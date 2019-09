Slovenski as na San Siru v vlogi, kot je še ni izkusil

Najboljši evropski klubi, za katere nastopa tudi pet slovenskih legionarjev, se bodo ta teden potegovali za točke v 2. krogu lige prvakov. Karavana se bo najprej ustavila v Madridu in Milanu, kjer pa ne bosta igrala Inter ali Milan, ampak začasni gostitelj Iličićeva Atalanta. Torkov derbi bo v Londonu med Tottenhamom in Bayernom, Oblakov Atletico odhaja v Moskvo, Stojanovićev Dinamo pa na zahtevno gostovanje k Manchester Cityju. V sredo bo Inter s kapetanom Samirjem Handanovićem gostoval na kultnem Camp Nouu v Barceloni.

Drugi krog skupinskega dela lige prvakov se bo začel pet minut pred 19. uro v Madridu in Milanu. Nogometaši Reala, evropski rekorderji po številu naslovov (13-kratni zmagovalci), se bodo po točki, ki so si jo priigrali v soboto proti Oblakovemu Atleticu, pomerili proti belgijskemu podprvaku Club Brugge. V isti skupini A bo PSG brez kaznovanega Neymarja (s tem bo odslužil kazen) in poškodovanega Edinsona Cavanija gostoval v vročem Istanbulu pri Galatasarayju.

"Prijateljski" obračun v Beogradu, Stojanović proti Guardioli

Petar Stojanović je pomagal zagrebškemu Dinamu do visoke zmage nad Atalanto in vpisal podajo v ligi prvakov. Foto: Sportal Vroče bo tudi v Beogradu, kjer se bosta pomerila srbski in grški prvak. Crveno zvezdo in Olympiakos iz Pireja, pravoslavna klubska velikana, ne druži le ljubezen do rdeče-belih dresov, ampak tudi odkrito prijateljstvo navijačev. Nogometna javnost predvideva, da se bosta spopadla za tretje mesto, ki omogoča evropsko pomlad v ligi Europa.

V skupini B sta namreč velika favorita za napredovanje Bayern in Tottenham. Nemški prvak bo gostoval pri evropskem podprvaku, ki je v prvem krogu izpustil vodstvo v Grčiji in osvojil ''le'' točko (2:2).

V skupini C, kjer nastopata dva slovenska legionarja, bo zanimivo v Milanu in Manchestru. Na San Siro se bosta spopadla Atalanta in Šahtar, ki sta v uvodnih nastopih doživela prepričljiva poraza. Josip Iličić domačih tekem lige prvakov ne bo igral v Bergamu, kjer poteka prenova stadiona, ampak v Milanu, kjer bo v tej sezoni začasni gostitelj. Manchester City bo velik favorit proti zagrebškemu Dinamu, ki je pred dvema tednoma prizadejal Atalanti hud udarec (4:0). Na Etihadu bo poskušal razigrane sinje-modre presenetiti tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović.

Jan Oblak je v soboto proti 13-kratnim evropskim prvakom zaklenil svoja vrata. Foto: Reuters

V skupini D, kjer sta favorita za napredovanje Juventus in Atletico, bosta favorita deležna različnih izzivov. Stara dama bo v Torinu gostila Bayer Leverkusen, Jan Oblak, Joao Felix in soigralci pa se odpravljajo v Rusijo, kjer jih čaka gostovanje pri moskovskem Lokomotivu.

Najboljši strelci: 3 - Håland (Salzburg), Oršić (Dinamo Zagreb)

2 - Di Maria (PSG), Werner (Leipzig)

1 - ...

Handanović proti zvezdnikom Barcelone

Samir Handanović je z Interjem doma proti Slavii osvojil le točko. Foto: Reuters V sredo bosta izmed klubov, v katerih nastopajo slovenski legionarji, na delu Inter Samirja Handanovića in RB Leipzig Kevina Kampla. Milančane čaka poslastica v skupini F, v kateri ne manjka velikanov. Interju gre odlično v domačem prvenstvu, kjer še ni izgubil točke in vodi na lestvici, v Evropi pa je razočaral navijače s težko prigaranim domačim remijem proti praški Slavii. Češki prvak bo poskušal prirediti presenečenje še proti Borussii Dortmund, Inter pa se odpravlja v goste Barceloni, enemu največjih favoritov za osvojitev evropske krone.

Evropski prvak Liverpool bo po porazu v Neaplju poskušal uloviti prve točke proti avstrijskemu prvaku Salzburgu, ki je v prvem nastopu kar s 6:2 razbil belgijski Genk, polovico zadetkov pa je dosegel norveški najstnik Erling Haaland.

Rdeči vragi iz Leipziga se bodo pomerili z Lyonom, nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl pa bo zaradi zdravstvenih težav preskočil dvoboj.