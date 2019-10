Katastrofalen večer Iličića, Stojanović blizu podviga, Oblak spet nepremagan

Josip Iličić, ki je letos debitiral v ligi prvakov, in soigralci Atalante so izgubili s Šahtarjem iz Donecka. Slovenski legionar je v 16. minuti zapravil 11-metrovko za vodstvo z 1:0.

Josip Iličić, ki je letos debitiral v ligi prvakov, in soigralci Atalante so izgubili s Šahtarjem iz Donecka. Slovenski legionar je v 16. minuti zapravil 11-metrovko za vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Najboljši evropski klubi, za katere nastopa tudi pet slovenskih legionarjev, se je v torek potegovalo za točke 2. kroga lige prvakov. Od Slovencev je bil uspešen le Jan Oblak, ki je ob zmagi Atletica nad moskovsko Lokomotivo zaklenil vrata (2:0). Slabše volje je lahko Josip Iličić, ki ni izkoristil 11-metrovke, in s soigralci Atalante v 95. minuti z 1:2 izgubili s Šahtarjem iz Donecka. Petar Stojanović je z zagrebškim Dinamom z 0:2 izgubil pri angleškemu prvaku Cityju. Derbi večera med Tottenhamom in Bayernom so s kar 7:2 dobili Nemci, Real je ob koncu izvlekel točko.

V skupini C, kjer nastopata dva slovenska legionarja, je bilo zanimivo v Milanu in Manchestru. Na San Siru sta se udarila Atalanta Josipa Iličića, ki domačih tekem lige prvakov ne igra v Bergamu, kjer poteka prenova stadiona, ampak v Milanu, kjer je v tej sezoni začasni gostitelj, in Šahtar iz Donecka. Italijani so po visokem uvodnem porazu z zagrebškim Dinamom (0:4) doživeli novo zaušnico.

Iličić (igral je do 57. minute) je v 16. minuti padel v kazenskem prostoru, sodnik je pokazal na 11-metrovko, a je slovenski reprezentant ni spremenil v zadetek. Vratar Andrij Pjatov je njegov strel zaustavil. Dobrih deset minut pozneje so imeli domači navijači le razlog za veselje. V gneči pred golom se je najbolje znašel Duvan Zapata in po strelu z glavo zadel za 1:0. Gostje so tik pred odmorom izenačili, a še bolj boli zadetek iz 95. minute, ko je Šahtar praktično tik pred iztekom srečanja zadel za zmago in odpeljal poln plen.

Manchester City je z 1:0 strl Dinamo Zagreb. Foto: Reuters

Manchester City, ki zaradi poškodbe dimelj ni mogel računati na Belgijca Kevina De Bruyneja, je upravičil vlogo velikega favorita proti zagrebškemu Dinamu, za katerega je vso tekmo igral slovenski reprezentant Petar Stojanović. Zagrebčani so do 66. minute držali 0:0, nato pa je Raheem Sterling zadel za 1:0. Zagrebčani so ob koncu lovili izenačenje, a je Phil Foden z zadetkom v 95. minuti pokopal njihove upe.

Real po zaostanku ujel točko, Icardi s prvencem za zmago PSG

Emmanuel Dennis je v Madridu do 39. minute zadel dvakrat, a se je Real v nadaljevanju vrnil in vknjižil točko. Foto: Reuters

Nogometaši Reala, evropski rekorderji po številu naslovov (13-kratni zmagovalci), so po preobratu ujeli točko proti belgijskemu podprvaku Club Brugge. Ta se je v Madridu po zadetku Emmanuela Dennisa v 10. minuti razveselil vodstva z 1:0. Nigerijec je v 39. minuti še poglobil krizo belega baleta, drugič ugnal Thibauta Courtoisa in soigralce na odmor popeljal s prednostjo 2:0. To je v 55. minuti na veselje domačih stopil Sergio Ramos, pol ure pozneje, ko je belgijska ekipa zaradi rdečega kartona Ruuda Vormerja igrala le z desetimi nogometaši, pa je končnih 2:2 postavil Casemiro.

V isti skupini A je PSG brez kaznovanega Neymarja (s tem je odslužil kazen) in poškodovanega Edinsona Cavanija slavil pri Galatasarayu. Pod prvi zadetek v dresu Parižanov se je podpisal Mauro Icardi. Jan Oblak je v soboto proti 13-kratnim evropskim prvakom zaklenil svoja vrata. Foto: Reuters

Oblak spet zaklenil

V skupini D sta oba favorita za napredovanje Juventus in Atletico prišla do zmag. Jan Oblak je po nedeljskem remiju z Realom v španskem prvenstvu (0:0) svoja vrata zaklenil tudi v Moskvi, kjer so s soigralci pri Lokomotivu slavili z 2:0. Stara dama je v Torinu s 3:0 - zadnji zadetek je dosegel Cristiano Ronaldo - odpravila Bayer Leverkusen.

Bayern se je na krilih Gnabryja razbil Tottenha

Derbi večera v Londonu je bil vse prej kot tesen. Bayern Munchen se je s kar 7:2 znesel nad Tottenhamom, štiri zadetke je dosegel Serge Gnabry.

Precej bolj vroče je bilo v Beogradu, kjer sta si nasproti stala srbski in grški prvak. Crveno zvezdo in Olympiakos iz Pireja, pravoslavna klubska velikana, ne druži le ljubezen do rdeče-belih dresov, ampak tudi odkrito prijateljstvo navijačev. Grki so povedli v 37. minuti, a na koncu so se treh točk veselili gostitelji, ki do od 58. minute igrali z igralcem več.

Serge Gnabry je ob ponižanju Tottenhama s 7:2 zadel štirikrat. Foto: Getty Images

Najboljši strelci: 4 - Gnabry (Bayern Munchen)

3 - Håland (Salzburg), Oršić (Dinamo Zagreb),Lewandowski (Bayern Munchen)

2 - Di Maria (PSG), Werner (Leipzig), Dennis (Brugge), Kane (Tottenham)

1 - ...

Handanović proti zvezdnikom Barcelone

Samir Handanović je z Interjem doma proti Slavii osvojil le točko. Foto: Reuters V sredo bosta izmed klubov, v katerih nastopajo slovenski legionarji, na delu Inter Samirja Handanovića in RB Leipzig Kevina Kampla. Milančane čaka poslastica v skupini F, v kateri ne manjka velikanov. Interju gre odlično v domačem prvenstvu, kjer še ni izgubil točke in vodi na lestvici, v Evropi pa je razočaral navijače s težko prigaranim domačim remijem proti praški Slavii. Češki prvak bo poskušal prirediti presenečenje še proti Borussii Dortmund, Inter pa se odpravlja v goste Barceloni, enemu največjih favoritov za osvojitev evropske krone. Dvoboj bo sodil Damir Skomina.

Evropski prvak Liverpool bo po porazu v Neaplju poskušal uloviti prve točke proti avstrijskemu prvaku Salzburgu, ki je v prvem nastopu kar s 6:2 razbil belgijski Genk, polovico zadetkov pa je dosegel norveški najstnik Erling Haaland.

Rdeči vragi iz Leipziga se bodo pomerili z Lyonom, nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl pa bo zaradi zdravstvenih težav preskočil dvoboj.