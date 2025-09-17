Po razburljivem torku , ki je postregel s številnimi poslasticami in je še kako odmeval festival zadetkov v drugem polčasu srečanja v Torinu (4:4 med Juventusom in Borussio), bo šest tekem uvodnega kroga ligaškega dela lige prvakov odigranih tudi danes. Začelo se bo ob 18.45 v Pireju in Pragi, večer pa prinaša kopico spektaklov. Prvak PSG bo gostil Atalanto, Bayern bo pričakal Chelsea, Ajax Inter, slovenski ljubitelji nogometa pa bodo z zanimanjem spremljali gostovanje Jana Oblaka in njegovega Atletica na Anfieldu, kjer je pred petimi leti že paral živce zvezdnikom Liverpoola. Škofjeločan bo nastopil petstotič v dresu Atletica.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Sreda, 17. september

Današnji spored se bo začel ob 18.45 v Pireju in Pragi. Olympiakos bo gostil Pafos, ciprski klub, ki je izločil Elšnikovo Crveno zvezdo, s privrženci katerih so "pobrateni" navijači grškega prvaka. Pafos bo debitiral v ligi prvakov, kjer sta izmed predstavnikov Cipra nastopila še Apoel (štirikrat) in Anorthosis (enkrat).

Pafos je v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov izločil Elšnikovo Crveno zvezdo. Foto: Reuters

Na Češkem bo pri Slavii gostoval Bodo/Glimt. Norveška je na udeleženca lige prvakov čakala vse od sezone 2007/08. Včasih je bil v tem tekmovanju skoraj redni udeleženec Rosenborg (11-krat), enkrat pa je nastopil tudi Molde. Bodo/Glimt, za katerega je še v prejšnji sezoni nastopal občasni slovenski reprezentant Nino Žugelj, je spomladi navduševal v evropski ligi, saj je izpadel šele v polfinalu.

PSG prvič v takšni vlogi

Bradley Barcola je konec prejšnjega tedna dosegel dva zadetka v domačem prvenstvu. Foto: Reuters Večer prinaša štiri spektakle. Nastopilo bo osem evropskih velikanov, od katerih jih je šest že osvajalo ligo prvakov, eden izmed njih pa tudi brani naslov. To je PSG, ki bo v sezono, v kateri bo prvič v zgodovini branil evropsko krono, vstopil na Parku princev proti Atalanti. Slednjo vodi Hrvat Ivan Jurić, ki se bo v trenerskem obračunu pomeril s Špancem Luisom Enriquejem, ki bo pogrešal dva poškodovana zvezdniška napadalca (Desire Doue in Ousmane Dembele). Konec prejšnjega tedna je v francoskem prvenstvu njuno odsotnost nadomestil Bradley Barcola in PSG z dvema zadetkoma popeljal do zmage.

Bayern München bo v ponovitvi finala lige prvakov iz leta 2012, takrat so Londončani po preobratu in izvajanju 11-metrovk postali prvič evropski prvaki, gostil Cheslea. Nemški prvak se bo pomeril proti svetovnemu prvaku. V središču pozornosti bo Harry Kane, Otočan na delu na Bavarskem. Kluba sta pozno poleti sklenila dogovor glede Nicolasa Jacksona. Senegalec se je pridružil Bavarcem, tako da bi lahko danes zaigral proti nekdanjim soigralcem.

Nicolas Jackson (Bayern) bo danes gostil nekdanje soigralce, s katerimi je v prejšnji sezoni osvojil konferenčno ligo in svetovno prvenstvo. Foto: Reuters

Za ponovitev evropskega finala bosta zvečer poskrbela tudi Ajax in Inter. Za evropsko lovoriko sta se pomerila leta 1972. Takrat je bil to še finale pokala državnih prvakov, Ajax pa je v Rotterdamu ugnal črno-modre z 2:0. Trenerja obeh ekip, John Heitinga (Ajax) in Cristian Chivu (Inter) sta bila včasih soigralca pri velikanu iz Amsterdama (od 2001 do 2003).

Oblak že petstotič za Atletico, krstni nastop Isaka?

Alexander Isak, za katerega so rdeči odšteli Newcastlu rekordnih 144 milijonov evrov, kar je britanski rekord, bi lahko zvečer debitiral za Liverpool. Foto: Reuters Poslastica večera se obeta med Liverpoolom in Atleticom. Na Anfieldu bo nastopil edini slovenski udeleženec lige prvakov v tej sezoni. Za Jana Oblaka bo to prav posebno srečanje, saj bo vknjižil jubilejni 500. nastop za Atletico. V zgodovini španskega velikana je to pred njim uspelo le dvema, kapetanu Kokeju (687) in Adelardu (553). Škofjeločan bo tudi vknjižil 95. nastop v ligi prvakov, tako da kot prvi Slovenec hiti proti veličastni stotici.

Danes bi lahko za Liverpool debitiral Alexander Isak. Šved bi lahko proti Oblaku nastopil že pred tedni v Stožicah na reprezentančni tekmi v kvalifikacijah za SP 2026, a se je takrat le ogreval in ni vstopil v igro (2:2). Kako bo tokrat? Oblak je sicer leta 2020 pomagal Atleticu do nepozabne zmage Simeonejeve čete nad rdečimi (3:2), ki jih je takrat vodil še Jürgen Klopp. Oblak je bil izjemen, zbral je devet obramb in si prislužil kopico pohvale. To je bila ena njegovih najboljših predstav v Evropi. Na Anfieldu je v ligi prvakov gostoval tudi poldrugo leto pozneje in izgubil z 0:2.

De Bruyne se vrača na Etihad

Kevin de Bruyne je odlično začel sezono na Apeninskem polotoku. Foto: Reuters V četrtek bo odigranih še zadnjih šest tekem uvodnega kroga lige prvakov. Derbija bosta na Otoku. Newcastle bo gostil Barcelono, pri kateri je vprašljiv nastop Lamineja Yamala, Manchester City pa bo z vročim Erlingom Haalandom gostil Napoli, pri katerem blesti nekdanji "meščan" Kevin de Bruyne. Motivacije ob vrnitvi v Manchester ne bo manjkalo tudi posojenemu rdečemu vragu na delu v Italiji Rasmusu Hojlundu.

V Lizboni bo v četrtek padel rekord lige prvakov, saj je Kairat iz Kazahstana do Lizbone prepotoval več kot 6.900 kilometrov. To je največja razdalja v zgodovini tekmovanja. Lahko evropski krvnik Olimpije po prvakih Slovenije, Finske, Slovaške in Škotske preseneti v Evropi še prvaka Portugalske Sporting?

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Torek, 16. september:

Sreda, 17. september:

Četrtek, 18. september:

Lestvica: