Začenja se ples zvezdnikov in milijonov, kakršnega Evropa ne pomni

Največji zvezdniki, bogate nagrade, zajetno število slovenskih legionarjev in nalezljivi zvoki veličastne himne, na drugi strani pa nova nogometna resničnost, bolj ali manj prazne tribune, odsotnosti velemojstrov zaradi okužbe z novim koronavirusom – v torek bo tako denimo manjkal Cristiano Ronaldo – in negotova prihodnost. Vse to prinaša nova, v številnih pogledih kar edinstvena sezona lige prvakov, v kateri brani naslov Bayern. Prvič se bo predstavil v sredo, ravno proti Oblakovemu Atleticu!

Po ''ekspresnih'' kvalifikacijah, v katerih je obstalo kar nekaj favoritov (Benfica, Dinamo Zagreb, Crvena zvezda, Celtic …), in dolgem poletnem prestopnem roku, v katerem je prišlo do marsikaterih selitev znanih igralcev, se bo v torek začel skupinski del lige prvakov 2020/21. V njem bo ponovno nastopilo 32 klubov, med njimi tudi štirje novinci.

Prvič se z elito družijo turški prvak Istanbul Basaksehir, Krasnodar, Midtjylland in Rennes. Vsi so zaradi udeležbe prejeli dobrih 15 milijonov evrov finančne nagrade, podobno velja za vse udeležence lige prvakov. Rusi bodo prvič na delu spremljali kar tri svoje predstavnike, naslov pa po nepozabnih predstavah na nenavadnem zaključnem turnirju na Portugalskem, s katerim je Evropska nogometna zveza (Uefa) v zahtevnih okoliščinah spravila pod streho rezervni scenarij, brani Bayern München.

Ronalda ne bo k Verbiču, Blažič pri Messiju

Cristiano Ronaldo zaradi okužbe z novim koronavirusom ne bo nastopil v Kijevu. Foto: Reuters Najmočnejše nogometne države na svetu so znova zastopane s štirimi klubi (Anglija, Italija, Nemčija in Španija), Francija in Rusija z enim manj, med njimi pa velja iskati največje favorite za osvojitev lovorike. V tekmovanju, kjer so iz leta v leto bolj odgovornih nalog deležni slovenski sodniki, bo nastopilo kar šest slovenskih nogometašev, ki si služijo kruh v tujini.

V skupini G se bosta drug proti drugemu pomerila reprezentančna soigralca Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) in Miha Blažič (Ferencvaroš), ki bo prvič okusil čar najbogatejšega nogometnega tekmovanja. Vojničan bo skušal za začetek v Ukrajini presenetiti oslabljenega italijanskega prvaka Juventus, za katerega ne bo igral okuženi Cristiano Ronaldo, sicer najboljši strelec lige prvakov vseh časov, Koprčan pa bo za začetek gostoval na slovitem Camp Nouu in jo skušal zagosti Lionelu Messiju (Barcelona).

Miha Blažič (levo) se je tako veselil zmagovitega zadetka soigralca Benjamina Verbiča (desno) lani proti Izraelu. Letos bosta tekmeca v skupinskem delu lige prvakov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dvoboj v Kijevu bo zaznamoval trenerski obračun 75-letnega romunskega lisjaka Mircee Lucescuja in debi Andree Pirla v vlogi stratega v ligi prvakov na klopi Juventusa. Ko je Pirlo pri 16 letih zakorakal v svet članskega nogometa pri Interju, je bil njegov trener prav Lucescu.

Lionel Messi je v soboto doživel nepričakovan poraz z Barcelono proti Getafeju (0:1). Foto: Reuters Pirlo ne bo mogel računati na pomoč Ronalda, s tem pa se Messiju (115 zadetkov) ponuja možnost, da se na večni lestvici najboljših strelcev lige prvakov približa dve leti starejšemu Portugalcu (130). Argentinec ima mešane spomine na tekmece iz Madžarske.

Ko je pred 15 leti debitiral v državnem dresu dvakratnih svetovnih prvakov, se je na prijateljski tekmi pomeril z Madžarsko in moral z igrišča že po dveh minutah, saj je prejel rdeči karton!

Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl bo v skupini H za začetek pričakal turškega prvaka, na stadionu v Leipzigu pa si bo lahko dvoboj ogledalo le 999 navijačev (za tekmo so prodali 8.500 vstopnic, a so sledili novi ukrepi zaradi povečanja števila okužb z novim koronavirusom), v derbiju skupine pa se bosta v Parizu udarila evropski podprvak PSG in Manchester United, ki se je nedavno okrepil z dolgoletnim napadalcem francoskih prvakov Edinsonom Cavanijem. Rdeči vragi so leta 2019 po dramatični zmagi s 3:1 na Parku princev spektakularno izločili PSG.

Jan Oblak proti atomskemu napadu Bayerna

Jan Oblak je v soboto navdušil v španskem prvenstvu, ko je bil igralec tekme na dvoboju med Ateticom in Celto (2:0). Foto: Getty Images V sredo se obeta tudi zelo pester spored, ljubitelji nogometa v Sloveniji pa si bodo z velikim veseljem ogledali obračun na Bavarskem, kjer bo pri prvaku Bayernu pred praznimi tribunami gostoval Atletico Madrid.

Jan Oblak je v tej sezoni skoraj nepremagljiv. Na osmih tekmah (štiri za klub, štiri za reprezentanco) je prejel le en zadetek, tokrat pa bo imel opravka z morda najbolj nevarnim napadom na svetu, v katerem kraljuje Poljak Robert Lewandowski.

Poleg Oblaka bo v sredo na delu še en izvrstni slovenski vratar. Kapetan Interja Samir Handanović je v soboto ubranil 11-metrovko Zlatana Ibrahimovića, a le nekaj sekund pozneje prejel zadetek, nato pa izgubil z Milanom (1:2). Rane si bo celil na San Siru proti Borussii iz Mönchengladbacha, v drugi tekmi skupine B pa bo neprepričljivi Real Madrid, ki je v soboto nepričakovano pokleknil doma proti Cadizu, gostil Šahtar.

Tretji slovenski nastop v sredo bi lahko dočakali na Danskem, kjer se bo mudila Atalanta, eno najbolj prijetnih presenečenj zadnje evropske sezone. V njej je blestel tudi Kranjčan Josip Iličić, ki se je prejšnji konec leta po številnih mesecih odsotnosti predstavil na igrišču, a ne bo imel lepih spominov na vrnitev, saj je ''boginja'' visoko izgubila proti Napoliju (1:4).

Ko je Josip Ilčić nazadnje zaigral v ligi prvakov, je na gostovanju pri Valencii dosegel kar štiri zadetke! Foto: Getty Images

V skupini D nastopata tudi nekdanja evropska prvaka Ajax in Liverpool. Za začetek se bosta spopadla v Amsterdamu, pri gostih pa bo manjkal nizozemski as v obrambi Virgil van Dijk, ki jo je skupil na zadnjem mestnem derbiju z Evertonom in bi se lahko na igrišča vrnil šele pozno spomladi.

Malo gledalcev, veliko zadetkov?

Vrnitev določenega dela navijačev na tribune je nakazala že tekma za evropski superpokal, v kateri je Bayern ugnal Sevillo. V sredo navijači evropskih prvakov ne bodo imeli vstopa na Allianz Areno. Foto: Reuters Tribune bodo lahko polne le 30-odstotno, pa še to le na tistih prizoriščih, katerih vlade dovoljujejo takšno število gledalcev na javnih prireditvah. Zato bo skupinski del lige prvakov prvič v zgodovini potekal v manj privlačni podobi, kar pa nogometašev ne bo zmotilo pri uresničevanju načrtov.

Večjega motiva kot naslov evropskega klubskega prvaka ga v nogometu ni, zato velja pričakovati neizprosen boj za vsako točko, sodeč po nedavnem turnirju na Portugalskem, na katerem je najbolj izstopala ''hokejska'' zmaga Bayerna nad Barcelono (8:2), pa tudi ogromno zadetkov.

Če bo vse potekalo po načrtih in brez večjih zapletov, se bo o novem evropskem prvaku odločalo 29. maja 2021 v Istanbulu.