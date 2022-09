Klavrn večer za Oblaka, boleče snidenje za Lewandowskega

Danes se je začel drugi krog skupinskega dela lige prvakov. Robert Lewandowski je moral z Barcelono z 0:2 priznati premoč svojemu nekdanjemu klubu Bayernu iz Münchna. Atletico Madrid je brez poškodovanega Jana Oblaka, ki ga ni bilo v kadru in je prvič po letu 2017 izpustil tekmo lige prvakov, z 0:2 klonil v Leverkusnu. Priložnosti pri Interju pa ni dobil tudi drugi slovenski vratar Samir Handanović, ki pa se je na klopi milanskega kluba veselil zmage z 2:0 proti Viktorii Plzen. Vroče je bilo tudi v Liverpoolu, kjer so Redsi po polomu na prvi tekmi proti Napoliju, tokrat z 2:1 strli odpor Ajaxa.

Derbi večera se je odvil na Bavarskem, kjer je bila večina žarometov usmerjena v Roberta Lewandowskega. Dolgoletni kralj strelcev nemškega prvenstva je poleti "izsilil" odhod in se pridružil ambiciozni Barceloni. Katalonci so bili v zadnjih letih pogosto nemočni proti Bavarcem, tudi tokrat pa so klonili z 0:2.

Barcelona lahko obžaluje predvsem zapravljene priložnosti v prvih dvajsetih minutah, ko je vratar Manuel Neuer preprečil veselje Pedriju, nato pa je dve možnosti za vodstvo zapravil tudi Lewandowski, ko se je znašel z oči v oči z Neuerjem, je streljal čez gol, nato pa je poskušal še z glavo, toda nemški vratar je bil spet na mestu.

Za zmago Bayerna sta bila na uvodu v drugi polčas v razmaku štirih minut uspešna Lucas Hernandez in Leroy Sane.

Na drugi tekmi "skupine smrti" v vratih milanskega Interja priložnosti ni dočakal Samir Handanović. Na Češkem, kjer je Inter po zadetkih Edina Džeka in Denzela Dumfriesa z 2:0 ugnal Viktorio Plzen, je v vratih stal Kamerunec Andre Onana, ki je branil tudi na prvi tekmi evropske sezone, v kateri je sicer italijanski velikan na San Siru potegnil krajšo proti Bayernu (0:2).

Jan Oblak je izpustil prvo tekmo lige prvakov po letu 2017. Foto: Guliverimage Oblaka ni bilo v kadru Atletica

Atletico je v uvodnem evropskem nastopu po pravcati drami v Madridu ugnal Porto (2:1), tokrat pa je bil brez Jana Oblaka prvič v tej sezoni prekratek. Španski klub, pri katerem je Oblaka v vratih zamenjal Ivo Grbić, je moral z 0:2 priznati premoč Bayerju iz Leverkusna, ki je sicer v zadnjem času v veliki krizi, a Atleti tega niso znali izkoristiti.

Nastop Jana Oblaka, ki v soboto ni kandidiral za prvenstveno tekmo s Celto (4:1), je bil dolgo časa pod vprašajem, na koncu pa se je Simeone odločil, da Škofjeločan ne bo nastopil. S tem pa je Oblak končal petletni in kar 47 tekem dolg niz neprekinjenih nastopov za Atletico v ligi prvakov. Konec tedna čaka Atletico še mestni derbi proti Realu.

Nusa blizu rekorda, Matip rešil Liverpool

V isti skupini je Club Brugge s 4:0 odpravil Porto in je po dveh krogih pri dveh zmagah. Četrti gol za belgijski klub je v 89. minuti tekme dosegel Antonio Nusa, ki je pri svojem debiju pri 17 letih in 149 dneh postal drugi najmlajši nogometaš, ki je dosegel gol v ligi prvakov. Pred njim je le Ansu Fati, ki mu je tovrsten dosežek v dresu Barcelone uspel leta 2019 pri dopolnjenih 17 letih in 40 dneh. Nusa je hkrati tudi prvi nogometaš rojen leta 2005, ki je dosegel zadetek v najelitnejšem evropskem tekmovanju.

Liverpool se je pred domačimi gledalci pobral po polomu na prvi tekmi proti Napoliju. Redsi so pred domačimi navijači prišli do prve evropske zmage, z 2:1 so bili na Anfieldu boljši od Ajaxa. Odločilni zadetek je v 89. minuti tekme dosegel branilec Joel Matip. Obe ekipi sta po dveh krogih pri treh točkah.

V skupini D pa so nogometaši lizbonskega Sportinga prvič v ligi prvakov tekmovanje začeli z dvema zmagama. V drugem krogu so proti londonskemu Tottenhamu potrdili uspeh iz Frankfurta. Dvoboj je bil odločen v zadnjih trenutkih, odločila sta ga rezervista. Najprej je ob izteku rednega dela po kotu Portugalce v vodstvo popeljal Paulinho, nato pa je v sodnikovem dodatku po samostojnem prodoru izid povišal Arthur.

Potter bo prvič vodil Chelsea proti Šešku

Graham Potter je v zadnjih letih uspešno vodil Brighton. Foto: Guliverimage V sredo bo odigranih kar devet srečanj lige prvakov, saj je tekma v Glasgowu med Rangers in Napolijem zaradi pomanjkanja varnostnih in policijskih sil ob dogodkih in protokolih po smrti kraljice Elizabete II. prestavljena za 24 ur.

Mladi slovenski nogometni as Benjamin Šeško bo prvi zadetek v ligi prvakov (lani je zatresel mrežo v kvalifikacijah) lovil na kultnem londonskem stadionu Stamford Bridge, kjer bo Chelsea prvič vodil Graham Potter. Zamenjal je Nemca Thomasa Tuchla, ki se je poslovil po nepričakovanem spodrsljaju v Zagrebu (0:1), kjer je največji poletni zapravljivec (za okrepitve je plačal kar 280 milijonov evrov) ostal praznih rok proti Dinamu. Šeško dvoboja najverjetneje ne bo začel od prve minute, hrvaške prvake pa že v poznih popoldanskih urah čaka atraktivno gostovanje pri Milanu, kjer ne bo manjkalo navijačev modrih.

Haaland proti nekdanjim soigralcem

Erling Haaland se bo prvič, odkar se je iz Dortmunda preselil v Manchester, pomeril z Borussio. Foto: Reuters Evropski prvak Real Madrid bo na vedno bolj prenovljenem stadionu Santiago Bernabeu pričakal Leipzig. Prenova objekta še ni končana, trajala bo vsaj do konca leta, beli baletniki pa komaj čakajo, ko bodo lahko podobno kot gledalci uživali v popolnem ugodju premične strehe in drugih pridobitev. Zaradi poškodbe bo manjkal najboljši igralec evropskih tekmovanj v prejšnji sezoni Karim Benzema. V goste prihaja motivirani nemški pokalni zmagovalec s Kevinom Kamplom, ki pod vodstvom novega trenerja Marca Roseja dosega boljše rezultate. To so dokazali konec prejšnjega tedna, ko so prepričljivo ugnali Borussio Dortmund.

Rumeno-črni odhajajo na eno najtežjih gostovanj, kar si jih je sploh mogoče zamisliti. Na Etihadu jih bo pričakal Manchester City, ki v tej sezoni, ko se mu je pridružil norveški stroj za zadetke Erling Braut Haaland, zadeva kot za stavo. Mladi Skandinavec se bo z nekdanjimi soigralci tako pomeril prvič, odkar se je poleti odpravil na Otok, okrepil angleškega prvaka in uresničil otroško željo.

Juventus bo po stresnem remiju s Salernitano, ko so mu v izdihljajih srečanja sodniki razveljavili sporen zadetek za zmago s 3:2, gostil Benfico. Zmaga je nuja, če se želi zavihteti proti vrhu skupine, kjer bi lahko po koncu tega kroga pričakovali PSG. Parižani se vračajo v Izrael, kjer so nedavno nadigrali Nantes in v uvodu v sezono osvojili francoski superpokal. Tokrat bodo gostovali pri Maccabiju iz Haife, ki je v kvalifikacijah v solze spravil beograjsko Crveno zvezdo, atomski trojček v napadu Messi-Neymar-Mbappe pa načrtuje novo zmago, izraženo z večjim številom zadetkov.