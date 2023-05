Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na eni strani rekorder tekmovanja, 14-kratni evropski prvak Real Madrid, poln izkušenj in prestiža, na drugi pa Manchester City, eden od najbogatejših klubov na svetu, ki kljub izjemnim finančnim vložkom še ni dočakal tistega, kar bi ga najbolj osrečilo. To pa je evropski naslov. Bo v sezoni, kjer Erling Haaland trese mreže v neverjetnem ritmu, drugače? Danes se bo Norvežan v Madridu spopadel z obrambo belih baletnikov, v kateri ne bo kaznovanega Ederja Militaa. Povratna tekma sledi prihodnjo sredo v Manchestru.

V polfinalu sta se pomerila že lani. Takrat se je po preobratu na povratni tekmi smejalo madridskemu Realu, ki je pozneje tudi osvojil evropski naslov. V finalu je preskočil še enega angleškega predstavnika, Liverpool. Z Otočani ima v zadnjih sezonah zelo prijetne izkušnje. Letos jo je v osmini finala zagodel Liverpoolu, v četrtfinalu je bil boljši od Chelseaja, zdaj pa se bo nameril proti razigrani zasedbi Cityja, ki je spomladi ujela sanjski ritem, tako da premaguje tekmece kot po tekočem traku in vztraja v boju za trojno krono! Zadnji angleški klub, ki je osvojil tri največje lovorike v istem letu, je bil njegov mestni sosed Manchester United (1999).

Na zadnjem treningu madridskega Reala je prevladovala dobra volja. Luka Modrić bo nared za nastop. Foto: Reuters

Real lahko sezono sklene z dvema lovorikama. V soboto je osvojil španski pokal, upravičil vlogo favorita proti Osasuni, mojstrstvo v napadu pa je pokazal mladi Brazilec Rodrygo, v prvenstvu pa mu je Barcelona pobegnila za preveč točk, da bi lahko ubranil naslov.

''City se zdi neustavljiv, a lahko tekmujemo z njim. Priigrali si bomo svoje priložnosti. Ne razmišljamo le o tem, da bi ustavili le enega igralca (Haaland, op. p.). Ko govorimo o njem, moramo govoriti o vsej ekipi, ki napada in ima ogromno idej. Zato želimo ustaviti vso ekipo. Želimo pozitiven rezultat. Nočemo trpeti, ampak odigrati dobro tekmo. Naš cilj je, da bi se izognili težavam,'' napoveduje tekmo Carlo Ancelotti. Italijanski trenerski lisjak naj bi vodil Real tudi v prihodnji sezoni, pred tem pa bi lahko kraljevi klub popeljal do 15. evropske zvezdice! Real bo danes v obrambi pogrešal kaznovanega Ederja Militaa, se pa v zasedbo vrača Luka Modrić, ki je hitreje od napovedanega odpravil poškodbo stegenske mišice.

Guardiola ni bil evropski prvak že 12 let

Josep Guardiola je lani v polfinalu lige prvakov izpadel prav proti Realu. Bo letos drugače? Foto: Reuters Trener vodilnega angleškega premierligaša Josep Guardiola odlično pozna stadion Santiago Bernabeu. ''V Madrid smo pripotovali opogumljeni. V zadnjem obdobju igramo zares dobro. Sem nismo prišli po maščevanje, ampak poskušamo izkoristiti priložnost, da bi v tej sezoni osvojili evropski naslov. Nekega dne nam bo uspelo. Lahko bi nam že lani, če se v polfinalu ne bi srečali ravno z Realom,'' se španski strateg spominja bolečega izpada proti Realu. Z Barcelono je kraljeval tudi v Evropi, nazadnje osvojil ligo prvakov leta 2011, nato pa zaman trkal na vrata dobitnikov evropskega naslova. Čeprav je pozneje vodil tako močna kluba, kot sta Bayern in Manchester City, mu ni uspelo ponoviti evropskih uspehov, ki jih je prej dosegal z Barcelono. Najbližje je bil leta 2021, a je v angleškem finalu izgubil proti Chelseaju.

Guardiola je na zadnji prvenstveni tekmi proti Leeds Unitedu spočil kar nekaj prvokategornikov. Dobro so se spočili Jack Grealish, John Stones, Rodri in Bernardo Silva, po poškodbi pa se v ekipo vrača še belgijski as Kevin de Bruyne, tako da bo City v španskem glavnem mestu nastopil z najmočnejšo zasedbo, v kateri bo v ospredju Erling Haaland.

Soigralci so na zadnji tekmi z Leedsom tako čestitali novemu strleskemu rekorderju angleške premierlige Erlingu Haalandu. Foto: Reuters

Mladi norveški fenomen je z 12 zadetki prvi strelec lige prvakov. Rekord tekmovanja sicer znaša 17 golov, v sezoni 2013/14 ga je dosegel Cristiano Ronaldo. Takrat so šli beli baletniki do konca, trenersko paličico pa je držal v rokah kdo drug kot Carlo Ancelotti. Osvojil je "decimo", jubilejni deseti naslov.

V sredo se bosta v prvi polfinalni tekmi lige prvakov udarila še milanska velikana.

Finale bo 10. junija v Istanbulu.

