Kaj se dogaja z Mbappejem?

V torek je himna lige prvakov odmevala v Nemčiji in na Danskem, v sredo pa bo v Italiji in Franciji. V Rimu se bosta na valentinovo spopadla Lazio in Bayern, ki je v zadnjem nastopu v bundesligi doživel boleč poraz v Leverkusnu, v Parizu pa si bo skušal PSG zagotoviti prednost pred povratno tekmo v San Sebastianu. Navijače PSG najbolj skrbi zdravstveno stanje Kyliana Mbappeja. Francoski zvezdnik, ki se bo po koncu sezone, kot kaže, poslovil od Pariza, naj bi bil za dvoboj z Realom Sociedadom le nared.

Sreda, 14. februar:

Zvezdniki Bayerna so konec prejšnjega tedna doživeli boleč poraz pri vodilnem Bayerju. Foto: Reuters Na Olimpicu se bosta prvič po treh letih v izločilnem delu lige prvakov pomerila Lazio in Bayern. Bavarci so leta 2021 z lahkoto osvojili večno mesto, zmagali so s 4:1. Tudi tokrat so favoriti. V ligi prvakov so že dolgo časa nepremagljivi, lastijo si kar nekaj rekordov, vseeno pa je zadnji neuspeh, visok poraz na derbiju nemške bundeslige z vodilnim Bayerjem (0:3), v tabor bavarskega velikana vnesel nemir in dvom o tem, kaj resnično zmorejo nogometaši Bayerna pod vodstvom Thomasa Tuchla.

Navijači Lazia ne morejo biti zadovoljni z rezultati to sezono, saj izbranci Maurizia Sarrija na domačem prvenstvu zasedajo šele osmo mesto. Zaradi zdravstvenih težav sta pri gostiteljih vprašljiva nastopa Mattie Zaccagnija in Patrica, pri gostih pa ne bo Kingsleyja Comana in Serga Gnabryja.

Izbranci Maurizia Sarrija v serie A niso prepričljivi, saj so šele na osmem mestu. Foto: Reuters

Lazio se ni uvrstil med najboljših osem že 24 let. Nazadnje mu je to uspelo v sezoni 1999/2000, ko je v skupinskem delu dvakrat s 4:0 odpravil Maribor.

PSG proti obrambi, ki ni kapitulirala že 384 minut

PSG je v zadnjem nastopu s 3:1 ugnal Lille. Foto: Reuters Na Parku princev že dolga leta sanjarijo o tem, da bi se povzpeli na evropski vrh. Najbližje uspehu je bil PSG leta 2020, ko je v finalu izgubil z Bayernom. Čeprav so v klub s pomočjo katarskega kapitala pripeljali mnoge zvezdnike in se podpisali pod najdražje nakupe na svetu, še vedno niso uresničili največje želje, osvojitve lige prvakov. Bi jo lahko to sezono, v kateri najverjetneje še zadnjič v dresu pariškega kluba nastopa Kylian Mbappe?

Že dolgo ga povezujejo s tem, da bo po koncu sezone odšel k madridskemu Realu. Se bo poslovil kot eden izmed najbolj zaslužnih za osvojitev evropskega naslova? PSG bo moral preskočiti še štiri ovire, za začetek španski Real Sociedad, kar bo vse prej kot enostavno. Parižani so v ligi prvakov v "skupini smrti" nanizali tri tekme brez zmage, a se vseeno prebili med 16 najboljših, trenutno sedmouvrščeni klub la lige pa je v skupinskem delu blestel in prehitel prav vse. Tako Inter kot tudi Benfico in Salzburg. Navdušujejo zlasti v obrambi, saj zadetka niso prejeli že 384 minut.

Trener Reala Sociedada Imanol Alguacil na uradnem treningu v Parizu ni skrival dobre volje. Foto: Reuters

Pred Mbappejem, ki je v tej sezoni na 29 tekmah dosegel kar 30 zadetkov, je torej velik izziv, saj je obrambo Reala Sociedada zelo težko prebiti. Francoski superzvezdnik po pokalni zmagi nad Brestom (3:1), na tej tekmi je prejel neugoden udarec v gleženj, na prvenstvenem srečanju proti Lillu (3:1) ni vstopal v igro. Danes naj bi zaigral proti Baskom. Trener Luis Enrique je napovedal, kako je nared za nastop. Proti Lillu ga je odpočil, ker si je to lahko privoščil, saj ima PSG pred najbližjim zasledovalcem Nico kar 11 točk prednosti.

Jan Oblak bo prihodnji teden z Atleticom gostoval na San Siru. Foto: Reuters

Prihodnji teden bo Oblakov Atletico gostoval pri milanskem Interju, Borussia Dortmund odhaja v Eindhoven k PSV, londonski Arsenal v Porto, Napoli pa se bo na stadionu Diego Armando Maradona, kjer bo zelo čustveno, kar zadeva obujanje spominov na veličastno kariero pokojnega argentinskega asa, pomeril z Barcelono.

