Lahko portugalski prvak preseneti zvezdniški Juventus?

Danes bo zanimivo na severu Portugalske, kjer bo Porto pričakal Juventus, ki s strelskim rekorderjem tekmovanja Cristianom Ronaldom meri na evropsko lovoriko, Sevilla, ki je v zadnjem času v Španiji v izjemni formi in preskakuje vse ovire, pa se bo spopadla z Borussio Dortmund, pri kateri izstopa mladi norveški as Erling Braut Haaland.

Polom Barcelone

V torek je Barcelona sredi prvega polčasa po prekršku nad Frankiejem de Jongom povedla, ko je enajstmetrovko v gol suvereno spremenil Lionel Messi, in imela v naslednjih minutah še nekaj priložnosti, potem pa je pet minut po zaostanku PSG prvič "pičil" Kylian Mbappe. Francoski zvezdnik je v 65. minuti zadel še drugič, po tem golu pa je igra Barcelone, ki je škripala predvsem v obrambi, povsem razpadla. V 70. minuti je bilo po golu mladega Italijana Moiseja Keana 1:3, odličen večer pa je po protinapadu in z novim golom za hat-trick v 85. minuti zapečatil Mbappe. Že v prihodnji sezoni Messijev soigralec v Parizu? Po polomu, ki ga je z Barcelono v Evropi spet doživel, je Messi zagotovo precej bližje odhodu iz Barcelone, kot je bil še uro in pol pred koncem tokratne tekme.

Kevin Kampl v akciji na tekmi proti Liverpoolu Foto: Reuters

Na pragu izpada tudi Kampl

Na drugi tekmi večera smo na igrišču videli dva Slovenca. Sodnika Slavka Vinčiča in Kevina Kampla, ki je začel v prvi postavi polfinalista prejšnje sezone lige prvakov RB Leipziga. Ta je zaradi pandemije covid-19 in prepovedi, ki vladajo v Nemčiji, Liverpool moral gostiti v Budimpešti, kar ni bilo v pomoč. Angleški prvaki, ki so v prvenstvu sicer v slabi formi, so tokrat po daljšem času razveselili svoje navijače in zmagali z 2:0. V razmiku petih minut sta na začetku drugega polčasa zadela najprej Mo Salah in potem še Sadio Mane.

Najboljši strelci lige prvakov: 6 - Erling Braut Haaland (Borussia D.), Alvaro Morata (Juventus), Neymar (PSG), Marcus Rashford (Man Utd)

5 - Oliver Giroud (Chelsea), Ciro Immobile (Lazio), Alassane Plea (Borussia M.)

4 - Karim Benzema (Real), Mergim Berisha (Salzburg), Bruno Fernandes (Man Utd), Diogo Jota (Liverpool), Romelu Lukaku (Inter), Youssef En Nesyri (Sevilla), Cristiano Ronaldo (Juventus)

...

1 - Josip Iličić (Atalanta)

Oblak gosti Angleže v Romuniji, Iličić proti belim baletnikom

Josipa Iličića čaka prihodnji teden velik izziv. Foto: Guliverimage Prihodnji teden bo prišla na vrsto še druga polovica udeležencev osmine finala. Atletico Madrid, vodilni španski prvoligaš, bo v Bukarešti pričakal Chelsea. Jan Oblak se bo spopadel z motiviranim tekmecem, ki po prihodu nemškega stratega Thomasa Tuchla niza bolj še rezultate, evropski (in po novem tudi svetovni) prvak Bayern München pa se bo predstavil v Rimu pri Laziu.

Atalanto čaka zelo zahteven tekmec. Čeprav ima Real Madrid silovite težave zaradi odsotnosti številnih poškodovanih igralcev, bo vse prej kot lahek zalogaj za "boginjo", pri kateri je v tem letu v vse boljši formi Josip Iličić. Kranjčan je pred letom dni v osmini finala že blestel proti španskemu tekmecu, Valencii je na dveh srečanjih zabil kar pet golov. Edini nemško-angleški spopad bo na Madžarskem, Borussia Mönchengladbach bo poskušala presenetiti Manchester City, ki je v zadnjih tednih nedotakljiv in mu gre odlično v domačem prvenstvu.