Potem ko sta si v torek četrtfinale nogometne lige prvakov zagotovila Benfica in Chelsea, bosta danes znana še dva kluba med najboljšo osmerico. Ob 21. uri bodo povratni tekmi igrali Bayern in PSG ter Tottenham in Milan. PSG bo v Münchnu lovil zaostanek z 0:1 proti Bayernu, Milan pa bo v Londonu proti Tottenhamu branil 1:0.

Liga prvakov, osmina finala, povratne tekme:

Parižani še niso rekli zadnje

Bayern z Borussio Dortmund bije boj za naslov nemškega prvaka. Foto: Reuters Sreda prinaša poslastico v Münchnu. Bayern si je z zmago v Parizu na široko odprl vrata četrtfinala. Na Parku princev je zmagal z 1:0 in pokazal boljšo igro, Parižani pa so se prebudili šele po tem, ko je v igro vstopil prebolevnik Kylian Mbappe. Dvakrat je zadel v polno, a sta bila oba zadetka upravičeno razveljavljena. Odločali so milimetri. Francoz skupaj z Argentincem Lionelom Messijem, ki ga čaka prvi nastop v ligi prvakov po tem, ko je prejel tudi nagrado Fife za najboljšega igralca leta, še verjame v preobrat. PSG se čuti dovolj sposobnega, da na Bavarskem vrne serijskemu nemškemu prvaku milo za drago.

V napadu gostov ne bo poškodovanega Neymarja, ki je že sklenil sezono, v obrambi ne bo Presnela Kimpembeja, ki mu prav tako ni bilo naklonjeno zdravje in je že odigral svoje v tej sezoni, a bosta Mbappe in Messi, najboljša igralca sveta, pa tudi nedavnega finala SP 2022, poskušala vendarle narediti vse, da bi ambiciozni francoski klub, ki po prihodu katarskega kapitala tako željno čaka na prvi evropski naslov, ostal v igri za prestižno lovoriko.

Kylian Mbappe bo na gostovanju v Münchnu pogrešal Neymarja, ki je že končal sezono. Foto: Reuters

Bayern se po drugi strani dobro zaveda, kaj potrebuje za napredovanje. Zaradi kazni bo manjkal Benjamin Pavard, tako da bi lahko priložnost za nastop od prve minute dobil Hrvat Josip Stanišić.

Danes bo Tottenham poskušal vrniti Milanu udarec za nedaven poraz na San Siru (0:1), kjer je angleški velikan proti italijanskemu prvaku, ki bo, kot kaže, v tej sezoni predal štefato "Scudetta" razigranemu Napoliju, pokazal premalo, da bi lahko zadovoljil navijače. Trener Antonio Conte pričakuje, da bo v sredo na Otoku povsem drugače in da bodo Harry Kane, Son Heung-Min in druščina tokrat le našli način, kako spraviti žogo v mrežo rdeče-črnih.

Pri domačih bo zaradi poškodbe kolena manjkal prvi vratar Hugo Lloris, Kieran Dier je kaznovan, na seznamu poškodovanih so še Bentancur, Bissouma in Sessegnon, pri gostih iz Lombardije pa Florenzi, Bennacer in Calabria. V napadu veliko pričakujejo od izkušenega Francoza Olivierja Girouda, starega znanca londonskih velikanov, ki se odlično počuti na angleških stadionih.

Chelseaju po drami preobrat, Benfica ponižala Brugge Kai Havertz Foto: Reuters

Chelsea je lovil zaostanek enega gola s prve tekme in tako od prve minute krenil s tremi v napadu (Joao Felix, Kai Havertz in Raheem Sterling). Borussia je bila brez Karima Adeyemija, 21-letnika, ki je zadel na prvi tekmi. Že v peti minuti pa so Nemci ostali brez Juliana Brandta, ki je moral zaradi poškodbe v slačilnico. Zamenjal ga je Giovanni Reyna. Takoj zatem sta imela dve lepi priložnosti Felix in Havertz. Naslednje pol ure je na zelenici Stamford Bridgea prevladovala gostujoča ekipa. Najbližje golu so bili v 17. minuti, ko je Marco Reus s prostega strela s 25 metrov ogrel dlani vratarja Londončanov Kepe Arrizabalage. V zaključku prvega polčas pa se je Chelsea le spet prebudil. Gol Havertza so sodniki zaradi prepovedanega položaja razveljavili, je pa v 43. minuti pod prečko zabil Sterling. Po prvem polčasu je bil rezultat dveh tekem poravnan na 1:1.

Tako dramatičen, kot je bil zaključek prvega, je bil začetek drugega polčasa. Po ogledu z VAR je sodnik Danny Makkelie zaradi igre z roko Mariusa Wolfa dosodil 11-metrovko za Chelsea. Žogo je vzel Havertz, a ni zadel. Sodnik je zapiskal, da mora strel ponoviti, češ da so gostje prehitro stopili v kazenski prostor. V drugem poskusu je Havertz le zadel. Vodstvo z 2:0 je pomenilo, da bi šel naprej Chelsea, in Borussia je morala pritisniti. In tudi je, a Jude Bellingham, Wolf in Niklas Sule v zaključkih akcij niso bili dovolj natančni.

Pravzaprav so še enkrat zadeli Londončani, a je bil še drugič na tekmi njihov gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja (Conor Gallagher). V vse bolj živčnih zadnjih minutah, ko ni manjkalo prekrškov igralcev Borussie, se rezultat ni več spremenil. V peti minuti sodnikovega podaljška je imel sicer Wolf še eno izvrstno priložnost, a je slabo streljal in Arrizabalaga je zlahka branil.

Goncalo Ramos Foto: Reuters Medtem pa smo v Lizboni spremljali tako enostransko tekmo, kot je v ligi prvakov ne vidimo pogosto. Benfica je Club Brugge na prvi tekmi premagala z 2:0, na povratni pa s 5:1. Dva gola je dal Goncalo Ramos, po enega pa Rafa Silva, Joao Mario (en gol so mu zaradi ofsajda razveljavili) in David Neres. Statistika v strelih pove še več: proti golu 21:11, v okvir gola 7:1. Častni gol za belgijsko ekipo je tik pred koncem tekme dosegel Bjorn Meijer.

Kampl v Manchester po presenečenje

Manchester City lovi svoj prvi naslov evropskega prvaka. Foto: Reuters Prihodnji teden bo znana še preostala polovica četrtfinalistov lige prvakov. Dejavna bosta tudi oba kluba, pri katerih se dokazujeta zadnja slovenskega predstavnika v najmočnejšem tekmovanju. Inter Samirja Handanovića bo branil prednost na Portugalskem, RB Leipzig, pri katerem bi lahko Kevin Kampl na Etihadu zaigral od prve minute, pa bo poskušal prirediti presenečenje in izločiti favorizirani Manchester City.

Znova bo v ospredju obračun najbolj vročega napadalca na svetu, Norvežana Erlinga Haalanda, in mladega obrambnega asa, Hrvata Joška Gvardiola. Napoli, ki je v šampionski formi, bo branil prednost s prve tekme v Frankfurtu, na Santiagu Bernabeuu pa se obeta ponovitev lanskega finala lige prvakov.

Real bo branil izdatno prednost s prve tekme v Liverpoolu (5:2), a so rdeči na zadnjem derbiju na Otoku z neverjetno zmago nad Manchester Unitedom (7:0) nakazali, da bi lahko v Madridu, če bodo računali na podobno strelsko formo, naskakovali čudežni preobrat. Kloppovi četi bo šlo na roko tudi odpravljeno pravilo o pomembnosti števila zadetkov v gosteh. Tako bi ob morebitni zmagi Liverpoola po rednem delu s 3:0 sledil podaljšek. Real je na zadnjih treh tekmah po epski zmagi na Anfieldu ostal brez zmage, dosegel pa le en zadetek.

