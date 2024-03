Bayern žrtev neverjetnega prekletstva Angleža?

Danes bosta znana prva četrtfinalista lige prvakov. Pariški PSG, ki bo po koncu sezone ostal brez najboljšega igralca Kyliana Mbappeja, bo branil prednost dveh zadetkov pri Real Sociedadu, Bayern, ki je v zanj neznačilni rezultatski krizi, saj v domačem prvenstvu za vodilnim Bayerjem zaostaja za kar deset točk, navijači pa vse bolj omenjajo teorijo o nenavadnem prekletstvu Harryja Kana, pa bo skušal nadoknaditi zaostanek z gostovanja pri Laziu v Rimu (0:1). Vse drugo kot napredovanje Parižanov in Bavarcev bi pri omenjenih klubih, ki naskakujeta evropski naslov, sprožilo obilico nezadovoljstva in sprememb.

Liga prvakov, osmina finala (povratni tekmi):

Torek, 5. marec:

Real Sociedad še verjame v podvig

Luis Enrique lahko postane prvi trener, ki bi PSG popeljal do tako želenega evropskega naslova. Foto: Reuters V Baskiji so se prejšnji teden po visokem porazu Atletica končale sanje Jana Oblaka o tem, da bi se prvič v karieri uvrstil v finale španskega pokala. To se je zgodilo v Bilbau, v neposredni bližini, kakšnih sto kilometrov bolj proti zahodu države, pa bo danes odmevala himna lige prvakov.

Real Sociedad bo skušal v San Sebastianu, blizu francoske meje, izločiti najboljši in najbogatejši francoski klub PSG. Parižani so veliki favoriti, njihov trener Luis Enrique kot Španec in nekdanji selektor rdeče furije odlično pozna španski nogomet, v zadnji sezoni, v kateri nosi njihov dres Kylian Mbappe, pa želijo uresničiti cilj, ki so si ga ob začetku sodelovanja s klubom zastavili katarski mogotci. PSG želijo spraviti na evropski vrh, a se jim je največja lovorika v klubskem nogometnem svetu še vedno izmuznila.

Mbappejev status se je spremenil

Trener Real Sociedada Imanol Alguacil je na zadnjih devetih tekmah zmagal le enkrat. Foto: Reuters Tokrat so na dobri poti do preboja v četrtfinale. Na prvi tekmi so na Parku princev premagali Real Sociedad z 2:0. Gostje iz Baskije so v prvem polčasu kar nekajkrat v težave spravili Parižane, a je Gianluigi Donnarumma le ohranil mrežo nedotaknjeno.

Trener Real Sociedada Imanol Alguacil ni izgubil upanja, še vedno verjame v podvig. S pomočjo navijačev na stadionu Anoeta in spočitih najboljših igralcev, ki niso zaigrali proti Sevilli (2:3), želi španskega prvoligaša popeljati v četrtfinale. Na zadnjih devetih tekmah v vseh tekmovanjih je resda zmagal le enkrat, a se zdi, da je vso moč in pozornost usmeril v današnji dvoboj, ki prinaša denar in slavo.

Kylian Mbappe bo po koncu sezone zapustil PSG. Takrat mu tudi poteče pogodba s Parižani. Foto: Reuters

Pri Parižanih je v središču pozornosti status Mbappeja. Na zadnji tekmi je odigral le en polčas, PSG je remiziral z Monacom brez zadetkov, nato pa drugi polčas spremljal z mamo na tribunah. Odkar je vodstvo kluba obvestil, da po koncu sezone zapušča Pariz, niti ene tekme ni odigral od začetka do konca. Od takrat ni bil nikoli v zapisniku srečanja niti njegov 17-letni brat Ethan. Liga prvakov pa je takšno tekmovanje, da si bo PSG, zlasti če se bo rezultatsko znašel v težavah, težko privoščil takšno razkošje, da bi Mbappeja predčasno poslal na klop.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 – Galeno (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Phil Foden (Man City), Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal), Harry Kane (Bayern), Kylian Mbappe (PSG), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Bo Bayern sezono končal brez lovorike?

Thomas Tuchel Bayern zapušča po koncu sezone. Nekateri nemški mediji poročajo o tem, da bi lahko zapustil stolček na Bavarskem že ta teden, če bi izpadel proti Laziu v ligi prvakov. Foto: Reuters Druga današnja povratna četrtfinalna tekma lige prvakov bo v Münchnu. Bayern je še jeseni blestel v skupinskem delu in dokazoval, zakaj spada med največje kandidate za osvojitev pokala, v spomladanskem delu pa je njegova forma padla. Zaostanek za še vedno neporaženim Bayerjem v nemškem prvenstvu znaša deset točk, za dodatno slabo voljo pa je poskrbel še poraz na prvi tekmi osmine finala v Rimu (0:1). Stolček Thomasa Tuchla se je nevarno tresel, nato pa je vodstvo kluba pojasnilo, da se bo z nemškim strokovnjakom, ki je leta 2022 do evropskega naslova popeljal Chelsea, razšlo po koncu sezone. Kot kaže, se bo ravno Tuchel podpisal pod neuspeh v prvenstvu, kjer so Bavarci serijski prvaki vse od leta 2012.

Nov neuspeh, izpad iz Evrope, bi lahko za Bayern pomenil katastrofo, saj bi sezono tako lahko končali brez lovorike, kar je domala nepredstavljivo. Na začetku sezone je namreč Bayern ostal brez superpokala proti Šeškovemu in Kamplovemu RB Leipzigu, v pokalu pa je razočaral navijače v Saarbrücknu. Kot da bi se Bayern navzel smole najboljšega strelca Harryja Kana (na 32 tekmah je dosegel 31 zadetkov), ki nekoč pri Tottenhamu, čeprav je zadeval kot za stavo, ni osvojil niti ene lovorike. Podobno velja tudi za angleško izbrano vrsto. Tako se med navijači vedno bolj omenja zgodba o nenavadnem prekletstvu angleškega napadalca, ki blesti v napadu in polni mreže, a v karieri ni osvojil še niti ene lovorike. Danes bo v središču pozornosti, navijači Bayerna od njega pričakujejo zadetke, s katerimi želijo Bavarci izločili Rimljane.

Lazio je v petek v italijanskem prvenstvu ostal praznih rok proti Milanu. Foto: Reuters

"Ne smemo biti potrpežljivi. Na voljo imamo le 90 minut," Tuchel napoveduje napad na vrata Lazia od prve minute. Pred tremi tedni je zmagovalca po strelu z bele točke odločil kapetan Lazia Ciro Immobile. Italijanski prvoligaš ima za razliko od Bayerna manj težav s poškodovanimi igralci, a podobno kot Bayern ne more biti brezskrben. Trener Maurizio Sarri, ki je nekoč pri Juventusu vodil tudi zdajšnjega zvezdnika Bayerna Matthijsa de Ligta, se sooča s kritikami, saj Lazio v serie A zaseda šele deveto mesto. Do konca je še 11 krogov, rimskemu velikanu tako gori pod nogami, da bi si zagotovil uvrstitev v Evropo. Zato današnji spopad prinaša obema kluboma ogromno.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):

Torek, 5. marec:

Sreda, 6. marec:

Torek, 12. marec:

Sreda, 13. marec:

Lestvice po skupinskem delu: