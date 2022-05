Po šoku v prvem polčasu Liverpool v drugem postavil stvari na svoje mesto

Prvi finalist nogometni lige prvakov je Liverpool. Na povratni tekmi v Villarrealu je branil dva gola prednosti. Domači so na krilih navijaške norije v prvem polčasu povedli z 2:0, a so redsi v drugem polčasu stvari postavili na svoje mesto. Zabili so tri gole. Zmagali so s 3:2 in napredovali s skupnim izidom 5:2.

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi):



Torek, 3. maj:

Villarreal : Liverpool 2:3 /0:2/

Dia 3., Coquelin 40.; Fabinho 62., Diaz 67., Mane 74.



Sreda, 4. maj:

21.00 Real Madrid - Manchester City /3:4/



// rezultat prvih tekem

Kljub dežju so se navijači Villarreala že več ur pred tekmo zbrali pred stadionom. Foto: Guliver Image Čeprav je španski Villarreal prvo tekmo izgubil z 0:2, so navijači rumene podmornice verjeli v preobrat. Že več ur pred povratno tekmo so zavzeli ulice pred stadionom Ceramica. Z baklami in glasnim navijanjem so pozdravili nogometaše, ko jih je klubski avtobus pripeljal na prizorišče morda največje tekme v zgodovini kluba. In neverjetno kuliso so pripravili tudi pred prvim sodnikovim žvižgom. "Brez besed," so zapisali na klubskem Twitter profilu.

Ni la lluvia, ni la tormenta ⛈ han detenido a los groguets...



¡VAYA RECIBIMIENTO 🙌!#UCL pic.twitter.com/P6VNTw5g2q — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2022

Očitno je navijaška norija nogometaše Villarreala samo dodatno podžgala. Od prve minute so odločno krenili proti Liverpoolovem golu. In po podaji Etienna Capoueja je že v tretji minuti zabil Boulaye Dia. Prvi gol v letošnji ligi prvakov za reprezentanta Senegala. Gol bližje preobratu so bili domači bolj nevaren nasprotnik tudi v nadaljevanju prvega polčasa. Gostje so potrebovali pol ure, da so vzpostavili ravnotežje moči na razmočeni zelenici.

Foto: Reuters

Francis Coquelin je zadel za 2:0. Foto: Reuters Nova drama v 37. minuti, ko je Lo Celso padel prek po tleh drsečega vratarja redsov Allisona Beckerja. Sodnik se ni oglasil. Nogometaši Villarreala in njihovi navijači so bili na nogah, a 11-metrovke niso dobili. Vendarle je bilo le tri minute pozneje 2:0. Še enkrat je izvrstno v kazenski prostor podal Capoue in z glavo je Beckerja matiral Francis Coquelin. Tudi zanj prvi evropski gol v sezoni.

Po odmoru je udaril Liverpool. In zabil tri gole. Foto: Reuters Ob skupnem izidu obeh tekem 2:2 je Liverpool prvič resneje zapretil šele na začetku drugega polčasa. V 50. minuti je Trent Alexander-Arnold streljal s 30 metrov, žoga se je odbila od enega od branilcev in prevarala Geronima Rullija, a se je odbila od prečke. Odrešitev za goste z Otoka je le prišla v 62. minuti. Mohamed Salah je pripravil priložnost, Fabinho je v kazenskem prostoru zanesljivo zadel za znižanje na 1:2 oziroma skupno vodstvo 3:2. In tudi njegov prvi gol v ligi prvakov to sezono. Pet minut pozneje je stadion utihnil. Podal je Alexander-Arnold, za 2:2 pa zadel Luis Diaz. Vratarju je žoga ušla med nogama.

Luis Diaz. That is all. 🤩 pic.twitter.com/HkksE2nSBO — Liverpool FC (@LFC) May 3, 2022

V drugem polčasu je bil na igrišču povsem drug Liverpool in Villarreal je šel iz raja v pekel dokončno v 74. minuti. Petič v letošnji ligi prvakov je zadel še najboljši posameznik angleškega kluba to sezono Sadio Mane. Za vodstvo s 3:2 oziroma za uvrstitev v finale s skupnim izidom 5:2. Zaslužen finale za Angleže, ki ostajajo v igri za četvorček lovorik.

Vseangleški finale?

Nogometna Evropa bi lahko 28. maja v Parizu spremljala četrti vseangleški finale v zgodovini lige prvakov. Liverpool je že finalist, drugega bomo dobili v sredo. V Madridu se bosta pomerila evropski rekorder Real in Manchester City. Prvi polfinalni dvoboj je postregel s spektakularnim festivalom golov in zmago angleških prvakov s 4:3.