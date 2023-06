V živo: Še drugi polfinale, goli padajo že od začetka

Liga narodov, zaključni turnir (polfinale):

Četrtek, 15. junij:

Rodri je v soboto Man City popeljal do evropskega naslova, danes pa bo poskušal znova zagreniti življenje številnim nogometašem Interja. Foto: Reuters V drugem polfinalnem srečanju lige narodov se bosta v Enschedeju udarili Španija in Italija. Na tej tekmi bo pravico delil slovenski sodnik Slavko Vinčić, to pa bo ponovitev spopada s prejšnjega zaključnega turnirja lige narodov, v katerem so Španci v polfinalu na San Siru z 2:1 premagali azzurre, aktualne evropske prvake, s tem pa končali njihov rekordni niz neporaženosti, ki je trajal kar 37 tekem.

Za Španijo bo nastopil tudi nedavni junak finala lige prvakov Rodri, ki je zatresel mrežo Interja in na evropski prestol popeljal Manchester City. Tako se bo slab teden po finalu lige prvakov še enkrat pomeril s številnimi nogometaši Interja (Federico Dimarco, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni in Nicolo Barella).

Rdečo furijo vodi Luis de la Fuente, na klopi Italije pa že dalj časa, čeprav se vmes ni kvalificiral na SP 2022, vztraja Roberto Mancini. Azzurre je leta 2021 že popeljal do evropskega naslova, od nove lovorike je zdaj oddaljen le še dva koraka.

Liga narodov, zaključni turnir (polfinale):

Sreda, 14. junij:

Četrtek, 15. junij: