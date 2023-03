Največji zapravljivci na svetu si grizejo nohte

Zvečer bo v središču pozornosti stadion Stamford Bridge. Chelsea, nesramno bogat londonski klub, ki je v zadnjih dveh prestopnih rokih zapravljal največ izmed vseh na svetu, bo gostil Borussio Dortmund. Londončani v tej sezoni niso zapravljali le ogromno milijonov, ampak tudi ugled. Leta 2021 so bili evropski prvaki, nato je pred letom dni po vojaškem napadu Rusije na Ukrajino klub zapustil Roman Abramovič, novi lastnik Todd Boehly pa si je želel pokazati "finančne mišice" in tako poleti (2022) kot pozimi (2023) pripeljal kopico zvezdniških novincev. Zato je razočaranje, ker zbrana druščina ne dosega vrhunskih rezultatov, premožnega Američana še toliko večje.

Graham Potter, ki je jeseni na vročem stolčku nasledil Thomasa Tuchla, za zdaj še ni prepričal navijačev modrih. Foto: Reuters Pod vodstvom Grahama Potterja, ki se mu že dlje časa trese stolček, je v angleškem prvenstvu šele na desetem mestu, četrto mesto, ki še pelje v ligo prvakov, mu beži (ob tekmi manj) za kar 11 točk, iz obeh pokalnih tekmovanj na Otoku pa je hitro izpadel. Tako liga prvakov ostaja še zadnja priložnost, da bi sezona 2022/23, polna drznih nakupov, pri katerih se je Chelsea z razdelitvijo plačila na več časovnih rokov spretno izognil kršenju pravil finančnega fair playa, na katerega je pozorna Evropska nogometna zveza (Uefa), postregla z vsaj eno lovoriko.

Modri pa so v težavah, saj so na prvi tekmi osmine finala v Dortmundu proti Borussii, ki je v imenitni formi in je pod vodstvom Edina Terzića nanizala kar deset zmag ter se napolnila s samozavestjo, izgubili z 0:1. Tako bodo morali danes nujno premagati rumeno-črne, kar je ob upoštevanju neprepričljivih predstav v zadnjih tednih, ko so na sedmih tekmah zmagali le enkrat (v soboto so doma z 1:0 ugnali Leeds), kljub široki paleti dokazanih asov pa dosegli le dva zadetka, skrajno zahteven izziv.

Nemci bodo pogrešali junaka prve tekme

Karim Adeyemi je na prvi tekmi dosegel zadetek za zmago Borussie. V Londonu zaradi poškodbe ne bo nastopil. Foto: Reuters Skrb manj za Londončane resda predstavlja odsotnost Nemca Karima Adeyemija, 21-letnega junaka prve tekme, ko si je po izjemnem prodoru v 63. minuti, ki ga je kronal z zadetkom, privoščil zvezdnike v modrem, najbolj Enza Fernandeza, najdražjo zimsko okrepitev Chelseaja. S poškodbami se že dalj časa soočajo tudi modri, v obrambi tako ne bo Thiaga Silve, na vratih Edouarda Mendyja, v zvezni vrsti N'Kola Kanteja, v napadu pa kaznovanega Masona Mounta.

Benfici gre, čeprav je zadnji dan zimskega prestopnega roka po razburljivem dogajanju izgubila enega najboljših igralcev, Argentineca Enza Fernandeza, a z njim tudi bogato zaslužila, še vedno odlično. Lizbonski orli v domačem prvenstvu premočno vodijo, pred drugouvrščenim Portom imajo osem točk prednosti, v ligi prvakov pa jih je spremljal ugoden žreb, ki so ga znali izkoristiti v svojo prid. Pred tremi tedni so premagali Club Brugge v gosteh z 2:0, tako da so z eno nogo in pol že v četrtfinalu.

Parižani še niso rekli zadnje

Bayern bije z Borussio Dortmund bitko za naslov nemškega prvaka. Foto: Reuters Sreda prinaša poslastico v Münchnu. Bayern si je z zmago v Parizu na široko odprl vrata četrtfinala. Na Parku princev je zmagal z 1:0 in pokazal boljšo igro, Parižani pa so se prebudili šele po tem, ko je v igro vstopil ''rekonvalascent'' Kylian Mbappe. Dvakrat je zadel v polno, a sta bila oba zadetka upravičeno razveljavljena. Odločali so milimetri. Francoz pa skupaj z Argentincem Lionelom Messijem, ki ga čaka prvi nastop v ligi prvakov po tem, ko je prejel tudi nagrado Fife za najboljšega igralca leta, še verjame v preobrat. PSG se čuti dovolj sposobnega, da na Bavarskem vrne serijskemu nemškemu prvaku milo za drago.

V napadu gostov ne bo poškodovanega Neymarja, ki je že sklenil sezono, v obrambi ne bo Presnela Kimpembeja, ki mu tudi ni bilo naklonjeno zdravje in je že odigral svoje v tej sezoni, a bosta Mbappe in Messi, najboljša igralca sveta, pa tudi nedavnega finala SP 2022, skušala vendarle narediti vse, da bi ambiciozni francoski klub, ki po prihodu katarskega kapitala tako željno čaka na prvi evropski naslov, ostal v igri za prestižno lovoriko.

Kylian Mbappe bo na gostovanju v Münchnu pogrešal Neymarja, ki je že končal sezono. Foto: Reuters

Bayern se po drugi strani dobro zaveda, kaj potrebuje za napredovanje. Zaradi kazni bo manjkal Benjamin Pavard, tako da bi lahko priložnost za nastop od prve minute dobil Hrvat Josip Stanišić.

V sredo bo Tottenham skušal vrniti Milanu udarec za nedaven poraz na San Siru (0:1), kjer je angleški velikan proti italijanskemu prvaku, ki bo kot kaže v tej sezoni predal štefato ''Scudetta'' razigranemu Napoliju, pokazal premalo, da bi lahko zadovoljil navijače. Trener Antonio Conte pričakuje, da bo v sredo na Otoku povsem drugače in da bodo Harry Kane, Son Heung-Min in druščina tokrat le našli način, kako spraviti žogo v mrežo rdeče-črnih.

Pri domačih bo zaradi poškodbe kolena manjkal prvi vratar Hugo Lloris, Kieran Dier je kaznovan, na seznamu poškodovanih so še Bentancur, Bissouma in Sessegnon, pri gostih iz Lombardije pa Florenzi, Bennacer in Calabria. V napadu veliko pričakujejo od izkušenega Francoza Olivierja Girouda, starega znanca londonskih velikanov, ki se odlično počuti na angleških stadionih.

Kampl v Manchester po presenečenje

Manchester City lovi svoj prvi naslov evropskega prvaka. Foto: Reuters Prihodnji teden bo znana še preostala polovica četrtfinalistov lige prvakov. Dejavna bosta tudi oba kluba, pri katerih se dokazujeta zadnja slovenskega predstavnika v najmočnejšem tekmovanju. Inter Samirja Handanovića bo branil prednost na Portugalskem, RB Leipzig, pri katerem bi lahko Kevin Kampl na Etihadu zaigral od prve minute, pa bo skušal prirediti presenečenje in izločiti favoriziranega Manchester Cityja.

Znova bo v ospredju obračun najbolj vročega napadalca na svetu Norvežana Erlinga Haalanda in mladega obrambnega asa Hrvata Joška Gvardiola. Napoli, ki je v šampionski formi, bo branil prednost s prve tekme v Frankfurtu, na Santiago Bernabeuu pa se obeta ponovitev lanskoletnega finala lige prvakov.

Lahko Mohamed Salah in druščina v Madridu vrnejo Realu s polno mero in se mu maščujejo za nedaven polom na Anfieldu? Foto: Reuters

Real bo branil izdatno prednost s prve tekme v Liverpoolu (5:2), a so rdeči na zadnjem derbiju na Otoku z neverjetno zmago nad Manchester Unitedom (7:0) nakazali, da bi lahko v Madridu, če bodo računali na podobno strelsko formo, naskakovali čudežni preobrat. Kloppovi četi bo šlo na roko tudi odpravljeno pravilo o pomembnosti števila zadetkov v gosteh. Tako bi ob morebitni zmagi Liverpoola po rednem delu s 3:0 sledil podaljšek. Real je na zadnjih treh tekmah po epski zmagi na Anfieldu ostal brez zmage, dosegel pa le en zadetek!

Liga prvakov, osmina finala, povratne tekme:

Torek, 7. marec:

Sreda, 8. marec:

Torek, 14. marec:

Sreda, 15. marec: