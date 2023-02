Po treh mesecih je na evropskih stadionih spet odmevala himna lige prvakov. Club Brugge prvič nastopa v izločilnih bojih. Prvo tekmo osmine finale z Benfico je izgubil z 0:2. Borussia Dortmund pa je sploh prvič igrala s Chelseajem in ga premagala z 1:0, pa čeprav so imeli Londončani vrsto zrelih priložnosti. V torek sta tesno zmagala Bayern München in AC Milan. Bavarci so ugnali PSG z 1:0, italijanski prvaki pa na San Siru Tottenham z 1:0. Preostale štiri tekme bodo naslednji teden.

Sploh prvi obračun Borussie Dortmunda in Chelseaja v zgodovini. Nemški klub je v osmino finala napredoval po osvojenem drugem mestu v skupini G za Manchester Cityjem, ter pred Sevillo in Copenhagnom, medtem ko je bil Chelsea najboljši v skupini E pred Milanom, Salzburgom in Dinamom iz Zagreba. Borussia je na domačem terenu Westfalenstadion na zadnjih 21 tekmah v ligi prvakov izgubila le štirikrat, a kar trikrat je klonila proti angleškemu nasprotniku.

Joao Felix Foto: Reuters Borussia je na domači zelenici prevzela pobudo. Sicer prve pol ure ni imela strela v okvir vrat, zato pa kar osem strelov proti golu, najlepšo po podaji Juliana Brandta Sebastien Heller v 27. minuti. Deset minut prej je sicer zadel Thiago Silva, a predtem igral z roko in sodnik Jesus Gil Manzano gola ni priznal. Joao Felix pa je bil nesrečnik zaključka prvega polčasa. Po lepi podaji Hakima Zijecha je v 32. minuti streljal prek gola, šest minut pozneje pa je znotraj kazenskega prostora nastreljal prečko.

Karim Adeyemi je prešprintal polovico igrišča in zabil za vodstvo Borussie z 1:0. Foto: Reuters Ofenziva modrih se je nadaljevala tudi v drugem polčasu. Reece James je imel priložnosti v 55. in 62. minuti. A kdor ne da, dobi. In po akciji Jamesa je v protinapadu žogo dobil Karim Adeyemi. Prešprintal je polovico igrišča, preigral Felixa in nato premagal še vratarja Chelseaja Kepo Arrizabalago. Borussia je bila v podrejenem položaju, a je v 63. minuti povedla z 1:0.

Do konca tekme je bila trda borba za vsako posest žoge. Londončani so bili še nekajkrat blizu gola, v 78. minuti denimo Kalidou Koulibaly. Napadali so do zadnjega. Enzo Fernandez je streljal v 95. minuti, a tudi tokrat je bil na pravem mestu Gregor Kobel. Statistika v strelih: proti golu 19:14, v okvir vrat osem proti dve za Chelsea. Tako se je še tretja od prvih štirih tekem osmine finala končala z 1:0. Kako napeto bo na povratnih tekmah!

Zgodovinski dan za Brugge, a ...

Club Brugge je v prvem delu lige prvakov spisali eno od najlepših zgodb v tej sezoni, potem ko so se prvič v zgodovini kluba uvrstili v izločilne, po Gentu pa so postali drugi belgijski klub v zgodovini, ki se je uvrstil v izločilne boje lige prvakov. A neprepričljive predstave Club Brugga v belgijskem prvenstvu in zaostanek za vodilnim Genkom so pozimi odnesli Carla Hoefkensa in na mesto trenerja se je usedel Scott Parker, ki je bil pred težko nalogo, saj je na drugi strani Roger Schmidt z Benfico na začetku sezone poskrbel za kar 28 tekem dolg niz brez poraza.

Joao Mario za 1:0. Foto: Reuters Priložnosti Benfice so si sledile vso tekmo, v prvem polčasu sta bila še posebej nevarna Rafa Silva in Goncalo Ramos. Prvi je sicer zadel Brugge, a gol Danisa Odoija ni veljal, saj je žogo prejel v prepovedanem položaju. V 51. minuti je Benfica vendarle zadela. Jack Hendry je zakrivil prekršek za strel z bele točke in tega je izkoristil Joao Mario. Premoč Portugalcev je v 88. minuti z golom za 2:0 potrdil David Neres.

Bayern pokvaril načrte zvezdnikom PSG-ja

Kingsley Coman iz spoštovanja do nekdanjega kluba ni proslavljal zadetka na Parku princev. Foto: Reuters O tem, kako velik vložek vlada v ligi prvakov že na tekmah osmine finala, je v torek zgovorno nakazal prvi polčas dvoboja na Parku princev. Čeprav na zelenici ni manjkalo velemojstrov, si ekipi nista priigrala veliko priložnosti. V srečanje sta vstopili zelo previdno. Gostitelji so pogrešali Kyliana Mbappeja, ki je zaradi posledic še ne povsem odpravljenih zdravstvenih težav na začetku grel klop, Bayern pa je lažje od načrtovanega kontroliral dogajanje na igrišču. Pri domačih je od prve minute zaigral tudi 16-letni Warren Zaire-Emery.

Messi je s PSG, ki si močno želi osvojiti svoj prvi evropski naslov, doživel udarec na prvi tekmi osmine finala. Foto: Reuters V 53. minuti se je jeziček na tehtnici močno usmeril na stran serijskih nemških prvakov. Nekdanji nogometaš PSG Kingsley Coman je izjemno podajo Kanadčana Alphonsa Daviesa z natančnim strelom pretopil v zadetek, vratar PSG Gianluigi Donnarumma pa si je pri posredovanju privoščil napako. Italijan ni najbolje reagiral, francoski reprezentant pa ni proslavljal zadetka. Proti nekdanjemu klubu je v karieri dosegel že tri zadetke, navijače PSG zagotovo najbolj peče tisti, ki ga je dosegel za Bayern v finalu lige prvakov leta 2020 na Portugalskem.

Kako je Konan zatresel mrežo PSG v finalu lige prvakov leta 2020:

Paris versus Bayern: 2020 final edition ⌛#UCL pic.twitter.com/fG7eP84SI7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2023

Gostitelji so se na zaostanek odzvali s hitrimi menjavami, v igro je vstopil tudi Mbappe in se v napadu pridružil do takrat manj opaženima Lionelu Messiju in Neymarju. Bolj tvegana igra Parižanov bi se jim lahko hitro maščevala, a so imeli nekaj sreče, ko je Eric Maxim Choupo-Moting, Kamerunec je nekdanji napadalec PSG, zatresel vratnico. V 73. minuti je Mbappe odbito žogo po strelu Neymarja pospravil v mrežo, a je bil v očitnem nedovoljenem položaju, tako da se niti ni veselil zadetku. Povsem drugače pa je bilo 10 minut pozneje, ko so navijači Parižanov skočili na noge.

Kylian Mbappe je v drugem polčasu dvakrat zatresel mrežo Bayerna, a sta bila oba zadetka razveljavljena. Foto: Reuters

Po bliskoviti akciji, ki jo je s pobegom po levi strani začel Nuno Mendes, je Mbappe spretno potisnil žogo v mrežo Bayerna. Zadetek je bil vseeno razveljavljen, VAR posnetek je potrdil, kako je bil Portugalec, sicer asistent pri zadetku, za nekaj centimetrov v nedovoljenem položaju. Že v naslednji minuti je najlepšo svojo priložnost na tekmi zapravil Lionel Messi, žoga se je od nog branilec Bayerna odbila v kot, v sodnikovem podaljšku pa je Argentinec izsilil drugi rumeni karton Benjamina Pavarda, ki je tako moral predčasno z igrišča in ne bo kandidiral za povratno tekmo v Münchnu. PSG ni uspel izenačiti, ostalo je pri dragoceni prednosti Bayerna. Tudi v tej sezoni v izločilnem delu lige prvakov ne velja pravilo zadetka v gosteh, tako da velja v Münchnu pričakovati še zelo zanimiv razplet.

Španec Brahim Diaz je popeljal Milan v vodstvo že v 7. minuti in postal prvi strelec lige prvakov v letu 2023. Foto: Reuters Na drugi tekmi si je tesno prednost pred povratno tekmo v Londonu priigral AC Milan. Rdeče-črni je edini zadetek dosegel v 7. minuti, ko je bil uspešen Španec Brahim Diaz. Rezultat se do konca ni več spreminjal, čeprav sta imela belgijski rezervist Charles De Keteleare in branilec Malick Thiaw lepi priložnosti, da bi v drugem polčasu podvojila prednost.

Vroče tudi prihodnji teden

Prihodnji teden bodo še preostale prve tekme osmine finala, v torek bo Eintracht Frankfurt gostil Napoli, vodilno ekipo italijanske lige, ki leti na krilih Victorja Osimhena in Hviče Kvarachelie, Liverpool, ki se nikakor ne izvleče iz krize v domačem prvenstvu, pa novega klubskega svetovnega prvaka Real Madrid.

Napoli je trenutno v izjemni formi. Foto: Reuters Dan pozneje pa bo Inter Samirja Handanovića igral proti Portu, Leipzig s Kevinom Kamplom pa proti Manchester Cityju. Pri tem bo norveški napadalec Erling Haaland poskusil izboljšati strelski izkupiček, doslej je s petimi goli na tretjem mestu lestvice strelcev v tem tekmovanju, pred njim sta Mohamed Salah iz Liverpoola in Mbappe s po sedmimi zadetki.

Povratne tekme bodo 7., 8., 14. in 15. marca.

Liga prvakov, osmina finala, prve tekme:

Torek, 14. februar:

Sreda, 15. februar:

Torek, 21. februar:

Sreda, 22. februar: