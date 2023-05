V Milanu se obeta veliki spektakel, strateg Interja opozarja

Nogometaši Interja iz Milana, pri katerih bo slovenski vratar Samir Handanović sedel na klopi, bo danes zvečer ob 21. uri na povratni polfinalni tekmi lige prvakov gostil mestnega tekmeca Milan. Modro-črni imajo pred povratnim obračunom lepo prednost, saj so prvi dvoboj dobili z 2:0. V sredo se obeta še spektakel na Etihadu, kjer se bosta na povratni tekmi po remiju na prvi tekmi (1:1) pomerila še Manchester City in Real Madrid.

Torek, 16. maj:

Na stadionu San Siro v Milanu bo po slabem tednu dni v vlogi domačina na velikem derbiju della Madonnina v vlogi domačina še Inter, ki je prvo tekmo proti Milanu dobil z izidom 2:0. Za trikratne zmagovalce lige prvakov iz let 1964, 1965 in 2010 sta na prvi tekmi zadela Bošnjak Edin Džeko v osmi in Armenec Henrih Mhitarjan v enajsti minuti.

Milan je v Evropi sicer uspešnejši, saj je bil sedemkrat prvak Evrope v letih 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 in 2007. Milančani upajo, da bo zanje po poškodbi lahko spet zaigral glavni "kreativec" Rafael Leao. Za Portugalca bi bil preboj v finale še toliko lepši, saj bo prav 10. junija praznoval 24. rojstni dan. "Njegovo stanje je veliko boljše, treniral je z nami in predvidevam, da bo tudi v ekipi za obračun," je dejal strateg Milana Stefano Pioli.

Edin Džeko je na prvi tekmi zadel za vodstvo z 1:0. Foto: Guliverimage

"Ni se lahko pripravljati na takšno tekmo, a v glavah imamo samo en cilj. Želimo si zmagati in se uvrstiti v finale. Tokrat zares nihče ne verjame, da lahko Milan pride v finale, a jaz vem, da lahko odigramo odlično tekmo," je pred srečanjem še povedal Pioli. "Kot trener vsako tekmo obravnavam enako. To bo ena najpomembnejših tekem v zgodovini Interja. Imamo lepo prednost, a te ne bomo samo branili, morali bomo igrati na svoj način," pa je pred srečanjem poudaril strateg Interja Simone Inzaghi.

Inter in Milan bosta odigrala še svoj 237. dvoboj v vseh tekmovanjih. Inter ima zdaj 88 zmag, AC Milan 79, 69 tekem pa se je končalo z remijem. Inter je poleg prve polfinalne tekme lige prvakov dobil tudi zadnji dve medsebojni srečanji v italijanskem prvenstvu in domačem superpokalu, vključno z zadnjo zmago v serie A pa je Inter zdaj niz zaporednih zmag v vseh tekmovanjih podaljšal že na sedem tekem, na katerih je dosegel dvajset golov.

Milanska velikana sta se nazadnje na tej stopnji tekmovanja srečala pred točno dvajsetimi leti, ko so se napredovanja veselili nogometaši AC Milana, ki so nato v finalu ugnali Juventus in osvojili šesto od svojih sedmih lovorik evropskega prvaka. Zadnjo so dodali leta 2007. Inter ima v svojih vitrinah tri najelitnejše naslove. Dva imata že dolgo brado (1963/64, 1964/65), zadnji pa je iz leta 2010. To je hkrati tudi zadnji naslov italijanskih klubov v ligi prvakov.

Verjetni začetni postavi: Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Martinez Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Krunić, Tonali; Saelemakers, Diaz, Leao; Giroud

V Manchestru bo vroče

V sredo ob 21. uri se bosta v drugem polfinalnem obračunu merila Manchester City in Real Madrid. Prva tekma - za mnoge finale pred finalom - se je končala z 1:1. V 36. minuti je najprej zadel Vinicius Jr., ki je z mojstrskim strelom z okrog 18 metrov premagal rojaka Edersona. V drugem polčasu so gostje le dočakali tisto, po kar so prišli v Madrid. V 67. minuti je Ilkay Gündogan zaposlil Kevina de Bruyna, izkušeni Belgijec pa je z izjemno močnim in natančnim strelom po tleh z okrog 20 metrov matiral Thibauta Courtoisa in postavil končni izid srečanja. Pri Realu se bo po kazni vrnil branilec Eder Militao.

Prva tekma se je končala z izidom 1:1. Foto: Reuters

V polfinalu sta se tekmeca pomerila že lani. Takrat se je po preobratu na povratni tekmi smejalo madridskemu Realu, ki je pozneje osvojil svoj 14. evropski naslov. V finalu je preskočil še enega angleškega predstavnika, Liverpool. Z Otočani ima v zadnjih sezonah zelo prijetne izkušnje. Letos jo je v osmini finala zagodel Liverpoolu, v četrtfinalu je bil boljši od Chelseaja, zdaj pa se bo nameril proti razigrani zasedbi Cityja, ki je spomladi ujela sanjski ritem, tako da premaguje tekmece kot po tekočem traku. Nasmiha se ji tudi nov nov naslov angleškega prvaka. Zadnji angleški klub, ki je osvojil tri največje lovorike v istem letu, je bil njihov mestni sosed Manchester United (1999). A v vitrinah na Etihadu si še naprej močno želijo tudi lovoriko lige prvakov.

Trener vodilnega angleškega premierligaša Josep Guardiola je z Barcelono kraljeval tudi v Evropi, ligo prvakov nazadnje osvojil leta 2011, nato pa zaman trkal na vrata dobitnikov evropskega naslova. Čeprav je pozneje vodil tako močna kluba, kot sta Bayern in Manchester City, mu ni uspelo ponoviti evropskih uspehov, ki jih je prej dosegal z Barcelono. Najbližje je bil leta 2021, a je v angleškem finalu izgubil proti Chelseaju.

Finale bo 10. junija v Istanbulu.

Liga prvakov, polfinale, povratni tekmi:

Torek, 16. maj:

Sreda, 17. maj: