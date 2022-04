Liverpool napadel z vsemi topovi in strl odpor presenečenja sezone

Liverpool je danes na prvi tekmi drugega polfinala lige prvakov na Anfieldu z 2:0 (0:0) ugnal Villarreal in si pred povratno tekmo priigral boljše izhodišče. V torek pa sta Manchester City in Real Madrid poskrbela za eno najboljših predstav v tej sezoni najelitnejšega evropskega tekmovanja. Sinjemodri so na prvi polfinalni tekmi pred domačimi navijači zmagali s 4:3 (2:1) in bodo tako na povratnem obračunu branili zadetek prednosti. Povratni tekmi bosta 3. in 4. maja v Španiji.

V Liverpoolu je danes gostovalo največje presenečenje sezone lige prvakov, Villarreal, ki je v četrtfinalu senzacionalno izločil Bayern iz Münchna. Zasedba Jürgena Kloppa je na Anfieldu upravičila vlogo favorita. Angleški klub je od prve minute prevzel nadzor nad igro ter narekoval oster ritem, a so nogometaši španskega kluba v prvem polčasu uspešno odbili vse napade domačih. Gostitelji so bili najbližje zadetku v 42. minuti, ko je izredno močan strel proti golu Villarreala sprožil Thiago Alcantara, a je njegov poskus zadel vratnico. Reds so imeli v prvem polčasu kar 63 odstotkov časa žogo v svoji posesti, sprožili so 15 strelov, od tega štiri v okvir vrat Villarreala, a do zadetka niso prišli. Aktualni prvak lige Europa je v prvem polčasu zbral le en strel.

Liverpool je ob podaji oziroma strelu Jordana Hendersona ter nesrečnem posredovanju Pervisa Estupinana povedel z 1:0. Foto: Reuters

A Liverpool je na začetku drugega polčasa napadel še bolj odločno, kar se je domačim kar hitro obrestovalo. V 53. minuti je po desni strani prodiral kapetan Liverpoola Jordan Henderson, ki je žogo poslal v kazenski prostor, ta pa je oplazila Pervisa Estupinana, ki je žogo nesrečno poslal v lastno mrežo. Le dobri dve minuti kasneje pa je Liverpool zapretil še drugič, potem ko je po natančni podaji Mohameda Salaha zadel še Sadio Mane in postavil končni izid tekme. Liverpool je sicer do konca še napadal in si ustvarjal priložnosti, vendar se rezultat ni več spremenil. Vlogo četrtega sodnika je na tej tekmi opravil slovenski sodnik Slavko Vinčić.

Sadio Mane je v 55. minuti povišal na 2:0. Foto: Reuters

Liverpool, ki je na poti do polfinala izločil Inter in Benfico, se bo tako na gostovanje v Španijo podal s popotnico dveh zadetkov prednosti. Villarreal je bil danes praktično brez prave priložnosti, zbral je le en strel, pa še tega ne v okvir vrat nasprotnika in se bo moral pred domačimi navijači močno potruditi, če bo po Juventusu in Bayernu želel šokirati še angleškega velikana.

Reds sicer v tej sezoni kot edina evropska ekipa še naprej ostajajo v boju za kar štiri lovorike. Zasedba Jürgena Kloppa je v tej sezoni že osvojila naslov v angleškem ligaškem pokalu, prav tako so se uvrstili v finale pokala FA, ob tem pa poleg lige prvakov bijejo hud boj tudi za angleško krono.

Man City po izjemnem strelskem spektaklu do prednosti pred Realom

V torek pa so za atomski nogomet in pravo nogometno poezijo na stadionu Etihad poskrbeli nogometaši Manchester Cityja in Real Madrida. To so na koncu s 4:3 dobili nogometaši angleškega kluba, ki bodo tako prihodnji teden v Madridu branili zadetek prednosti. Tekmeca sta na srečanju na Otoku več kot upravičila pričakovanja nogometnih sladokuscev. City se je sicer moral na domači zelenici znajti brez kaznovanega Joaa Cancela, ob tem pa je zaradi poškodbe manjkal tudi Kyle Walker.

Poslastica na Etihadu se je začela povsem po notah gostiteljev. Že v drugi minuti je predložek v kazenski prostor poslal Riyad Mahrez, Courtoisa pa je s strelom z glavo premagal Kevin de Bruyne in domače popeljal v vodstvo z 1:0. Belgijski nogometaš je za City zadel tudi na prvi tekmi četrtfinala proti Atletico Madrid, kar je na koncu zadostovalo za uvrstitev v polfinale. Real si tudi v nadaljevanju ni mogel opomoči po začetnem šoku, že v enajsti minuti si je obramba španskega velikana privoščila novo napako, ki jo je zanesljivo po podaji strelca prvega gola v zadetek preobrnil Gabriel Jesus, ki je žogo poslal v desno stran vrat Reala.

Gabriel Jesus je v enajsti minuti takole premagal vratarja Reala Thibauta Courtoisa. Foto: Reuters

V 29. minuti je bil Real na robu prepada, a je strel Phila Fodena po protinapadu Manchester Cityja za nekaj milimetrov zletel mimo desne vratnice gola Reala. Le dobri dve minuti kasneje je bil nenatančen še Oleksandr Zinčenko.

V Manchestru je tako tekma potekala povsem po željah domače ekipe, nato pa je Real Madrid praktično iz nič vendarle dosegel zadetek. V 33. minuti je po podaji Ferlanda Mendyja mojstrsko zadel kdo drug kot Karim Benzema, ki je vknjižil že svoj 13. zadetek v tej sezoni lige prvakov.

Strelska toča tudi v drugem polčasu

Takoj na začetku drugega polčasa je imel City spet veliko priložnost. Po samostojni akciji je vratnico zadel Mahrez, nato pa je odbito žogo skušal v gol pospraviti še Foden, a jo je pred golovo črto ustavil Dani Carvajal. A City je kmalu zatem spet udaril, v 53. minuti je za 3:1 vendarle zadel Foden. Vendar tudi tokrat veselje sinjemodrih ni trajalo dolgo, le dve minuti zatem je na drugi strani udarec vrnil Vinicius Junior. A City se tu še ni ustavil, v 74. minuti je z močnim strelom žogo v zgornji levi kot gola Reala z roba kazenskega prostora poslal še Bernardo Silva in gostitelje popeljal v vodstvo s 4:2.

Karim Benzema je dosegel dva zadetka. Foto: Reuters

A gostje so se vrnili še tretjič. V 81. minuti je v kazenskem prostoru domačih z roko igral Aymeric Laporte, sodnik pa je brez oklevanja pokazal na belo piko. Odgovornost je prevzel Benzema, ki je s panenko rutinirano premagal vratarja gostiteljev Edersona in se še 14. v evropski sezoni podpisal pod zadetek, s tem pa postavil tudi končni izid izjemnega obračuna.

Real tako proti Cityju tudi na četrti medsebojni tekmi v Manchestru ni prišel do zmage. Prihodnji teden se tako v Madridu obeta nov spektakel, kljub porazu pa so izkušnje gotovo na strani čete Carla Ancelottija, ki je s 13 naslovi najuspešnejša ekipa v zgodovini lige prvakov, Pep Guardiola pa bo s svojimi varovanci poskušal priti do drugega zaporednega finala in do možnosti osvojitve prve evropske lovorike.