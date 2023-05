S kom v finalu Inter? Številke govorijo v prid Cityja.

Nogometaši Interja iz Milana, pri katerih je slovenski vratar Samir Handanović sedel na klopi, so prvi finalisti lige prvakov. Inter je bil po zmagi na prvi tekmi (2:0) tudi v drugo boljši od mestnega tekmeca Milana, na San Siru je v vlogi gostitelja zmagal z 1:0. V sredo se obeta spektakel na Etihadu, kjer se bosta na povratni tekmi po remiju na prvi (1:1) pomerila Manchester City in Real Madrid. Angleži v ligi prvakov doma niso izgubili že pet let.

Liga prvakov, polfinale, povratni tekmi:

Torek, 16. maj:

Sreda, 17. maj:

Izkušeni Slovenec v finalu lige prvakov

Navijači Interja ob prihodu svojih ljubljencev na San Siro Foto: Reuters Slovenija bo imela v finalu lige prvakov svojega predstavnika, saj se je Samir Handanović z Interjem zavihtel v finale najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Nerazzurri so še z drugo zmago na derbiju della Madonnina nad Milanom v slabem tednu dni dosegli velik uspeh in si priigrali prvi finale po 13 letih. Milanska velikana sta se nazadnje na tej stopnji tekmovanja srečala pred točno dvajsetimi leti, ko so se napredovanja veselili nogometaši AC Milana, tokrat pa se je zgodba razpletla v nasprotno smer. Inter ima v svojih vitrinah tri najelitnejše naslove. Dva imata že dolgo brado (1963/64, 1964/65), zadnji pa je iz leta 2010. To je hkrati tudi zadnji naslov italijanskih klubov v ligi prvakov, 10. junija pa bo imel Inter v Istanbulu priložnost za osvojitev nove zvezdice.

Samir Handanović se je z Interjem zavihtel v finale lige prvakov. Foto: Guliverimage Na stadionu San Siro v Milanu je bil po slabem tednu dni v vlogi domačina na velikem derbiju še Inter, ki je prvo tekmo proti Milanu dobil z izidom 2:0, potem ko sta zadela Edin Džeko in Henrih Mhitarjan. Navijačem Milana, ki so odločno krenili v drugo tekmo, je na povratnem srečanju prvič dih nekoliko bolj zastal v deseti minuti, ko je Olivier Giroud s poskusom z glavo že ugnal Andreja Onanaja, a je eden izmed branilcev Interja žogo izbil tik pred vrati.

Še bolj vroče je bilo minuto kasneje, ko je imenitno podajo v kazenski prostor proti Brahimu Diazu poslal Sandro Tonali. Diaz je zatem povsem neoviran meril v desni spodnji kot, a je bil na mestu Onana. Nato so si nekaj polpriložnosti priigrali tudi nogometaši Interja, v 38. minuti pa so znova zapretili gostje. Po levi strani je prodrl Rafael Leao, ki se je vrnil v zasedbo Milana po poškodbi. Portugalec je iz neposredne bližine sprožil tik mimo desne vratnice.

Ko se prah po tej akciji še ni polegel, pa so priložnost imeli tudi gostje, ko je po podaji Hakana Calhanogluja z glavo poskusil Edin Džeko, a je imenitno posredoval vratar Milana Mike Maignan. V prvem polčasu so imeli za odtenek več žogo v posesti nogometaši Milana (57:43), obe ekipi pa sta po enkrat sprožili v okvir vrat nasprotnika.

Lautaro Martinez je zadel za 1:0. Foto: Reuters

Martinez zabil zadnji žebelj v krsto Milana

V precej mirnem drugem polčasu pa je eksplozija navdušenja sledila v 74. minuti, na levi strani kazenskega prostora se je po podaji Romeluja Lukakuja znašel Lautaro Martinez, ki je z levico močno sprožil v bližnji kot vrat Milana in premagal nemočnega Maignana. S tem je postavil tudi končni izid srečanja, saj Milanu v zadnjih minutah ni več uspelo resneje ogroziti vrat velikih tekmecev, ki so napredovali še na svojem 18. od 19 dvobojev, na katerih so zmagali na prvi tekmi.

Inter in Milan sta odigrala svoj 238. dvoboj v vseh tekmovanjih. Inter ima 89 zmag, AC Milan 79, 69 tekem pa se je končalo z remijem. Inter je proti Milanu dobil zadnje štiri medsebojne obračune, vključno z zmago na povratni tekmi polfinala pa je Inter zdaj niz zaporednih zmag v vseh tekmovanjih podaljšal že na osem tekem, na katerih je dosegel 21 golov.

V Manchestru bo vroče

Prva tekma se je končala z izidom 1:1. Foto: Reuters V sredo ob 21. uri se bosta v drugem polfinalnem obračunu pomerila Manchester City in Real Madrid. Prva tekma - za mnoge finale pred finalom - se je končala z 1:1. V 36. minuti je najprej zadel Vinicius Jr., ki je z mojstrskim strelom z okrog 18 metrov premagal rojaka Edersona. V drugem polčasu so gostje le dočakali tisto, po kar so prišli v Madrid. V 67. minuti je Ilkay Gündogan zaposlil Kevina de Bruyna, izkušeni Belgijec pa je z izjemno močnim in natančnim strelom po tleh z okrog 20 metrov matiral Thibauta Courtoisa in postavil končni izid srečanja. Pri Realu se bo po kazni vrnil branilec Eder Militao.

V polfinalu sta se tekmeca pomerila že lani. Takrat se je po preobratu na povratni tekmi smejalo madridskemu Realu, ki je pozneje osvojil svoj 14. evropski naslov. V finalu je preskočil še enega angleškega predstavnika, Liverpool. Z Otočani ima v zadnjih sezonah zelo prijetne izkušnje. Letos jo je v osmini finala zagodel Liverpoolu, v četrtfinalu je bil boljši od Chelseaja, zdaj pa se bo nameril proti razigrani zasedbi Cityja, ki je spomladi ujela sanjski ritem, tako da premaguje tekmece kot po tekočem traku. Nasmiha se ji tudi nov nov naslov angleškega prvaka. Zadnji angleški klub, ki je osvojil tri največje lovorike v istem letu, je bil njihov mestni sosed Manchester United (1999). A v vitrinah na Etihadu si še naprej močno želijo tudi lovoriko lige prvakov.

Real je s 14 naslovi rekorder tekmovanja. Mancester City pa ima le eno evropsko lovoriko, in sicer pokal pokalnih zmagovalcev leta 1970. Sinjemodri četrtič igrajo polfinale: leta 2016 so ga izgubili, leta 2021 dobili, lani pa spet obtiači v polfinalu. Velja pa omeniti, da Angleži v ligi prvakov doma niso izgubili že pet let, v tem letu pa so dobili vseh 14 domačih tekem.

Trener vodilnega angleškega premierligaša Josep Guardiola je z Barcelono kraljeval tudi v Evropi, ligo prvakov nazadnje osvojil leta 2011, nato pa zaman trkal na vrata dobitnikov evropskega naslova. Čeprav je pozneje vodil tako močna kluba, kot sta Bayern in Manchester City, mu ni uspelo ponoviti evropskih uspehov, ki jih je pred tem dosegal z Barcelono. Najbližje je bil leta 2021, a je v angleškem finalu izgubil proti Chelseaju.

Finale bo 10. junija v Istanbulu.