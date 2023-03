Bavarci izločili Parižane, Milan zadržal prednost s prve tekme

Nogometaši Bayerna so tudi na drugi tekmi premagali PSG in napredovali v četrtfinale. Eric Maxim Choupo-Moting je v drugem polčasu zadel za vodstvo Bavarcev.

Nogometaši Bayerna iz Münchna so po zmagi v Parizu (1:0) PSG premagali tudi na povratni tekmi (2:0) in poskrbeli, da Parižani še drugo leto zapored ligo prvakov končujejo v osmini finala. Napredovanje si je v sredo z remijem pri Tottenhamu (0:0) zagotovil tudi Milan, ki je na Otok prišel s tesno prednostjo (1:0). Že v torek sta napredovala Benfica in Chelsea.

Liga prvakov, osmina finala, povratne tekme:

Bayern si je že z zmago v Parizu odprl vrata četrtfinala, tega pa potrdil še z drugo zmago, tokrat na domači Allianz Areni, kjer so Bavarci dotolkli Parižane, ki so v napadu pogrešali poškodovanega Neymarja, v obrambi pa Presnela Kimpembeja, ki mu prav tako ni bilo naklonjeno zdravje in je že odigral svoje v tej sezoni. Bayern zaradi kazni ni mogel računati na Benjamina Pavarda, tako da je priložnost od prve minute dobil Hrvat Josip Stanišić.

Konec sezone v ligi prvakov za Lionela Messija in soigralce PSG. Foto: Guliverimage Po uvodnem tipanju, je bilo pred vrati Bayerna v 25. minuti, ko se je domača obramba zapletla, poskušal je Lionel Messi, a je bil Yan Sommer na mestu. Pet minut zatem je z bližine proti vratom PSG zapretil Jamal Musiala, a se je izkazal Gianluigi Donnarumma. V 36. minuti je moral Christophe Galtier opraviti prvo menjavo, kapetan Marquinhos, ki že pred obračunom ni bil optimalno pripravljen, ni mogel nadaljevati. Zamenjal ga je Nordi Mukiele, kapetanski trak pa prevzel Kylian Mbappe. Nato pa velika napaka Somerja, Vitinha je streljal na prazen gol, a je v zadnjem trenutku na golovo črto pritekel Matthijs de Ligt in preprečil vodstvo PSG.

V 51. minuti so domači zahtevali 11-metrovko, na tleh v kazenskem prostoru se je znašel Eric Maxim Choupo-Moting, a je niso dočakali. V praktično naslednjem napadu pa veselje Bavarcev, Choupo-Moting je zatresel mrežo PSG-ja, a gola po ogledu videoposnetka zaradi prepovedanega položaja niso priznali. So se pa vendarle lahko veselili v 61. minuti, ko so povsem izigrali obrambo Parižanov, po več podajah pred golom gostov je za 1:0 zadel Choupo-Moting.

PSG je krenil v napad, s strelom je poskušal Messi, a mu Sommerja ni uspelo premagati. Zadnji žebelj v krsto gostov je v 90. minuti po protinapadu zabil Serge Gnabry in postavil končnih 2:0. Bayern je napredoval s skupnim rezultatom 3:0, PSG-ju ni uspelo zadeti na nobeni tekmi.

Milanu je za napredovanje zadostoval remi. Foto: Guliverimage

Nogometaši Milana so po uvodni zmagi na San Siru (1:0) tudi na gostovanju pri Tottenhamu ohranili svojo mrežo nedotaknjeno. Tudi mreža domačih, ki so od 77. minute - zaradi drugega rumenega kartona je pordečel Cristian Romero - igrali z igralcem manj, se ni zatresla, kar je bilo na koncu dovolj za napredovanje italijanske zasedbe.

Tekma se je začela z desetminutno zamudo, saj so v gostem prometu obtičali Milančani. Ti so se nato predstavili kot zelo čvrsto moštvo. Domači se niso dokopali do pravih priložnosti za zaključni strel. Na drugi strani je v 18. minuti sam do strela prišel Junior Messias, a ni dobro streljal. V drugem polčasu so gostitelji le prikazali nekaj več, Emil Hojbjerg pa je v 64. minuti ogrel dlani Mika Maignana. Naloga je za Tottenham postala še težja, ko so v 77. minuti ostali brez Romera.

Zadnjo priložnost za podaljšek je imel Tottenham v tretji minuti sodnikovega dodatka. Po podaji s prostega strela je udarec z glavo Harryja Kana odlično obranil Maignan. Iz protinapada je na drugi strani vratnico stresel še Divock Origi.

Chelseaju po drami preobrat, Benfica ponižala Brugge Kai Havertz Foto: Reuters

Chelsea je lovil zaostanek enega gola s prve tekme in tako od prve minute krenil s tremi v napadu (Joao Felix, Kai Havertz in Raheem Sterling). Borussia je bila brez Karima Adeyemija, 21-letnika, ki je zadel na prvi tekmi. Že v peti minuti pa so Nemci ostali brez Juliana Brandta, ki je moral zaradi poškodbe v slačilnico. Zamenjal ga je Giovanni Reyna. Takoj zatem sta imela dve lepi priložnosti Felix in Havertz. Naslednje pol ure je na zelenici Stamford Bridgea prevladovala gostujoča ekipa. Najbližje golu so bili v 17. minuti, ko je Marco Reus s prostega strela s 25 metrov ogrel dlani vratarja Londončanov Kepe Arrizabalage. V zaključku prvega polčas pa se je Chelsea le spet prebudil. Gol Havertza so sodniki zaradi prepovedanega položaja razveljavili, je pa v 43. minuti pod prečko zabil Sterling. Po prvem polčasu je bil rezultat dveh tekem poravnan na 1:1.

Tako dramatičen, kot je bil zaključek prvega, je bil začetek drugega polčasa. Po ogledu z VAR je sodnik Danny Makkelie zaradi igre z roko Mariusa Wolfa dosodil 11-metrovko za Chelsea. Žogo je vzel Havertz, a ni zadel. Sodnik je zapiskal, da mora strel ponoviti, češ da so gostje prehitro stopili v kazenski prostor. V drugem poskusu je Havertz le zadel. Vodstvo z 2:0 je pomenilo, da bi šel naprej Chelsea, in Borussia je morala pritisniti. In tudi je, a Jude Bellingham, Wolf in Niklas Sule v zaključkih akcij niso bili dovolj natančni.

Pravzaprav so še enkrat zadeli Londončani, a je bil še drugič na tekmi njihov gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja (Conor Gallagher). V vse bolj živčnih zadnjih minutah, ko ni manjkalo prekrškov igralcev Borussie, se rezultat ni več spremenil. V peti minuti sodnikovega podaljška je imel sicer Wolf še eno izvrstno priložnost, a je slabo streljal in Arrizabalaga je zlahka branil.

Goncalo Ramos Foto: Reuters Medtem pa smo v Lizboni spremljali tako enostransko tekmo, kot je v ligi prvakov ne vidimo pogosto. Benfica je Club Brugge na prvi tekmi premagala z 2:0, na povratni pa s 5:1. Dva gola je dal Goncalo Ramos, po enega pa Rafa Silva, Joao Mario (en gol so mu zaradi ofsajda razveljavili) in David Neres. Statistika v strelih pove še več: proti golu 21:11, v okvir gola 7:1. Častni gol za belgijsko ekipo je tik pred koncem tekme dosegel Bjorn Meijer.

Kampl v Manchester po presenečenje

Manchester City lovi svoj prvi naslov evropskega prvaka. Foto: Reuters Prihodnji teden bo znana še preostala polovica četrtfinalistov lige prvakov. Dejavna bosta tudi oba kluba, pri katerih se dokazujeta zadnja slovenskega predstavnika v najmočnejšem tekmovanju. Inter Samirja Handanovića bo branil prednost na Portugalskem, RB Leipzig, pri katerem bi lahko Kevin Kampl na Etihadu zaigral od prve minute, pa bo poskušal prirediti presenečenje in izločiti favorizirani Manchester City.

Znova bo v ospredju obračun najbolj vročega napadalca na svetu, Norvežana Erlinga Haalanda, in mladega obrambnega asa, Hrvata Joška Gvardiola. Napoli, ki je v šampionski formi, bo branil prednost s prve tekme v Frankfurtu, na Santiagu Bernabeuu pa se obeta ponovitev lanskega finala lige prvakov.

Real bo branil izdatno prednost s prve tekme v Liverpoolu (5:2), a so rdeči na zadnjem derbiju na Otoku z neverjetno zmago nad Manchester Unitedom (7:0) nakazali, da bi lahko v Madridu, če bodo računali na podobno strelsko formo, naskakovali čudežni preobrat. Kloppovi četi bo šlo na roko tudi odpravljeno pravilo o pomembnosti števila zadetkov v gosteh. Tako bi ob morebitni zmagi Liverpoola po rednem delu s 3:0 sledil podaljšek. Real je na zadnjih treh tekmah po epski zmagi na Anfieldu ostal brez zmage, dosegel pa le en zadetek.

