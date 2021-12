Noro, kakšen žreb! Messi proti Ronaldu, Slovenci proti 100-odstotnim velikanom.

Žreb osmine finala lige prvakov je postregel z zelo atraktivnimi pari. V igri za evropsko krono ostajajo tudi trije slovenski legionarji, Jan Oblak (Atletico), Samir Handanović (Inter) in Benjamin Šeško (Salzburg). Četrtfinale bodo lovili proti Bayernu, Ajaxu oziroma Liverpoolu, proti edinim klubom, ki so v skupinskem delu osvojili maksimalnih 18 točk. Izjemno poslastico bo predstavljal obračun PSG in Manchester Uniteda, saj se bosta spopadla Lionel Messi in Cristiano Ronaldo.

Pari osmine finala lige prvakov: Benfica Lizbona (Por) - Real Madrid (Špa)

Villarreal (Špa) - Manchester City (Ang)

Atletico Madrid (Špa/Jan Oblak) - Bayern München (Nem)

Salzburg (Avt/Benjamin Šeško) - Liverpool (Ang)

Inter Milano (Ita/Samir Handanović) - Ajax (Niz)

Sporting Lizbona (Por) - Juventus (Ita)

Chelsea (Ang) - Lille (Fra)

PSG (Fra) - Manchester United (Ang)

Ples kroglic v Nyonu je poskrbel za kopico atraktivnih parov. Pred žrebom so se vsi nosilci želeli izogniti bogatemu in še kako ambicioznemu PSG, ki s svojim atomskim napadom Messi – Neymar – Mbappe spada med največje favorite za osvojitev evropskega naslova. Na koncu se želja ni uresničila rdečim vragom. Parižani se bodo namreč za četrtfinalno vozovnico udarili z Manchester Unitedom, kar pomeni, da bo nogometni svet priča ''obračunu vseh obračunov'', saj se bosta na zelenici pomerila najboljša nogometaša tega stoletja, Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Pred sezono sta dvignila veliko prahu z menjavo kluba.

Cristiano Ronaldo je pomagal Manchester Unitedu do prvega mesta v skupini G, kjer je Iličićeva Atalanta osvojila tretje mesto. Foto: Reuters

Portugalec, strelski rekorder lige prvakov, ki bo na tekmah osmine finala štel že 37 let, še ni rekel zadnje, po zadnjih uspešnih predstavah pod vodstvom novega trenerja rdečih vragov Ralfa Rangnicka ne skriva dobre volje, ga pa v letu 2022 čaka kar nekaj visokih ovir. Tako v klubskem kot tudi reprezentančnem nogometu, saj bo pot do SP 2022 v Katar najverjetneje lovil prek evropskih prvakov Italijanov!

Za vodilno ekipo francoskega prvenstva, ki ima ogromno prednost pred zasledovalci, konkurenca med igralci pa je tako huda, da je prepolna zvezdnikov tudi rezervna klop, bi bilo vse drugo kot evropski naslov v tej sezoni neuspeh, zato čaka United, ki v tej sezoni (še) ni prepričal navijačev z želenimi predstavami v domačem prvenstvu, še kako zahtevno delo.

Oblak je enkrat že izločil Bayern

Tako je Jan Oblak ubranil 11-metrovku Thomasu Müllerju leta 2016. Foto: Reuters Podobno velja za vse tri slovenske nogometne legionarje, ki ostajajo v igri za najbolj prestižni naslov. Jan Oblak je v nedeljo v velikem madridskem derbiju priznal premoč Realu (0:2) in na lestvici močno zaostal za belimi baletniki. Bi lahko navijačem več radosti prinesel v Evropi? Rdeče-bele čaka ena izmed najtežjih ovir. Žreb jih je povezal z Bayernom iz Münchna, ki v zadnjih letih navdušuje mlado in staro.

V prejšnji sezoni ga je na cedilu pustila poškodba Roberta Lewandowskega (Poljak jo je staknil na reprezentančni tekmi proti San Marinu!), ki se je zgodila ravno v času četrtfinalnih obračunov s PSG. Na roko jim ni šlo niti pravilo pomembnosti večjega števila doseženih zadetkov v gosteh. V tej sezoni v tekmovanjih pod okriljem Uefe ne velja več, tako da čaka 16 najboljših evropskih klubov spomladi pomembna novost. Oblak ima na Bayern mešane spomine, najlepši pa so tisti izpred petih let, ko je Simeonejeva četa tudi po zaslugi izjemnih posredovanj Škofjeločana (na povratni tekmi na Bavarskem je ubranil tudi 11-metrovko Thomasu Müllerju) v polfinalu izločila Bavarce.

Novopečena slovenska rekorderja proti nedotakljivima velikanoma

Samir Handanović bo prvič zaigral v izločilnem delu lige prvakov, ki jo je Inter nazadnje osvojil pred 11 leti. Foto: Guliverimage Spomladi bosta prvič v izločilnem delu lige prvakov nastopila dva Slovenca. Dva novopečenega slovenska rekorderja, najstarejši in najmlajši nogometaš z omenjenim privilegijem. Samir Handanović, kapetan Interja, se je prvič z milanskim velikanom prebil v osmino finala, tam pa bo skušal izločiti Ajax. Nizozemski prvak je podobno kot Bayern (in tudi Liverpool) v skupinskem delu osvojil maksimalnih 18 točk, nogometno javnost pa očaral z dopadljivim in napadalnim nogometom, kjer sta izstopala zlasti vroči strelec Sebastien Haller in srbski dirigent Dušan Tadić. Predstavljala bosta veliko nevarnost 37-letnemu Ljubljančanu, ki je s svojim klubom prevzel vodstvo v domačem prvenstvu in ne skriva visokih ciljev.

Zgodovino piše tudi Salzburg. Serijski avstrijski prvak, znan po odličnem delu z mladimi ter najmlajši ekipi v ligi prvakov, se je prvič prebil med 16 najboljših. Tudi s pomočjo komaj 18-letnega slovenskega dragulja Benjamina Šeška. Če bo zadel v izločilnem delu, bo na lestvici najmlajših slovenskih strelcev lige prvakov prehitel rekorderja Luko Zahovića.

Liverpool se bo v osmini finala nameril na najmlajšo zasedbo lige prvakov. Foto: Guliverimage

Rdeči so v zastrašujoči formi. V Evropi in na Otoku so skoraj nepremagljivi, pod vodstvom Jürgena Kloppa in vročega Egipčana Mohameda Salaha pa načrtujejo nove podvige. O tem, kako nevaren je lahko Salzburg, so se dobro prepričali že v prejšnji sezoni, v Avstriji pa verjamemo, da bi lahko čez nekaj mesecev namučili favorita.

Skupini pred žrebom osmine finala: Nosilci/zmagovalci skupin: Ajax (Niz), Bayern München (Nem), Juventus (Ita), Lille (Fra), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Manchester United (Ang), Real Madrid (Špa) Nenosilci/drugouvrščene ekipe skupin: Atletico Madrid (Špa – Jan Oblak), Benfica (Por), Chelsea (Ang), Inter Milano (Ita – Samir Handanović), PSG (Fra), Salzburg (Avt – Benjamin Šeško), Sporting Lizbona (Por), Villarreal (Špa)

Največ jih imajo Angleži

Naslov evropskega prvaka brani Chelsea, ki je pred polovico leta v velikem finalu ugnal Manchester City. Londončani so v skupini lige prvakov zaostali za Juventusom, v osmini finala pa se bodo pomerili z Lillom. Foto: Reuters Pogled na udeležence osmine finala lige prvakov je sicer nenavaden. Pred sezono bi vsi na njem pričakovali Barcelono, ki pa se ji je zalomilo. Negativno presenečenje je tudi Sevilla, ki je ostala praznih rok proti Šeškovim rdečim bikom iz Avstrije, tretjič zapored se med 16 najboljših v Evropi žal ni posrečilo uvrstiti Iličićevi Atalanti, ki pa je za razliko od slovitega AC Milan vsaj osvojila tolažilno nagrado, nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa. V njej bo nastopila tudi Borussia Dortmund, Nemci pa imajo šele drugič v zadnjih 13 letih v osmini finala le enega predstavnika. Le Bayern.

Največ predstavnikov med 16 najboljših imajo Angleži, vse štiri. V zadnjih treh sezonah smo spremljali dva "vseangleška" finala lige prvakov, Otočani bi lahko imeli veliko uspeha tudi v tej sezoni. Tri predstavnike ima Španija, pozitivno pa so presenetili Portugalci, saj sta napredovala oba lizbonska velikana (Benfica in Sporting). Po dva udeleženca imata še Francija in Italija, po enega pa poleg Nemčije še Nizozemska (Ajax je podobno kot Bayern in Liverpool v skupinskem delu zbral maksimalnih 18 točk) in, na veliko veselje severnih slovenskih sosedov, še Avstrija!

18-letni dragulj slovenskega nogometa Benjamin Šeško igra prvič v ligi prvakov, pa si je s Salzburgom že zagotovil napredovanje v izločilni del. Foto: Guliverimage

Vseh pet vodilnih, najslabše gre Villarrealu V osmini finala lige prvakov bodo nastopili prav vsi vodilni klubi v ligah petice (Bayern, PSG, Inter, Manchester City in Real Madrid), najslabše uvrstitve v domačih prvenstvih pa beležijo Juventus (6. v Italiji), Lille (11. v Franciji) in Villarreal, Iličićev krvnik za napredovanje, ki je v španskem prvenstvu trenutno šele na 13. mestu.

Mbappe do jubileja pred 23. rojstnim dnevom

Kylian Mbappe je v francoskem prvenstvu dosegel že okroglih sto zadetkov! Foto: Reuters Kar se tiče PSG, za mnoge prvega favorita za osvojitev evropske lovorike, je potrebno dodati, kako je v vedno boljši formi. V nedeljo je na derbiju 18. kroga doma ugnal Monaco (2:0), oba zadetka pa je dosegel Kylian Mbappe.

Razveselil se je jubilejnega stotega zadetka v francoskem prvenstvu. 16 jih je dosegel za Monaco, 84 pa za PSG, ki se mu je pridružil leta 2017. Prihodnji teden bo dopolnil 23 let, spomladi, ko se bo odločalo o četrtfinalistih lige prvakov, pa bo v napadu združil moči z Brazilcem Neymarjem, ki bi se lahko že vrnil po poškodbi gležnja, ter dobitnikom letošnje zlate žoge Lionelom Messijem. Argentinec se za zdaj še privaja na tekme v Franciji. V ligi prvakov je na petih tekmah dosegel pet zadetkov, v francoskem prvenstvu pa je na desetih nastopih zadel v polno le enkrat, soigralce pa večkrat osrečeval z asistencami (4).

Države s klubi v osmini finala: 4 – Anglija

3 – Španija

2 – Francija, Italija, Portugalska

1 – Avstrija, Nemčija, Nizozemska

Prve tekme osmine finala lige prvakov bodo 15., 16., 22. in 23. februarja, povratne pa 8., 9., 15. in 16. marca. Finale bo 28. maja v St. Peterburgu.