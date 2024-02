V živo: Mbappe takoj zapretil, a PSG zdaj vse bolj trpi

V torek je himna lige prvakov odmevala v Nemčiji in na Danskem, v sredo pa bo v Italiji in Franciji. V Rimu se igrata Lazio in Bayern, ki je v zadnjem nastopu v bundesligi doživel boleč poraz v Leverkusnu, v Parizu pa si skuša PSG zagotoviti prednost pred povratno tekmo v San Sebastianu. Navijače PSG-ja je skrbelo zdravstveno stanje Kyliana Mbappeja, a je v prvi postavi. Rezultat lahko na Sportalu spremljate v živo.

Liga prvakov, osmina finala (prvi tekmi):

Sreda, 14. februar:

Harry Kane Foto: Reuters Na Olimpicu se prvič po treh letih v izločilnem delu lige prvakov merita Lazio in Bayern. Bavarci so leta 2021 osvojili večno mesto s 4:1. Tudi tokrat so favoriti. V ligi prvakov so že dolgo časa nepremagljivi, lastijo si kar nekaj rekordov, vseeno pa je visok poraz na derbiju nemške bundeslige z vodilnim Bayerjem (0:3), v tabor bavarskega velikana vnesel nemir in dvom o tem, kaj resnično zmorejo. Navijači Lazia na drugi strani ne morejo biti zadovoljni z rezultati v serie A, saj zasedajo osmo mesto. Lazio se ni uvrstil med najboljših osem že 24 let. Nazadnje mu je to uspelo v sezoni 1999/2000, ko je v skupinskem delu dvakrat s 4:0 premagal Maribor.

Bavarci so tekmo začeli zelo odločno, Leroy Sane in Harry Kane sta imeli prvi priložnosti že v uvodnih desetih minutah. A tudi Rimljani so si želeli zadetek. V 22. minuti je z roba kazenskega prostora le za malo prek prečke streljal Luis Alberto.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 – Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Gabriel Jesus (Arsenal), Galeno (Porto), Harry Kane (Bayern), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

PSG proti obrambi, ki ni kapitulirala že 384 minut

Takefusa Kubo Foto: Reuters Na Parku princev že dolgo sanjarijo o tem, da bi se povzpeli na evropski vrh. PSG je bil najbližje leta 2020, ko je v finalu izgubil z Bayernom. Čeprav so v klub s pomočjo katarskega kapitala pripeljali mnoge zvezdnike. Morda je letos zadnja priložnost, saj naj bi Kylian Mbappe po sezoni odšel k madridskemu Realu. PSG bo moral preskočiti še štiri ovire, za začetek španski Real Sociedad. Parižani so v "skupini smrti" nanizali tri tekme brez zmage, a se vseeno prebili med 16 najboljših, trenutno sedmi klub la lige pa je v skupinskem delu blestel in prehitel prav vse, tudi Inter. Navdušujejo v obrambi, saj gola do te tekme niso prejeli 384 minut.

Mbappe je imel prvo priložnost že v šesti minuti, ko je sam prodrl v kazenski prostor, a je njegov strel vratar Alex Remiro ubranil. V nadaljevanju prvega polčasa pa so bili precej bolj nevarni, pa čeprav oslabljeni zaradi poškodb, nogometaši Sociedada. Strel Braisa Mendeza so Parižani blokirali, Takefusa Kubo ni bil dovolj natančen, tudi Andre Silva je meril le za las mimo vrat.

