prinaša obračune v skupinah od E do H. Evropski prvak Liverpool bo gostoval v Genku, v dvoboju pa bo sodil slovenski delivec pravice Slavko Vinčić. Mariborčan je v tej sezoni že sodil v tekmi lige prvakov. Zanimivo, tudi ta se je igrala v Belgiji, ko sta se Club Brugge in Galatasaray v uvodnem krogu razšla brez zadetkov. Liverpoolu je nazadnje sodil Slovenec v zadnjem finalu lige prvakov, ko je Uefa odgovorno nalogo v Madridu zaupala Damirju Skomini.

V Salzburgu bo gostoval Napoli, ki v tej evropski sezoni še ni prejel zadetka. Tokrat se bo spopadel z ambicioznimi rdečimi biki, ki so v uvodnem domačem nastopu ponižali Genk s teniškim rezultatom 6:2.

Skupina F, ki so jo številni poimenovali skupina smrti, prinaša spopada v Pragi in Milanu. Barcelona, ki bo po evropskem nastopu mirovala, saj je sobotni el clasico z Realom zaradi nemirov na ulicah katalonske prestolnice prestavljen, bo z atomskim napadom Messi-Suarez-Griezmann gostovala pri Slavii, Samir Handanović pa bo poskušal z črno-modrimi zagreniti življenje Borussii Dortmund in se vmešati v boj za najvišja mesta.

Samir Handanović bo poskušal zadržati mrežo nedotaknjeno proti nemškemu velikanu. Foto: Reuters

Kevin Kampl, ki se je po poldrugem mesecu vrnil na igrišče, bo kandidiral za dvoboj med RB Leipzigom in Zenitom, v skupini H pa bo poslastica večera v Amsterdamu, kjer bo Ajax pričakal Chelsea.