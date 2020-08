PSG je le dočakal tako želeni finale in končal Kamplove evropske sanje

RB Leipzig je ostal brez velikega finala, potem ko je bil PSG v Lizboni boljši nasprotnik od prve do zadnje minute.

Sploh v prvem polčasu so Parižani blesteli. Neymar je dvakrat zatresel okvir vrat, v polno pa je kot prvi, tako v dramatičnem četrtfinalu proti Atalanti, meril brazilski branilec Marquinhos. Zadel je v 13. minuti po prostem strelu Angela Di Marie, ki je v 42. minuti po lepi podaji Neymarja povišal vodstvo francoskih prvakov na 2:0. Na začetku drugega polčasa so Nemci pritisnili in zaigrali veliko bolje, a ko je po novi podaji Di Marie v 56. minuti za PSG še tretjič zadel Juan Bernat, je bilo vsega konec. Kot se je izkazalo pozneje, je bil to tudi končni izid tekme.

PSG se je tako po štirih četrtfinalih in treh osminah finala v zadnjih sedmih sezonah naposled le uvrstil v finale lige prvakov. To se je zgodilo prvič v zgodovini kluba. Pred tem je najdlje, do polfinala, prišel v sezoni 1994/95.

Kevin Kampl je za Leipzig igral do 64. minute, a se tokrat, za razliko od četrtfinalne tekme proti Atleticu Madridu, ni izkazal. Nekdanji slovenski reprezentant tako ni ponovil podviga Jana Oblaka, ki je bil leta 2016 zadnji slovenski nogometaš v velikem finalu elitnega evropskega klubskega tekmovanja, v katerem je potem izgubil proti Real Madridu po enajstmetrovkah.

Bo Bayern zmlel tudi Lyon?

V sredo nas čaka še drugi polfinalni obračun, v katerem je Lyon, ki je poskrbel še za eno veliko presenečenje v tej sezoni, potem ko je v četrtfinalu šokiral Manchester United Josepa Guardiole. Na drugi strani bo Bayern München, ki v tekmo vstopa z vlogo velikega favorita. Sploh po tem, ko je v četrtfinalu razbil Barcelono kar z 8:2.

Liga prvakov, polfinale: Torek, 18. avgust:

RB Leipzig : PSG 0:3 (0:2)

Marquinhos 13., Di Maria 43., Bernat 56.



Sreda, 19. avgust:

21.00 Lyon - Bayern

Preberite še: